ضامن نداره! (گفت و شنود)

گفت: خبرگزاری «یورونیوز» اعلام کرد صبح سه‌شنبه (دیروز) خانم «فدریکا موگرینی» نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده است.

گفتم: همان که در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ به نمایندگی از اتحادیه اروپا حضور داشت؟!

گفت: خودِ خودشه! همان که نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس برای عکس سلفی با او از هم سبقت می‌گرفتند! و هنگامی که کیهان به این حرکت سخیف آنها اعتراض کرد، کلی ناسزا نثار کیهان

کردند!

گفتم: حتماً به علت این که سر آقای ظریف و تیم هسته‌ای ایران کلاه گذاشته بود، بازداشت شده است؟!

گفت: ‌ای عوام! اگر به این علت بود که مدعیان اصلاحات می‌رفتند ضامن می‌گذاشتند و آزادش می‌کردند!

گفتم: خب، شاید ضامن ندارند و می‌ترسند منفجر

شوند!