اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی

جمعی از خانواده شهدا در واکنش به دیدار معاون سازمان استاندارد ایران با مدیر اجرائی مؤسسه استاندارد رژیم صهیونیستی در اجلاس سالانه ایزو خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند.

جمعی از خانواده شهدا در واکنش به دیدار مشکوک فرحناز قلاسی، معاون سازمان استاندارد ایران با گیلاد گلوب مدیر اجرائی مؤسسه استاندارد اسرائیل در اجلاس سالانه ایزو خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته و در آن خواستار برخورد با مسببان این دیدار شدند. به گزارش مهر، در این نامه آمده است: جناب آقای دکتر پزشکیان، به دلایل مبرهن برای همگان، در طول چندین دهه بعد از انقلاب اسلامی، در هیچ سطحی میان ایران و رژیم صهیونیستی ارتباطی حتی در سطح غیر رسمی وجود نداشته است. اما در روزهای گذشته با کمال تعجب و شگفتی و برخلاف شأن و جایگاه دولت کریمه جمهوری اسلامی که شخصیت آزاده‌ای سکاندار آن است، شاهد آن هستیم که در اتفاقی غیر متعارف و با عبور از خط قرمز و سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی، از جمله «حجاب» و نشست با نماینده رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی در اجلاس سالانه سازمان جهانی استاندارد ایزو، در کشور رواندا، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و «فرحناز قلاسی» معاون این سازمان که در واقع نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در آن اجلاس بوده‌اند، خانم قلاسی با پوشش غیر رسمی رو در روی مقام رسمی رژیم صهیونیستی به صورت مشکوک و با وقاحت جلوس کرده، لبخند می‌زند و رسماً مذاکره می‌کنند!

این نامه می‌افزاید: گیلاد گلوب اسرائیلی که عضو مسئول و مدیر رژیمی است که پاهای کثیف خود را روی همه استانداردهای جهانی کوبیده و از شوق کشتار ۷۰ هزار کودک و زن فلسطینی دهانش همچون درازگوشی باز مانده چه صنمی با جمهوری اسلامی دارد؟!

آن هم در صورتی که هنوز خون شهدای کشورمان در جنگ ۱۲روزه در خاک خشک نشده است، وای بر آن کس که خودش را به فراموشی بزند و بر چهره شیطان لبخند بزند.

در شرایط کنونی که همه آزادگان جهان برای نشان دادن چهره ناپاک و شرور این رژیم نامشروع بسیج شده و در برخی کشورها شاهد بروز و رشد نهال مقاومت هستیم، چگونه است که مسئولینی در بالاترین سطوح دولت جمهوری اسلامی تدبیر لازم را نداشته و چنین اشتباه راهبردی را مرتکب می‌شوند! با توجه به بازنشستگی رئیس سازمان ملی استاندارد و معاون ایشان، عمیقاً موجب حیرت است که به کارگیری مجدد این دو فرد در دولت آن هم با ترفیع رتبه با چه لابی‌گری صورت گرفته است؟! آیا هیچ فرد دارای حداقل فهم انسانی و سیاسی و متخصصی نبود که این افراد را با وجود بازنشستگی بر این مسند مهم گمارده شده‌اند؟!

ایثارگران در این نامه عنوان داشتند: با عنایت به بداهت وقاحت موضوع اتفاق افتاده، ما خانواده شهدا از جنابعالی انتظار داریم لک ننگ تعامل با رژیم صهیونیستی را از دامن پاک دولت معظم جمهوری اسلامی پاک نموده و برخورد جدی و مؤثری با افراد معلوم‌الحال و وقیح که حرمت خون شهدا و انسانیت و آزادگی را نمی‌دانند، انجام دهید. بدیهی است ما فرزندان شهدا، با همان غیرت پدرانمان، در کنار خادمان نظام اسلامی جهت خدمت و جهاد و صیانت از نظام اسلامی ایستاده‌ایم و تا فتح قله‌های توسعه و پیشرفت و مقابله با پلیدان و فتنه‌گران، دست از تلاش و مبارزه بر نمی‌داریم. منتظر اقدام حضرتعالی هستیم و دوام توفیقاتتان را از خداوند منان مسئلت داریم.



