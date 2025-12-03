پایان تعطیلات یک ماهه لیگ برتر بسکتبال
رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که به دلیل اردوها و دیدارهای ملی یک ماه تعطیل شده بود، از امروز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته دهم از سرگرفته میشود.
فصل جاری رقابتهای باشگاهی بسکتبال در سطح لیگ برتر، نیمه آبان و بعد از برگزاری دیدارهای هفته دهم به دلیل ورود اردونشینان تیم ملی به اردوی آمادهسازی برای حضور در انتخابی جام جهانی و بعد از آن تشکیل اردو و حضور تیم ملی سه نفره در بازیهای کشورهای اسلامی، تعطیل شد.حالا بعد از حدود یک ماه، این رقابتها با برگزاری دیدارهای هفته دهم از سر گرفته میشود. این دیدارها روز پنجشنبه (۱۳ آذر) برگزار میشود. در اولین دیدار این هفته از مسابقات دو تیم ته جدولی مهگل و رعد پدافند رو در روی هم قرار میگیرند با این هدف مشترک هم بتوانند سومین برد خود در این فصل را کسب کنند.
آخرین دیدار این هفته هم در اصفهان میان دو تیم گلنور و نفت زاگرس برگزار میشود. نفت که همچنان در میان بهترینهای بالای جدول است، مصمم است از این بازی به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیتش استفاده کند و به این هدف میرسد اگر بتواند ششمین باخت فصل را به میزبانش تحمیل کند.
در این میان، شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در حضور تماشاگرانش به مصاف پاس میرود. برای گرگانیها که با یک بازی کمتر در رده سوم ایستادهاند، این دیدار خانگی بهترین فرصت است تا خود را به ردههای بالاتر نزدیکتر کنند. در آبادان هم تیمهای جنوبی نفت و پترونوین رو در روی هم قرار میگیرند.طبیعت و استقلال از بازیهای مهم هفته دهم است که با تاخیر یک هفتهای برگزار میشود. تیم ملی بسکتبال روز سهشنبه (۱۱ آذر) به کشور بازگشته است و به همین دلیل ۵ ملیپوش استقلال فرصت زیادی برای حضور در تمرینات تیمشان نداشتند. بنابراین دیدار استقلال صدرنشین جدول ردهبندی با طبیعت که در رده پنجم قرار دارد، به ۲۰ آذر موکول شده است.
همچنین دیدار کاله تیم دوم جدول ردهبندی با پایش پارت هم برگزار نمیشود.برنامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
پنجشنبه ۱۳ آذر
* مهگل البرز- رعد پدافند هوائی اصفهان (ساعت ۱۵- مجموعه ورزشی انقلاب کرج)
* پالایش نفت آبادان- پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶- سالن ۱۷ شهریور آبادان)
* شهرداری گرگان- پاس کردستان (ساعت ۱۶:۳۰- سالن امام خمینی گرگان)
* گلنور اصفهان- نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۷- سالن مخابرات اصفهان)