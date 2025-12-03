تصویب آییننامه ممنوعیت تأمین و ارتقای هرگونه مؤسسه آموزش عالی جدید
شیوه رسیدگی به شکایت دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه از رسانهها، اصلاحیه اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران روستایی و آییننامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه مؤسسه آموزش عالی جدید - به استثنای مؤسسات آموزش عالی آزاد - به مدت ۲ سال، در جلسه اخیر هیئت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
یکصد و سی و سومین جلسه هیئت دولت، روز چهارشنبه(12 آذر) به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از لوایح دولت، از جمله لایحه تغذیه رایگان در مدارس ابتدائی و آییننامه اجرائی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مورد ایراد هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
اعضا همچنین ضمن بحث و تبادلنظر درباره لایحه دوفوریتی «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مقرر کردند کمیتهای تشکیل شود تا پیشنهادهای وزارتخانهها و دستگاهها را در این زمینه جمعآوری و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، وزارتخانههای بهداشت و علوم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آییننامه ممنوعیت تامین و ارتقای مؤسسه آموزش عالی جدید را برعهده دارند.
به گزارش ایرنا، در این جلسه همچنین مسائل و مباحث اجرائی دستگاهها توسط اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.