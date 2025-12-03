عاشقان عالمی دگر دارند (به جای گفت و شنود)

امروز مصادف است با سالروز رحلت حضرت ام‌البنین سلام‌الله علیها، همسر فداکار و بزرگوار امیرالمومنین(ع) و مادر چهار فرزند به نام‌های عباس(ابوالفضل)، عبدالله، جعفر و عثمان علیهم‌السلام که روز عاشورا در رکاب اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به شهادت رسیدند. در سوگ آن بانوی بزرگوار و اسوه صبر و استقامت و فداکاری، این ستون را به سروده‌ای از شاعر متعهد کشورمان، آقای سید میلاد حسینی اختصاص می‌دهیم. این نکته از قول رهبر معظم انقلاب نیز گفتنی و بر لوح دل نوشتنی است؛ «مادری است که صورت چهار جوانش را که در کربلا شهید شده‌اند در بقیع می‌کشد و نوحه‌سرائی می‌کند و حماسه می‌آفریند...

عاشقان عالمی دگر دارند

چشم‌هایی همیشه تر دارند

پیرزن‌های کربلایی از

غم اُمّ‌البنین خبر دارند

جای او زائر ابوالفضل‌اند

از دلش بار غصه بردارند

سفره‌های نیابتی یعنی

سهم از این سفره بیشتر دارند

از پسرهای مادری گویند

مادرانی که خود پسر دارند

جایش انگار روضه می‌خوانند

روی هر رهگذر اثر دارند

روضه اینجا رسید اهل حرم

نگران دست بر کمر دارند

شیرها رفته‌اند از این بیشه

حال اگر گرگ‌ها جگر دارند

آه ای روزگار، شب‌پره‌ها

نقشه‌ی غارت قمر دارند

رفت سقا ولی سه ساعتِ بعد

همه بر صحنه‌ای نظر دارند

مادری قد خمیده با پسرش

سر در آغوش یکدگر دارند

آن طرف عده‌ای به سوی حرم

این طرف نیز ده نفر دارند

نعل‌ نو می‌زنند بر مرکب

چه خیالی مگر به سر دارند

...

آنچنان تاختند روی تنش

اثری تا نمانَد از بدنش