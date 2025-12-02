فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۵۳۱
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ضامن نداره! (گفت و شنود)

گفت: خبرگزاری «یورونیوز» اعلام کرد صبح سه‌شنبه (دیروز) خانم «فدریکا موگرینی» نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده است.
گفتم: همان که در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ به نمایندگی از اتحادیه اروپا حضور داشت؟! 
گفت: خودِ خودشه! همان که نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس برای عکس سلفی با او از هم سبقت می‌گرفتند! و هنگامی که کیهان به این حرکت سخیف آنها اعتراض کرد، کلی ناسزا نثار کیهان 
کردند!
گفتم: حتماً به علت این که سر آقای ظریف و تیم هسته‌ای ایران کلاه گذاشته بود، بازداشت شده است؟! 
گفت: ‌ای عوام! اگر به این علت بود که مدعیان اصلاحات می‌رفتند ضامن می‌گذاشتند و آزادش می‌کردند!
گفتم: خب، شاید ضامن ندارند و می‌ترسند منفجر 
شوند!

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عاشقان عالمی دگر دارند (به جای گفت و شنود)

از ساده‌انگاری هسته‌ای تا اتحاد مقدس مردمی!(یادداشت میهمان)

اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی

گزارشی تکان‌دهنده از جنایات صهیونیست‌ها علیه زنان و کودکان یهود!

اخبار ویژه

آقای سریع‌القلم! فقرا بر خلاف اشراف حس همدردی بیشتری با دیگران دارند

شب، بانگ الله‌اکبر از پشت‌بام‌ها برخاست

جاسوسی برای ایران شغل جوانان اسرائیل شده است!

ایران هیچ‌گاه مثل امروز از زنان دانشمند و صاحب‌نظر برخوردار نبوده است

آل‌سعود برای بودجه 2026 عربستان 44 میلیارد دلار کم آورد!