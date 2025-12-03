برگزاری مراسم بدرقه «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
مراسم بدرقه کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی « فرزندان ایران، سفیران پیروزی» با حضور وزیر ورزش برگزار شد.
مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان (١٦ تا ٢٤ آذر- دبی) در محل فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار شد.ورزشکاران اعزامی کاروان در رشتههای مختلف همراه با اعضای کادر فنی، در این مراسم حضور داشتند.غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در آغاز این مراسم ضمن تشریح اهمیت بازیهای پاراآسیایی جوانان و تاکید بر رعایت اصول ملی و فرهنگی،
گفت که قطعا مدال آوران این بازیها، پاداش پای سکو دریافت میکنند.
کارگری تاکید داشت که خط قرمز کمیته ملی پارالمپیک رعایت ادب است و ورزشکاران باید به آن توجه داشته باشند.در ادامه مریم کاظمیپور سرپرست کاروان اعزامی به دبی، ضمن تشریح وضعیت کمی این کاروان، بر رویکرد و اهداف موردنظر از حضور در بازیهای پاراآسیایی تاکید داشت.احمد دنیا مالی وزیر ورزش هم در این مراسم ابراز امیدواری کرد که کاروان اعزامی به دبی، بیشتر از دوره قبل مدال بگیرد و اینکونه قهرمانیاش را تکرار کند. در این مراسم، زهرا رحیمی ورزشکار پاراتکواندو به عنوان پرچمدار کاروان ایران معرفی شد.