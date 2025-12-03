



ما به حکم اینکه پیرو یک آیین و مسلک و یک اید‌ئولوژی به نام اسلام هستیم که در آن عنصر قومیت وجود ندارد، نمی‌توانیم نسبت به جریان‌‌هایی که بر ضد این اید‌ئولوژی تحت نام و عنوان ملیت و قومیت صورت می‌گیرد،‌ بی‌تفاوت بمانیم. همه می‌دانیم که در این اواخر افرادی بی‌شمار تحت عنوان دفاع از ملیت و قومیت ایرانی مبارزه وسیعی را علیه اسلام آغاز کرده‌اند و در زیر نقاب مبارزه با عرب‌ و عربیت، مقدسات اسلامی را به باد اهانت گرفته‌‌اند».(1)

