دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*

بعد از نهائی شدن برجام در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ و تایید توافق در شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس دوره‌های پیش‌بینی‌شده در برجام، مجلس شورای اسلامی می‌بایست ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ مذکور برجام را به تصویب برساند. در این فاصله از اعضای تیم مذاکره‌کننده و شخصیت‌های مؤثر در برجام دعوت به عمل می‌آمد تا با حضور در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح اقدامات خود، به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند. در آن جلسات یکی از اعضاء مدعو در سخنان خود سعی می‌کرد این‌گونه القاء کند که ما چیز مهمی را از دست نداده‌ایم و صرفاً سانتریفیوژهای نسل قدیم IR-1 را در توافق‌نامه معامله کردیم که می‌خواستیم آن‌ها را با سانتریفیوژهای نسل جدید تعویض کنیم. در ادامه تحلیلی ارائه دادند مبنی بر اینکه که ما در حقیقت «روغن ریخته را نذر امام‌زاده کردیم» این نحوۀ بیان ایشان به ‌شدت مورد اعتراض نمایندگان منتقد قرار گرفت.

صحبت‌ها در حالی بود که همین سانتریفیوژهای نسل یک باعث شگفتی و عصبانیت آمریکا شده بود! به‌خاطر همین سانتریفیوژها بود که چندین قطعنامه در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود و سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت ایران اعمال گردید! با همین سانتریفیوژهای IR-1 بود که بیش از ۱۰ تن اورانیوم غنی‌شده و قریب ۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شدۀ ۲۰ درصد تولید شد و دشمن به وحشت افتاد تا جایی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا (اوباما) در نامۀ ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ به مقام معظم رهبری، با به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ادامۀ مذاکرات شد.

صحبت‌های ایشان در حقیقت تحقیر دستاوردهای دانشمندان و نخبگان هسته‌ای کشور بود. از طرفی موضوع فقط به برچیدن حدود ۱۳ هزار سانتریفیوژ نسل 1 ختم نمی‌شد، بلکه زنجیرۀ افتخارآمیز غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد هم می‌بایست جمع می‌شد و چندین زنجیرۀ ۱۶۵عددی غنی‌سازی سانتریفیوژهای IR-2 m و IR-4 جمعاً به‌تعداد ۱۱۶۵ دستگاه با قدرت جداسازی بیش از ۵ سو نیز باید برچیده می‌شد. رآکتور آب سنگین اراک حاصل دستاوردهای بومی مهندسان و پژوهشگران هسته‌ای ایران اسلامی با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فنی مهندسی و ۹۵ درصد عملیات عمرانی، باید متوقف و از نو مطابق با نظر آمریکایی‌ها بازطراحی می‌شد. برای غیرقابل استفاده نمودن محفظۀ قلب رآکتور (کالندریا) می‌بایست منافذ و کانال‌های آن با بتن‌ریزی پر می‌شد، که با این اقدام زمان بهره‌برداری از آن به سال‌های نامعلوم موکول می‌شد.

دژ مستحکم و تسخیرناپذیر فردو که کینۀ دشمن را در عمق

۱۳۰ متری زیرزمین دفن کرده بود، باید تغییر کاربری می‌داد و عملیات غنی‌سازی در آنجا متوقف و به ‌مدت ۱۵ سال حتی یک گرم اورانیوم در آنجا نباید وارد یا غنی‌سازی می‌شد.

فرآیند تحقیق و توسعه می‌بایست به‌شدت محدود و ساخت سانتریفیوژهای جدید به‌مدت ۱۰ سال متوقف و در طی این مدت نباید هیچ سانتریفیوژ جدیدی جایگزین سانتریفیوژهای نسل یک IR-1 می‌شد!

پروتکل الحاقی باید اجرا می‌شد؛ نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای که سابقاً محدود به آژانس بود به سطح تمامی کشورهای ۱+۵ گسترش می‌یافت و اگر در گذشته، پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق آژانس و با تصمیم شورای حکام به شورای امنیت ارجاع می‌شد، ازاین‌پس علاوه‌بر آژانس، شخص دبیرکل آژانس، هریک از کشورهای ۱+۵، کمیسیون مشترک، کارگروه خرید و دبیرکل سازمان ملل هریک می‌توانستند پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند!

علاوه‌ بر این‌ها، ده‌ها مورد دیگر نیز وجود داشت که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در ابعاد علمی، فنی، نظارتی، سیاسی،امنیتی و نظامی در ۱۱۲ بند مستند به مفاد برجام سابقا تحت عنوان «برجام، آینۀ عبرت اعتماد به غرب» و اخیرا تحت عنوان «رد مذاکره با آمریکا، دلیل؟ داده: ۱۱۲، ستانده: صفر» در رسانه‌ منتشر شده است. علی‌رغم دادن این‌ همه امتیاز به طرف مقابل، تحمل این جمله بسیار سخت و دردناک بود که ما روغن ریخته را نذر امامزاده کرده‌ایم!

بعد از اعتراض شدید نمایندگان، ایشان به توجیه صحبت‌های خود پرداخت و بعدها رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود به این مضمون که «داده‌های خود را که حاصل نبوغ دانشمندان بومی است دست‌کم نگیرید، شما کم‌ چیزی را از دست نداده‌اید»، تلویحاً به این موضوع اشاره فرمودند.

اینکه آمریکا در برابر این همه ستانده و داده صفر از برجام خارج شد، یادآور این واقعیت بود که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای سابقا بارها نسبت به آن هشدار داده بودند که موضوع هسته‌ای بهانه است مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بر سر اصل نظام اسلامی است. تصور اینکه مشکل ایران و آمریکا با مذاکره حل شود ناشی از ساده‌اندیشی و سطحی‌نگری در عرصه سیاست و عمق فاصله با رویکرد ژرف‌نگر مقام معظم رهبری در عرصه سیاسی کشور است که علی رغم مواجهه با طوفان‌ها و فتنه‌های برنامه‌ریزی شده خارجی و داخلی همواره کشتی نجات کشور را به ساحل امنیت، آرامش و اقتدار هدایت فرموده‌اند که آخرین آن، حضور تمام قد و قهرمانانه ایشان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که برنامه ۲۲ ساله آمریکا و رژیم صهیونیستی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کرد.! بدون شک اگر درایت بالا، منظومه فکری قوی و منسجم، اوج هوشمندی سیاسی، سعه‌صدر الهی و قدرت مدیریت بی‌نظیر ایشان در این تهاجم سهمگین و بی‌سابقه نبود، نه اینکه امروز اثری از نظام اسلامی نبود بلکه ایران عزیز، جولانگاه ارتش آمریکا و اسرائیل و مزدوران آنها شده بود! بدون شک، دشمنان جنایتکار، علی‌رغم تجربه طعم تلخ شکست‌ها، دست از سر ملت ایران بر نخواهند داشت و سعی خواهند کرد با تغییر مؤلفه‌های جنگ و تمرکز بر جنگ روانی و فشار اقتصادی، کشور را در معرض جنگ روانی و فرسایشی قرار دهند! غافل از آنکه، نه تنها ملت بزرگ و قهرمان ایران بلکه همه ملت‌های آزاده جهان، بهشت موعود آمریکا و غرب را بر ویرانه‌های کشورهایی چون افغانستان و لیبی و اخیرا در سوریه از نزدیک دیده‌اند! و اکنون با سرآمدن دوران فریبکاری دشمن، دیگر هیچ انسان شرافتمند و با غیرتی در

اقصی نقاط جهان، فریب باغ سوخته دموکراسی آمریکا و غرب را که ارمغان آن خیانت، جنایت، قتل، ویرانی، نابودی و از دست رفتن امنیت و استقلال و عزت و شرف ملت‌ها بوده است، نخواهند خورد.

بر همین اساس در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که دشمن تصور می‌کرد با ترور قله‌های فرماندهی نظامی و به زعم خود ناتوان‌سازی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، با همگامی مردم، سه روزه ایران را فتح خواهد کرد؛ با اتحاد مقدس ملت رشید و بیدار ایران حول فرماندهی ولایت فقیه و دفاع از دین و میهن و عزت و شرف مواجه شد که علی‌رغم تنگناهای اقتصادی و تفاوت‌های اساسی در دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی و اعتقادی، تمامی نقشه‌های پیچیده و شوم دشمن را در یک جنگ تمام عیار ترکیبی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را که با پشتوانه حمایتی دهها کشور برنامه‌ریزی شده بود نقش بر آب کردند و به فرموده رهبر حکیم انقلاب؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی «شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند» و در مقابل ملت قهرمان و نیروهای مسلح مقتدر ایران، پیروز و سربلند، قدرتمندتر از قبل، اکنون در هفته بسیج در قله عزت و اقتدار، به فرموده

امام راحل بر مناره‌های بلند بام انقلاب اسلامی، اذان رشادت و شهادت سر می‌دهند و به نسل تشنه و بیدار جهان امروز، پیام می‌دهند که روزگار قلدرمآبی کشورهای زورگو و سلطه‌گر به پایان رسیده و ملت‌های آزاده جهان در اقصی نقاط عالم همصدا با ملت بزرگ ایران، شعار بنیادین بدو پیروزی انقلاب اسلامی یعنی «نابودی اسرائیل» را

سر می‌دهند که به حول قوه الهی تحقق وعده الهی آن نزدیک است و وارثان سلمان و مالک در اوج قله دانایی و توانایی در انتظار رؤیت خورشیدند.

ان‌شاءالله.

____________________________________________________

* استاد دانشگاه و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم