

شبکه رسانه‌ای مغرض، ضمن مصادره به مطلوب، پاسخ آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله تعالی) به یک سؤال را بهانه عقده‌گشایی علیه نظام و ائمه جماعات در ایران قرار داد. در این سؤال و جواب که در «بخش عربی» پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله سیستانی قرار دارد، اما در بخش فارسی نیست، آمده است:

سؤال: در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در این‌باره چیست؟

جواب: «به مؤمنان (أعزّهم الله تعالى) توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و مواقف صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت - حتی در آینده- مصون بمانند».

شبکه تحریف و معارضه، ضمن مصادره به مطلوب، چنین وانمود کرده که منظور ایشان، مخالفت با اقتدا به روحانیانی است که در جمهوری اسلامی ایران، حقوق دریافت می‌کنند!

در این‌باره چند نکته شایان توجه است. نخست اینکه سؤال، درباره جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه درباره «برخی کشورهای اسلامی» است که «بخشی از امامان جماعت، روحانیون شیعه هستند». در این‌باره حتی ابوالفضل فاتح (از اصلاح‌طلبان/ عضو ستاد موسوی در انتخابات 88) خبر داده که پاسخ آقای سیستانی، «به پرسشی از شیعیان یکی از کشورهای با اقلیت شیعه» است و «در وبگاه عربی ایشان منتشر شده است».

ثانیاً، سؤال مطروحه، مبهم و عام است و قاعدتاً «ما مِنْ عامٍّ الّا وَ قَدْ خُصَّ. هیچ قاعده عامی نیست، مگر اینکه استثنا برمی‌دارد». به بیان دیگر، پاسخ را باید ناظر به کشورهایی دید که واجد حکومت اسلامی مشروع از نگاه شیعه نیستند و شیعیان در آنجا در اقلیت قرار دارند. آیت‌الله سیستانی در چنین فرضی، وابستگی مالی امامان جماعت مساجد شیعه به حکومت را مذموم تلقی کرده و توصیه کرده‌اند پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند، نماز نخوانند. این پاسخ، اصلاً ناظر به ایران که شیعه در اکثریت است و حاکمیت تشکیل داده، نیست.

نکته سوم، تفاوت امام جماعت مسجد در حکومت دینی و اسلام ناب، با امام جماعت در حکومت غیر دینی است. در حکومت غیر اسلامی، تنها وظیفه امام جماعت، اقامه نماز جماعت است که در هر نوبت، نهایتاً یک ربع تا نیم ساعت از وقت او را می‌گیرد. اما مسجد در حکومت دینی، به امر مهم اقامه نماز محدود نمی‌شود؛ بلکه پایگاه بسیج عمومی برای تبلیغ دین، دفاع در مقابل بمباران شبهات، رسیدگی به مشکلات محله، و کانون پیوند دادن مردم و مسئولان است.

رسیدگی به مشکلات طبقات پایین، جمع‌آوری کمک‌های مردمی در زمینه‌های مختلف، خدمت رسانی و گره‌گشایی به‌ویژه بهنگام بروز بحران، به علاوه اقامه نماز جماعت، روشنگری و ترویج عقاید و احکام و اخلاق اسلامی، مسئولیت سنگین مساجد در تقویت بنیان‌های اجتماعی و سیاسی است. مجموعه این مسئولیت سنگین، عمده وقت یک امام جماعت پای کار را می‌گیرد و طبیعی است که غالباً جمع این مسئولیت با اشتغال جداگانه، امکان‌پذیر نباشد.

بنابراین، همچنان که گفته شد، پاسخ آیت‌الله سیستانی، ناظر به کشوری است که بخشی از مردم آن شیعه هستند و نه ناظر به حکومت اسلامی در کشور شیعی. در این‌باره، سید محمدرضا سیستانی (فرزند ایشان) درباره صحت سؤال ‌و جواب مطرح شده تأکید کرد: «عليكم السلام، بله صحيح است. ولى ناظر به ايران نيست».

برخی خبرها در این باره حاکی از آن است که سؤال مذکور از سوی برخی شیعیان بحرین و کویت مطرح شده است. است.

نکته چهارم، نسبت این مرجع تقلید گرانقدر، با جمهوری اسلامی و دشمنان آن است. این نسبت، کاملا در تناقض با القائات شبکه تحریف (شبکه نیابتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل) است. آیت‌الله سیستانی، بارها از نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حمایت‌های جانانه انجام داده است. همچنین حضور و حمایت پررنگ ایشان در عراق، نقش منحصر به فردی در تشکیل مقاومت (حشد‌الشعبی) در مقابل فتنه‌های نیابتی داشت و به همین علت، خشم آمریکا، اسرائیل، انگلیس و شبکه بعثی-وهابی را برانگیخته است.

فتوای آیت‌الله سیستانی درباره جهاد، از عوامل اصلی بسیج مردمی و نابودی فتنه نیابتی داعش در عراق بود. به همین علت، سردار سلیمانی در گزارش نابودی دولت داعش به محضر رهبر انقلاب، بر نقش منحصر به فرد آیت‌الله سیستانی تأکید کرد». آنچه پس از لطف خداوند سبحان و عنایت خاص رسول معظم اسلام (ص) و اهل بیت گرانقدرش باعث شکست این توطئه سیاه و خطرناک گردید، رهبری خردمندانه و هدایت‌های حکیمانه حضرت مستطاب عالی و مرجع عالیقدر، حضرت آیت العظمی سیستانی بود که موجب بسیج کلیه امکانات برای مقابله با این طوفان مسموم گردید».

از سوی دیگر، در پی شهادت سردار سلیمانی، آیت‌الله سیستانی پیام تسلیتی با این مضمون، خطاب به رهبر انقلاب صادر کرد: «جناب مستطاب آیت‌الله آقای خامنه‌ای دامت برکاته/ السلام علیکم و رحمةالله و برکاته. خبر شهادت سردار عالیقدر آقای حاج قاسم سلیمانی موجب تأسف و تأثر فراوان شد. نقش کم نظیر آن مرحوم در طی سالیان پیکار با عناصر داعش در عراق، و زحمات فراوانی را که در این راستا متحمل شدند فراموش ناشدنی است. اینجانب ضایعه فقدان آن شهید والامقام را به جنابعالی و به فرزندان مکرّم و دیگر بستگان محترمشان و به همه ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم».

در بیان پیوند قلبی و اعتقادی وثیق میان آیت‌الله سیستانی با رهبر انقلاب، همین بس که آیت‌الله سیستانی فرموده است: امروز آبروی اسلام وابسته به آبروی ایران است و آبروی جمهوری اسلامی وابسته به آبروی آیت‌الله خامنه‌ای است. ایشان همچنین چند سال قبل، از طریق فرستاده خود پیام داده بودند: من هر شب برای آیت‌الله خامنه‌ای دعا می‌کنم... به ایشان بگویید من شهرستانی شما هستم. (آقای شهرستانی داماد و نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران است).

اما در بیان کینه شدید دشمنان، همین یک سند کفایت می‌کند که کانال ۱۴ تلویزیون صهیونیستی، مهرماه پارسال با انتشار تصاویر آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله سیستانی، هر دو بزرگوار را در کنار سران مقاومت، تهدید به ترور کرد.

آیت‌الله سیستانی، ۲۹ خرداد ماه امسال در پی تهدید رهبر انقلاب از سوی رژیم صهیونیستی، بیانیه تند و تهدید‌آمیزی به این شرح صادر کرد: «مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف بار دیگر ادامه تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تهدید سوءقصد به رهبری عالی دینی و سیاسی این کشور را به‌شدت محکوم می‌کند؛ و قاطعانه هشدار می‌دهد که هر اقدام مجرمانه‌ای از این‌گونه- افزون بر زیر پا گذاشتن آشکار موازین دینی و اخلاقی و نقض صریح عرف و قوانین بین‌المللی- پیامد‌های بسیار وخیمی برای سراسر منطقه دربر خواهد داشت و چه‌بسا منجر به خروج کامل اوضاع از کنترل و بروز هرج‌ومرج گسترده‌ای شود».

بدین ترتیب می‌توان گفت آمریکا و اسرائیل و انگلیس، در پی شکست‌های پیاپی -که آخرین آن در انتخابات عراق رقم خورد- انتقام‌جویی خود را به شبکه نیابتی تحریف سپرده‌اند.