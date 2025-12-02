کد خبر: ۳۲۳۵۳۱
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
ضامن نداره! (گفت و شنود)
گفت: خبرگزاری «یورونیوز» اعلام کرد صبح سهشنبه (دیروز) خانم «فدریکا موگرینی» نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده است.
گفتم: همان که در مذاکرات هستهای ایران و ۱+۵ به نمایندگی از اتحادیه اروپا حضور داشت؟!
گفت: خودِ خودشه! همان که نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس برای عکس سلفی با او از هم سبقت میگرفتند! و هنگامی که کیهان به این حرکت سخیف آنها اعتراض کرد، کلی ناسزا نثار کیهان
کردند!
گفتم: حتماً به علت این که سر آقای ظریف و تیم هستهای ایران کلاه گذاشته بود، بازداشت شده است؟!
گفت: ای عوام! اگر به این علت بود که مدعیان اصلاحات میرفتند ضامن میگذاشتند و آزادش میکردند!
گفتم: خب، شاید ضامن ندارند و میترسند منفجر
شوند!