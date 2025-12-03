



فرمانده بازنشسته نیروی هوائی و مدیرکل پیشین وزارت دفاع اسرائیل گفت: جنگ‌هایی بزرگ‌تر از عملیات غافلگیرانه هفت اکتبر در انتظار اسرائیل است و جنگ‌های بعدی، چالش‌هایی در ابعاد بسیار عظیم خواهد بود.

به گزارش تایمز اسرائیل، امیر اشل در نشست فناوری دفاعی دانشگاه تل‌آویو هشدار داد که در سال‌های آتی اسرائيل با تهدیداتی جدی‌تر از آنچه در حین تهاجم ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائيل و از آن هنگام از سر گذرانده است، روبه‌رو خواهد شد.

وی گفت: ۷ اکتبر فقط «منوی مزه» آنچه بعدتر می‌آمد بود، و ارتش‌های مدرن هنوز برای «تهدیدهای فرگشتی» چاره‌ای ندارند.

اشل افزود: در سال‌های آتی اسرائيل با تهدیداتی جدی‌تر از آنچه در حین تهاجم ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائيل و از آن هنگام از سر گذرانده است، رویارو خواهد شد.

امیر اشل که از ۲۰ مه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۳ مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل بوده، اکنون از شرکای ارشد کمپانی سرمایه خطرپذیر «آرلیوس کاپیتال» است. اشل در نشست فناوری دفاعی که در اداره پژوهش و توسعه وزارت دفاع برگزار شد، گفت: ۷ اکتبر در اسرائيل به مثابه جنگی مدرن، و جنگی موفق تجربه شد اما من می‌خواهم بگویم که ما از برخی جهات، با منوی مزه مواجه بودیم. جنگ‌های آینده – جنگ‌های آتی ما و همه‌ دیگران – چالش‌هایی در ابعاد بسیار عظیم خواهد بود. باید از حالا آماده شویم.

اشل، میدان جنگی در آینده را زیر سیلی از «انبوه تهدیدات بیشتر از حمله یک اکتبر ۲۰۲۴ ایران»، از جمله پهپادهای رادار‌گریز و اتوماتیک مجهز به هوش مصنوعی، همراه با جنگ‌های الکترونیکی، تسلیحاتی که با انرژی هدایت شونده حرکت می‌کنند، عملیات سایبری، و حمله به زیرساخت‌های حساس غیرنظامی و نظامی توصیف کرد.

به گزارش تایمز اسرائیل، در حمله یاد شده، ایران ۱۸۱ موشک بالستیک به اسرائيل شلیک کرد. در حمله قبلی ایران به اسرائیل در‌آوریل ۲۰۲۴ نیز حدود

۱۷۰ پهپاد و ۳۰ موشک کروز شلیک شد.

اشل گفت: ارتش‌های مدرن در حال حاضر در مقابل آن تهدیدات فرگشتی، فاقد راه‌حل‌های دفاعی مؤثر هستند.

اشل گفت: علی‌رغم تقاضای فزاینده‌ جهانی برای فناوری امنیتی، سرمایه‌گذاران تجاری همچنان به علت ترس از حباب‌های فناوری و تجربیات گذشته در بخش دفاع سایبری، از سرمایه‌گذاری ابا دارند.