نتانیاهو ثابت کرد اسرائیل تهدید واقعی منطقه است

وزیر امور خارجه اظهار داشت: نتانیاهو برای همه منطقه ثابت کرد تهدید واقعی «اسرائیل» است، نه ایران و نه هیچ کشور دیگری.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه که هفته گذشته برای شرکت در مجمع مسقط سفری به عمان داشت، با برنامه «مع موسی الفرعی» گفت‌وگویی داشت.

به گزارش فارس، عراقچی نشست مسقط را بسیار مهم و جالب درباره موضوع میانجیگری خواند و گفت: سلطنت عمان امروز به‌عنوان کشوری شناخته می‌شود که در عرصه میانجیگری بین کشورها وزن و صدای مهمی دارد. این یک سنت دیپلماتیک مهم و ریشه‌دار است که عمان سال‌هاست آن را دنبال می‌کند.

وزیر خارجه در بخشی از این برنامه و در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا اکنون بار دیگر باب میانجیگری بین ایران و طرف‌های دیگر در حال گشوده ‌شدن است؟ گفت: باب مذاکره و میانجیگری همیشه باز است و این امکان در هر زمان وجود دارد، مشروط بر آنکه قواعد رعایت شود.

عراقچی ادامه داد: اصل نخست دیپلماسی و مذاکره این است که دو طرف با نیت واقعی برای تبادل منصفانه و برابر به میز مذاکره بیایند. اما اگر هدف یکی از طرفین تحمیل خواسته‌های خود باشد، چنین مذاکره‌ای شکل نمی‌گیرد و ثمری ندارد.

وزیر امور خارجه یادآور شد: علت اصلی مشکل در روابط ایران و آمریکا، که مانع آغاز مذاکرات در حال حاضر است، رویکرد آمریکا مبتنی بر تحمیل خواسته‌ها و زیادی‌خواهی‌های آن است. متأسفانه ما بارها این رفتار را در تعاملاتمان با آنها دیده‌ایم. اگر طرف آمریکایی آمادگی خود را برای یک توافق عادلانه و متوازن، مبتنی بر منافع متقابل نشان دهد، جمهوری اسلامی ایران قطعاً موضوع را بررسی خواهد کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم، زیرا دیپلماسی جزئی اصیل از رویکرد و اصول ماست.

خیلی به توافق نزدیک بودیم

عراقچی در ادامه گفت‌وگو با برنامه «مع موسی الفرعی» و در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه بر اساس اطلاعات برخی از حاضران در آن مذاکرات، گفته شده که شما به توافقات پیشرفته و نزدیک به یک تفاهم رسیده بودید، به‌گونه‌ای که جلسه پیش از حمله به تهران، در آستانه اعلام توافق بود. آیا موضوع غنی‌سازی علت آن حمله نبود؟ گفت: ما خیلی به توافق نزدیک بودیم و در پنج دور مذاکرات به‌ میانجیگری عمان، راه‌حل‌های متعددی بررسی شد و به راه‌حل‌هایی رسیدیم که می‌توانست مشکل را حل کند.

وی یادآور شد: اما این راه‌حل‌ها در واشنگتن رد شد و در نهایت نیروهای خواهان جنگ در آنجا غالب شدند و کشور و منطقه را به مسیر تأسف‌باری کشاندند.

مجری پرسید که آیا ایران همچنان عمان را تنها میانجی معتبر برای گفت‌وگو با آمریکا می‌داند، با توجه به اینکه آن حمله، نه فقط به ایران، بلکه توهینی به عمان به‌عنوان میانجی نیز بود؟

عراقچی پاسخ داد: ما عمان را به‌دلیل سابقه درخشانش در میانجیگری انتخاب کردیم؛ عمان بارها این نقش را ایفا کرده و موفقیت‌های ملموسی داشته است. ما کاملاً به حسن نیت برادرانمان در عمان و به خرد سلطان معظم اعتماد داریم و به همین دلیل این دور از مذاکرات را با میانجی‌گری آن آغاز کردیم. وزیر خارجه افزود: من معتقدم عمان همواره قادر به ادامه این نقش سازنده بوده و هست.

رژیم صهیونیستی

هیچ خط قرمزی را باقی نگذاشته

رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: بیش از هشت دهه است که همه کشورهای جهان در تلاشند روابط بین‌المللی مبتنی بر قانون را تثبیت کنند، اما این روابط متأسفانه امروز به‌ سمت روابط مبتنی بر زور در حال حرکت است؛ چیزی که «قانون جنگل» نام دارد؛ جایی که هرکس زور بیشتری دارد، برای خود و برای کسانی که تحت حمایتش هستند، مصونیت ایجاد می‌کند و هرچه می‌خواهد انجام می‌دهد بدون اینکه کسی بتواند او را بازخواست کند.

عراقچی اضافه کرد: متأسفانه در منطقه ما نیز شاهدیم که رژیم صهیونیستی هیچ خط قرمزی را باقی نگذاشته و همه را نقض کرده است. این رژیم به جنایت‌ها و کشتارهای روزانه خود ادامه داده، بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد، کلیساها و همه مراکز را بمباران کرده است، و تنها خط قرمز باقی‌مانده، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز بود،که آن را هم در ایران مرتکب شد.

عراقچی گفت: این رژیم هر زمان و هر کجا که خواسته حمله کرده است. در دو سال گذشته به هفت کشور تجاوز کرده، و هم‌اکنون نیز اراضی سه کشور را اشغال کرده است. با این حال، از مصونیت کامل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برخوردار است، که به او برای هر کاری که می‌خواهد پوشش می‌دهند.

وزیر خارجه اظهار داشت: این وضعیت متأسفانه منطقه را دقیقاً به همان سمتی می‌برد، که شما اشاره کردید و بهترین توصیف آن همان «قانون جنگل» است.

هیچ مشروعیتی برای رژیم اسرائیل قائل نیستیم

مجری با بیان اینکه امروز دو قطب قدرت در منطقه وجود دارد، با پوزش که این دو را در یک سؤال کنار هم قرار می‌دهم، ایران و اسرائیل.آیا امکان طرح موضوع گفت‌وگوی مستقیم بین ایران و اسرائیل وجود دارد؟

سیدعباس عراقچی تصریح کرد: ما هیچ‌گونه مشروعیتی برای رژیم صهیونیستی قائل نیستیم؛ این رژیم متعلق به این منطقه نیست و بر پایه غصب سرزمین ملت فلسطین شکل گرفته است و ادامه موجودیت خود را با جنایت‌ها، کشتارها و نسل‌کشی حفظ کرده است.

وی افزود: بنابراین ما هیچ مشروعیتی برای این رژیم قائل نیستیم.

از نظر دفاعی در جایگاهی بهتر از پیش از ۱۳ ژوئن قرار داریم

مجری خطاب به عراقچی گفت که گفته می‌شود ضربه‌ای که شما را نکشد، قوی‌ترتان می‌کند. اکنون حمله اسرائیل به ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و وزیر خارجه پاسخ داد: این واقعیت است؛ همان‌گونه که اشاره کردید، جنگ ۱۲روزه بی‌تردید خسارت‌های سنگین و هزینه‌های زیادی بر ما تحمیل کرد، اما در دل خود برکاتی نیز داشت.

وی افزود: مهم‌ترین آنها این بود که موشک‌ها و سلاح‌های ما برای نخستین‌بار در یک جنگ واقعی آزمایش شدند. این ظرفیت‌ها را به‌طور کامل به کار گرفتیم و همه نقاط قوت و ضعف برای ما آشکار شد، امروز می‌توانم با اطمینان بگویم که از نظر دفاعی در جایگاهی بهتر از پیش از ۱۳ ژوئن قرار داریم، یعنی پیش از آغاز جنگ اخیر؛ چه از نظر کمیت و چه کیفیت تسلیحات و موشک‌هایمان.

وزیر خارجه اضافه کرد: نقاط ضعف خود را شناختیم و همچنین نقاط ضعف دشمن را و بسیاری از آنها را برطرف کردیم. همچنین بسیاری از سیاست‌هایمان را بازنگری کردیم.

عراقچی خاطرنشان کرد: به‌نظر من امروز از نظر دفاعی در وضعیتی بهتر از قبل از جنگ اخیر هستیم و باور داریم کشورهای بزرگ، همچون انسان‌های بزرگ، در سختی‌ها شناخته می‌شوند. زیرا مشکلات هستند که کشورها را همچون انسان صیقل می‌دهند و نیرومندتر و استوارتر می‌سازند.

جنگی که اسرائیل آغاز کرد

بر پایه سوء‌تفاهم

و محاسبات اشتباه بود

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: آنها تصور می‌کردند اگر این جنگ آغاز شود، ملت ایران به خیابان‌ها آمده و علیه دولت و نظام اعتراض می‌کند؛ اما آنچه رخ داد کاملاً برعکس بود، ملت به خیابان آمد تا از دولت و کشور حمایت کند. در نتیجه انسجام ملی ما تقویت شد.

عراقچی گفت: آنها فکر می‌کردند اگر فرماندهان نظامی‌مان در ساعات نخست جنگ ترور شوند، نیروهای مسلح ما فرومی‌پاشند، اما بالعکس، فرماندهان جایگزین فوراً منصوب شدند، و نیروهای مسلح با روحیه‌ای بالاتر جنگیدند.

وی افزود: این جنگی که رژیم صهیونیستی آغاز کرد، بر پایه سوء‌تفاهم و محاسبات اشتباه بود، و همان‌طور که گفتم، تکرار این اشتباه نتیجه‌ای جز شکست مشابه به همراه نخواهد داشت.

تهدید واقعی «اسرائیل» است نه ایران

عراقچی عنوان کرد: نتانیاهو برای همه منطقه ثابت کرد تهدید واقعی «اسرائیل» است، نه ایران و نه هیچ کشور دیگری.

وی ادامه داد: طی سال گذشته آشکارتر شد که کشورهای منطقه تنها خودشان می‌توانند از خود دفاع کنند و در مواجهه با اسرائیل نمی‌توان بر هیچ قدرت خارجی تکیه کرد. وقتی اسرائیل حمله کرد، هیچ‌یک از سیستم‌های دفاعی که از آمریکا خریداری شده بود نتوانست کمکی کند و حمله انجام شد.