فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۵۴۳
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
تحلیلگران آمریکایی:

جنگ دوباره با ایران یعنی پایان اسرائیل

تحلیلگران آمریکایی اذعان کرده‌اند که تهدیدات اسرائیل علیه ایران تنها «آرزویی کودکانه» است و این رژیم قادر به مقابله با ایران نیست.
تحلیلگر سابق سیا لری جانسون و سرهنگ بازنشسته آمریکایی لارنس ویلکرسون در گفت‌وگویی تأکید کردند که جنگ دوباره با ایران به معنای «پایان موجودیت اسرائیل» است. پیش‌تر، روزنامه اسرائیل هیوم هم در سرمقاله‌ای اعتراف کرده بود که پس از جنگ ۱۲روزه، 
توان دفاعی و موشکی ایران افزایش‌یافته و آن‌ها برای هر نوع مقابله‌ای آماده هستند. به گزارش فارس، لارنس ویلکرسون همچنین به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و افزود: «اگر جای ایران بودم، تحت هیچ شرایطی دوباره با آمریکا مذاکره نمی‌کردم.» او تأکید کرد که تمامی اقدامات آمریکا در جهان «رنگ خیانت» دارد.
 رهبر معظم انقلاب نیز پیش‌تر 
بر رویکرد مستبدانه آمریکا تأکید کرده و فرموده بودند که این کشور تنها به دنبال «دیکته‌کردن» خواسته‌های خود است. ایشان تصریح کردند که مذاکره با آمریکا در چنین شرایطی «عاقلانه و شرافتمندانه نیست.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عاشقان عالمی دگر دارند (به جای گفت و شنود)

از ساده‌انگاری هسته‌ای تا اتحاد مقدس مردمی!(یادداشت میهمان)

اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی

گزارشی تکان‌دهنده از جنایات صهیونیست‌ها علیه زنان و کودکان یهود!

اخبار ویژه

آقای سریع‌القلم! فقرا بر خلاف اشراف حس همدردی بیشتری با دیگران دارند

شب، بانگ الله‌اکبر از پشت‌بام‌ها برخاست

جاسوسی برای ایران شغل جوانان اسرائیل شده است!

ایران هیچ‌گاه مثل امروز از زنان دانشمند و صاحب‌نظر برخوردار نبوده است

آل‌سعود برای بودجه 2026 عربستان 44 میلیارد دلار کم آورد!