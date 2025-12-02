ایران برای مقابله با اسرائیل آماده است

روزنامه «اسرائیل هیوم» در سرمقاله‌ای تأکید کرده است که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، در دکترین امنیتی خود بازنگری کرده و آمادگی‌های خود برای رویارویی با اسرائیل را افزایش داده است.

افزایش توان موشکی ایران از جمله مواردی است که رسانه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» را به واهمه انداخته است.

این روزنامه نوشته که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، برنامه موشکی خود را بیش از پیش تقویت کرده و توان نظامی خود را در منطقه افزایش داده است.

این رسانه اسرائیلی به افزایش توان گروه‌های مقاومت در منطقه نیز اشاره و تأکید کرده که اسرائیل باید خود را در مقابل حملات این گروه‌ها از «چندین جبهه» آماده کند.

اسرائیل هیوم هشدار داده که اسرائیل باید برای تهدید در حال ظهور آماده ‌باشد و تحرکات ایران و محور مقاومت را برای یک ضربه چندجبهه‌ای احتمالی رصد کند و مانع قدرت یافتن بیشتر گروه‌های مقاومت شود.

به گزارش فارس، این روزنامه تأکید کرده است که ایران با تجدیدنظر در برنامه‌های دفاعی خود، حالا بیش از پیش برای هرگونه مقابله با اسرائیل آماده است.

ایران در خردادماه و درست در میانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، با حملات رژیم صهیونیستی مواجه شد. اسرائیل به قصد به آشوب‌ کشیدن ایران و تجزیه این کشور، حملات خود را آغاز کرده بود، اما در مدتی کوتاه با پاسخ کوبنده موشک‌های ایرانی و مردم ایران

مواجه شد.

ایرانیان با هوشیاری، مانع رسیدن اسرائیل به اهداف خود شدند و پشت کشور و نیروهای نظامی خود ایستادند.

در نهایت، رژیم صهیونیستی پس از ۱۲ روز مجبور به آتش‌بس شد. این در حالی است که این رژیم در تمام این ۱۲ روز

هم برای مقابله با ایران، دست به دامان آمریکا شده بود و از حمایت کامل این کشور بهره

می‌برد.