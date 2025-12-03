جاسوسی برای ایران شغل جوانان اسرائیل شده است!

سرویس شاباک رژیم صهیونیستی با هشدار به صهیونیست‌ها مدعی گسترش دایره جذب جاسوس در میان آنها برای ایران شد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سرویس شاباک این رژیم نسبت به گسترش جاسوسی در میان صهیونیست‌ها به نفع ایران هشدار داده است.

به گزارش مشرق به نقل از معا، بر اساس این گزارش، شاباک مجبور شده به صورت مستقیم با صهیونیست‌های ساکن شهر بات‌یام واقع در جنوب تل‌آویو ارتباط بگیرد تا به آنها درخصوص پیامدهای جاسوسی هشدار دهد.

زویکا بروت شهردار این منطقه مدعی شد که از زمان آغاز جنگ تا به این لحظه تلاش‌های زیادی برای جذب صهیونیست‌ها در فضای مجازی با هدف جاسوسی برای ایران انجام شده است. وی هشدار داد: ایرانی‌ها به بات‌یام رسیده‌اند و این یک شوخی نیست. بروت به جذب نظامیان ذخیره و بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در این روند نیز اشاره کرد.

وحشت شاباک از حجم جاسوسی ایران در سرزمین‌های اشغالی

در حالی که صهیونیست‌ها تمرکز خود را بر روی توان نظامی ایران گذاشته و نگران افزایش قدرت تهاجمی ایران هستند، ایران در جبهه نامرئی جنگ، ضربه سنگین‌تری به رژیم صهیونیستی زده است که نفوذ عمیق و گسترده در قلب جامعه اسرائیلی است.

سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) حالا رسماً اعتراف می‌کند که عوامل ایرانی موفق شده‌اند در چند ماه اخیر صدها شهروند اسرائیلی، از نظامیان فعال و دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های برتر گرفته تا تاجران شناخته‌شده، را برای استفاده در جهت منافع خود، به دام استخدام بیندازند؛ آن‌هم نه با زور و تهدید، بلکه با چند صد دلار پول نقد و وعده «کار آسان».

وب‌سایت اخبار 12 رژیم صهیونیستی در گزارشی با اشاره به پدیده جاسوسی برای ایران در میان شهرک‌نشینان و ساکنان سرزمین‌های اشغالی، به گسترده شدن آن در میان صهیونیست‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است: در هفته‌های اخیر، سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) متوجه شده که تعدادی از شهروندان اسرائیلی به تماس‌های عوامل مرتبط با سرویس‌های ایرانی پاسخ مثبت داده‌اند و در ازای پول، شروع به انجام مأموریت‌های جاسوسی کرده‌اند. در پرونده‌هایی که برای دستگاه امنیتی شناخته‌شده است، افراد نظامی، دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های معتبر و تاجران سرشناس هم درگیر چنین پرونده‌هایی هستند.

شین بت با مقامات محلی اسرائیل تماس گرفت- از ساکنان خواست قبل از اینکه خودمان به آنها برسیم، بیایند و اعتراف کنند شاباک معتقد است در بیشتر موارد، این افراد اصلاً قصد «جاسوسی واقعی» برای ایران و کمک به آن‌ها را ندارند؛ فقط می‌خواهند پول به جیب بزنند و فکر می‌کنند با «کلاه گذاشتن سر ایرانی‌ها»، مأموریت‌ها را جعلی انجام می‌دهند و پول آسان گیرشان می‌آید بدون اینکه به امنیت اسرائیل لطمه‌ای بزنند.

در تصمیمی بی‌سابقه، شاباک به چند شهرداری مراجعه کرده تا به افرادی که تازه شروع به چت با عوامل متخاصم کرده‌اند فرصت بدهد ارتباط‌شان را با ایرانیان قطع کنند و از عواقب کیفری سنگین در امان بمانند. در پی درخواست شاباک، دیروز شهردار شهر بت‌یام، تسویکا بروت، بیانیه‌ای بسیار غیرمعمول منتشر کرد و از ساکنان شهر خواست: «اگر با عوامل متخاصم در ارتباط هستید یا کسی را می‌شناسید که چنین ارتباطی دارد، الان وقت گزارش، اعتراف و قطع رابطه است.»

بروت گفت شاباک می‌داند تعدادی از ساکنان شهر در پرونده‌های جاسوسی هنوز افشا نشده دخیل هستند: «ما می‌دانیم شهروندانی از شهرمان نه فقط امنیت اسرائیل، بلکه آینده شخصی خودشان را هم به خطر انداخته‌اند. این جرایم بسیار سنگینی است و هرکس توسط شاباک دستگیر شود، آسیب جبران‌ناپذیری به خودش می‌زند. هدف ما در حال حاضر جلوگیری از این اشتباه بزرگ است.»

به کانال ۱۲ اسرائیل خبر رسیده که از زمان انتشار بیانیه شهردار، چندین اسرائیلی به شهرداری بت‌یام مراجعه کرده‌اند، به ارتباط با عوامل ایرانی اعتراف کرده‌ و درخواست کرده‌اند قبل از آنکه عواقبی برایشان داشته باشد، سازمان‌های مربوطه موضوع را پیگیری کنند. یک منبع امنیتی به کانال ۱۲ گفته: «رشد این پدیده در میان اسرائیلی‌ها بسیار چشمگیر و به شدت نگران‌کننده است.»

او افزود بیشترین حجم ارتباط با ایرانی‌ها در سیستم آموزشی متمرکز است: «در واقع ایرانی‌ها به شدت روی دانش‌آموزان و دانشجویان کار می‌کنند تا در ازای دادن پول، برایشان کار کنند و به نظر می‌رسد تعداد جوانانی که شروع به همکاری با ایرانیان علیه اسرائیل کرده‌اند به شکل قابل توجهی افزایش یافته. در یکی از موارد، یک شهروند اسرائیلی از پتاخ‌تیکوا طبق دستوری که از عوامل ایرانی گرفته بود، روی یک خودرو شعار نوشته بود و فکر می‌کرد «پول آسان» بدستش می‌رسد.»

همان منبع ادامه داد: «مردم عمیق فکر نمی‌کنند، عکس یک مرکز خرید را که در اینترنت هست برای طرف می‌فرستند و مطمئن‌اند که در واقع ایرانی‌ها را سر کار گذاشته‌اند و پول آسان به جیب می‌زنند. اما نمی‌فهمند که همین کار همکاری بسیار خطرناکی است که به امنیت اسرائیل ضربه می‌زند و چیزی که با درخواست یک عکس شروع می‌شود، به مأموریت‌های بسیار وحشتناک‌تر ختم می‌شود.»

در نهایت منبع امنیتی تأکید کرد: «شاباک از یک طرف نمی‌خواهد علیه جوانان خوب و پاکی که واقعاً قصد کمک به ایران را ندارند اقدام قضائی کند. اما ماهیت این ارتباط، حتی اگر یک طرف فکر کند فقط دارد کلاهبرداری می‌کند و پول آسان می‌گیرد، می‌تواند منجر به زندان طولانی، کیفرخواست و مجازات سنگین شود.» هفته گذشته گروه هکری ایرانی «حنظله» ادعا کرد به سیستم‌های مرتبط با تحقیقات هسته‌ای اسرائیل نفوذ کرده و به اطلاعات شخصی یک دانشمند هسته‌ای اسرائیلی دسترسی پیدا کرده و حتی برای ماشین او دسته‌گل با پیام شخصی با محتوای تهدید‌آمیز فرستاده است.

به گزارش مشرق، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان در باتلاق غزه گرفتار است و توان نظامی خود را در جبهه‌های متعدد به تحلیل برده، جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ اطلاعاتی و عملیات نفوذ، دستاوردهای بی‌سابقه‌ای به ثبت رسانده است.

افشای گسترده شبکه‌های استخدام شهروندان اسرائیلی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ایران - از نظامیان و نخبگان دانشگاهی تا فعالان اقتصادی - و به‌ویژه اجبار سرویس شاباک به صدور فراخوان عمومی برای «خوداظهاری» پیش از دستگیری، نشان‌دهنده عمق و دقت نفوذ تهران در ساختار اجتماعی و امنیتی دشمن است؛ نفوذی که حتی گروه‌های مقاومت سایبری ایران را به ارسال پیام مستقیم به دانشمندان هسته‌ای رژیم قادر ساخته است.

این گزارش، سند تازه‌ای از قدرت‌نمایی بی‌سابقه دستگاه اطلاعاتی ایران در عمق خاک دشمن است؛ جایی که دیگر نیازی به موشک، پهپاد و یا سایر تسلیحات نظامی نیست؛ کافی است چند صد دلار بدهی تا صهیونیست‌ها امنیت‌شان را به حراج بگذارند.