تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۵
الف الف

«ماجرای زاریا» منتشر شد

نیجریه در سال ۲۰۱۵، با ترجمه مریم افشار، توسط انتشارات راه‌یار منتشر شد.
این کتاب که پیش‌تر توسط ابراهیم موسی بر اساس شهادت‌ها و روایت‌های ۲۴ شاهد عینی تدوین و به زبان انگلیسی منتشر شده بود، اکنون با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان ایرانی با این واقعه مغفول مانده به فارسی ترجمه شده است.
قتل‌عام زاریا و همچنین شخصیت و نقش‌آفرینی شیخ ابراهیم زکزاکی و جنبش اسلامی نیجریه در رسانه‌ها و فضای عمومی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در جنایت سال ۲۰۱۵ میلادی، شمار زیادی از پیروان شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند و سه تن از فرزندان او نیز جان باختند. شیخ زکزاکی نیز در همین دوره بازداشت شد و چندین سال در زندان به‌سر برد.
ترجمه فارسی «ماجرای زاریا» با این هدف صورت گرفته است که مخاطبان ایرانی ضمن آشنایی با ابعاد انسانی این فاجعه، با شخصیت و محبوبیت شیخ زکزاکی نیز بیشتر آشنا شوند؛ شخصیتی که به‌گفته محققان، در اندیشه و روحیه خود عمیقاً متأثر از امام خمینی(ره) بوده و همین ارتباط فکری، نقش مهمی در شکل‌گیری و گسترش جنبش اسلامی در نیجریه داشته است.

