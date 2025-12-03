استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی
لغو سفر برای فرار از حقالعمل (کمیسیون)
س) بنده با یکی از سکوهای اینترنتی قرارداد بستهام که برای من مسافر پیدا کند سپس با مسافرِ تعیینشده، توافق میکنم که درخواست سفر خود را لغو کند تا حق کمیسیون آن را نپردازم؛ آیا ضامن هستم؟
ج) بله، علاوهبر اینکه باید توبه کنید، مقدار حقالعمل را نیز ضامن هستید.
روش ادای دین
س) با توجه به اینکه انتقال به حسابِ طلبکار، ادای دین محسوب میشود؛ اگر حساب، مسدود باشد یا مسدود نبوده ولی به محض واریز، بانک آن را برداشت کند، آیا به این طریق دین ادا میشود؟
ج) در صورت اول (مسدودی حساب طلبکار)، قبض محسوب نمیشود ولی در صورت دوم اگر همه شرائط مطالبه حق (مثل رسیدن وقت ادای دین) وجود داشته باشد قبض محقق شده و ادای دین محسوب می شود.
ضمان سهلانگاری
س) یکی از اعضای ساختمان هنگام خروج در آخر شب، فراموش میکند که درب را ببندد و بعد از آن، از پارکینگ سرقتی صورت میگیرد؛ آیا این شخص ضامن است؟
ج) در فرض سؤال، صدق تسبیب و ضمان محرز نیست.
الکل خوراکی
س) اگر الکل (که طبق نظر معظمله پاک است)، با آب رقیق شده و قابل شرب و مستکننده شود؛ آیا به دلیل تبدیل شدن به مشروب مستکننده، نجس میشود یا همچنان پاک است؟
ج) بنابر احتیاط نجس است.
بیرون بودن گوشواره
س) اگر گوشواره از روسری بیرون باشد، در صورتی که هیچ قسمتی از گردن و گوش بیرون نباشد، در مقابل نامحرم اشکال دارد؟
ج) بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
تصرف در ترکۀ میت قبل از ادای دیون
س) اگر فرد بدهکاری از دنیا برود در حالی که منزل، باغ، زمین زراعی و ماشین داشته است؛ آیا وارثان میتوانند بدون پرداخت بدهی او یا تا زمانی که بدهی را بپردازند، از آن منزل و... استفاده کنند؟
ج) اگر ورثه قصد داشته باشند بدون تأخیر و مسامحه، بدهی میت را پرداخت کنند، اشکال ندارد.
پوشاندن زینت از نامحرم
س) آن مقدار از زیورآلات زنان که ظاهر است مثل حلقه نامزدی آیا واجب است از نامحرم پوشانده شود؟ چنانچه شوهر به این کار اصرار کند، وظیفه چیست؟
ج) هر آنچه عرفاً زینت محسوب میشود، باید از نگاه نامحرم پوشانیده شود.