تهیه‌کننده برنامه «مسابقه بهشت» شبکه قرآن و معارف سیما گفت: ترویج تلاوت قرآن و انس با مفاهیم وحیانی‌، یکی از ماموریت‌های اصلی رسانه ملی است و برنامه‌هایی مثل «مسابقه بهشت» می‌توانند شور و نشاط معنوی ایجاد کنند و مخاطبان را به ارتباط بیشتر با قرآن ترغيب

کنند.

سید وحید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با بیان اینکه «مسابقه بهشت» سال گذشته و در نخستین دوره برگزاری‌اش در ماه مبارک رمضان با رویکردی تازه برگزار شد گفت: فراخوان دور دوم این مسابقه از مهرماه امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تمامی دانش‌آموزان تا رده سنی ۱۷ سال می‌توانند در «مسابقه بهشت» شرکت کنند.

وی با عنوان این مطلب که یکی از نشانه‌های مهم موفقیت این برنامه، علاقه و اشتياق مخاطبان به شرکت در فعالیت‌های قرآنی است افزود: این امر در دوره اول برگزاری با ارسال گسترده آثار قرآنی به خوبی دیده شد.

تهیه‌کننده برنامه «مسابقه بهشت» همچنين با اشاره به اینکه پخش مسابقه از ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود گفت: شرکت‌کنندگان می‌بایستی تلاوت خود را به‌صورت تصویری ارسال کنند تا آثار توسط هیئت داوری ارزیابی و راه‌یافتگان به مرحله تلویزیونی انتخاب شوند.

مرتضوی با بیان این مطلب که در دوره قبل با استقبال بسیار خوب شرکت‌کنندگان رو‌به‌رو بودیم گفت: سال پیش حدود ۱۰۰۰ اثر به‌دستمان رسید که ۸۵ تلاوت به عنوان اثر برتر انتخاب شد و در نهایت ۱۲ نفر به مرحله پایانی راه پیدا کردند. و انتخاب قاریان نوجوان برتر نیز با مشارکت مردم و از طریق نظرسنجی انجام شد.

تهیه‌کننده برنامه «مسابقه بهشت» شبکه قرآن و معارف سیما با بیان اینکه صدای شفاف نوجوانان و ابداعاتی که در تلاوت به‌کار می‌گیرند جذابیت ویژه‌ای برای مخاطبان ایجاد می‌کند گفت: هدف اصلی ما کشف استعدادهای قرآنی و ارتقای کیفیت تلاوت در نسل جدید است‌، در این مسابقه نمره‌دهی وجود ندارد و ارزیابی‌ها برپایه امتیاز مرحله‌ای انجام می‌شود.

مجری برنامه «مسابقه بهشت» درخصوص ساختار این مسابقه خاطرنشان کرد: امسال نیز به مانند سال گذشته رقابت‌ها در پنج مرحله برگزار می‌شود، در مرحله نخست تنها صدای شرکت‌کننده پخش می‌شود و داوران براساس صوت‌، گروه‌بندی را انجام می‌دهند سپس هر گروه با حضور داور و راهنمای تخصصی مسیر آموزش و رقابت را طی می‌کند.

دومین دوره برنامه «مسابقه بهشت» با تهیه‌کنندگی و اجرای سید وحید مرتضوی در گروه کودک و خانواده شبکه قرآن و معارف سیمای رسانه ملی تولید و در ماه مبارک رمضان از این شبکه پخش

خواهد شد.