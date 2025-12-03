ضرورت توجه مردم به هشدار کارشناسان درباره حباب سکه و هیجان حاکم بر بازار طلا

بازار طلا و سکه این روزها با نوسانات شدید و هیجانی مواجه شده و کارشناسان هشدار می‌دهند که با توجه به قیمت‌های غیرواقعی، ورود بدون تحلیل به این بازار می‌تواند زیان سنگینی به مردم وارد کند.

به گزارش کیهان، بازار ارز و طلا در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه شده است. افزایش هیجانی تقاضا و شایعه‌پراکنی برخی بازیگران موجب شده قیمت‌ها از مسیر واقعی خود فاصله بگیرند. اما تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش قیمت‌ها کوتاه‌مدت و روانی است و ریزش قیمت‌ها در روزهای آینده بعید نیست.

بازار طلا و سکه از نظر فیزیکی با کمبود مواجه نیست و ذخایر شمش و سکه کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. شواهد موجود هم تأیید می‌کند که بازار سکه و طلا از نظر فیزیکی دچار کمبود نیست و ذخایر طلا و شمش کشور در بهترین وضعیت تاریخی قرار دارد.

البته بازیگران غیررسمی با پمپاژ شایعه تلاش دارند قیمت‌هایی توهمی و متناسب با تقاضای کاذب ایجاد کنند؛ این در حالی است که حجم پول محبوس شده در حباب سکه در مقابل قدرت و ذخایر بانک مرکزی ناچیز است و این نهاد با توجه به حجم عظیم ذخیره‌سازی طلا در سالیان اخیر‌(حداقل ۱۲۰ تن فقط در یک‌سال و نیم اخیر) توان پاسخگویی به هر حجم از تقاضای واقعی را دارد.

بنابراین با توجه به توان مداخله بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای بازار، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند حباب موجود هر لحظه می‌تواند با عرضه ضربتی بازارساز شکسته شود.

از سوی دیگر تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حدود

۶۰ درصد از قیمت فعلی سکه حبابی و بی‌پشتوانه است. بخشی از این حباب ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازانه و بخشی نیز حاصل انتشار قیمت‌های موهوم در کانال‌های تلگرامی معاملات فردایی است؛ معاملاتی که نه مالی در آنها رد و بدل می‌شود و نه کسی می‌داند دقیقا با چه سازوکاری- از صبح تا نیمه‌شب- کشف نرخ صورت می‌گیرد!

بر این اساس در روزهای اخیر کارشناسان مختلفی هشدار داده‌اند که خریداران هیجانی در معرض زیان سنگین قرار دارند و انتظار سود در هر لحظه ممکن است به ضرر تبدیل شود.

در چنین شرایطی، ورود به بازار طلا و سکه بدون تحلیل دقیق، ریسک بالایی دارد و مردم نباید تحت تأثیر هیجانات کوتاه‌مدت، سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهند.

از آنجایی که حجم ذخایر طلای بانک مرکزی چند ده برابر نقدینگی قفل‌شده در سفته‌بازی سکه است، این موضوع به بازارساز این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز با عرضه سریع، تعادل قیمت‌ها را بازگرداند. اجرای طرح‌های پیش‌فروش و حراج حدود یک میلیون انواع قطعات سکه بخشی از توان مداخله بازارساز است که پیش از این اجرائی شده و می‌تواند مسیر بازار را به سمت تعادل ببرد.

کارشناسان مختلف بر این اساس می‌گویند که علت نوسانات اخیر را باید در هجمه روانی به جامعه، تحریک انتظارات تورمی و برخی تقاضاهای مقطعی جست‌وجو کرد. مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم، پازل نوسانات اخیر دلار را با ترکیبی از عوامل فصلی، بین‌المللی، انتظارات تورمی و سیاست‌های بانک مرکزی دانست و توضیح داد که با وجود افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، این روند را پایدار نمی‌داند و ورود بازارساز با ذخایر قابل‌توجه طلا می‌تواند توازن را به بازار برگرداند.

محمد ربیع‌زاده، صاحب‌نظر اقتصادی هم بر این باور است که بخش مهم جهش‌های اخیر، ریشه سیاسی و روانی دارد و نه ناشی از کمبود واقعی ارز یا طلا. او در گفت‌وگو با مهر توضیح داد: بخشی از مشکل بازار ارز مربوط به عرضه است.

این کارشناس و مدیر بانکی تأکید کرد: پیش‌تر دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز بود اما اکنون این جایگاه به صادرکننده‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌های تجاری منتقل شده است. در این بخش اگر مکانیزمی ایجاد شود که ارز ناشی از صادرات یا همان درآمدهای ارزی مدیریت شود، طبیعتاً تا حدی- نه ۱۰۰ درصد- می‌تواند اثر تحولات بین‌المللی را کنترل کند.

کارشناسان توصیه می‌کنند مردم در شرایط کنونی از خرید هیجانی طلا و سکه پرهیز کنند و تصمیم‌گیری خود را بر پایه تحلیل واقعی و داده‌های بازار انجام دهند.