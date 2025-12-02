کیهان و خوانندگان
* امثال سریعالقلمها گویا در عصر ساسانیان زندگی میکنند! این افراد با این تفکر عهدحجر چگونه عضو هیئت علمی دانشگاهها شدهاند؟ از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتظار میرود تجدید نظر اساسی در هیئتهای علمی دانشگاهها صورت گیرد و تفکرات عهد ساسانی و امثالهم را دور بریزند.
علیمردانی
* در برخی محلهها بعضی افراد اقدام به آتشبازیهای ناگهانی و پرصدا میکنند که موجب نگرانی و نارضایتی شهروندان تهرانی شده است. لذا از نیروهای مقتدر فراجا درخواست میشود که با این افراد که موجب سلب آسایش مردم میشوند برخورد قاطع و سخت صورت گیرد.
ناهیدی
*شرکت آقای قاآنی فرمانده محترم نیروی قدس در اجتماع حجاب و عفاف هفته گذشته در میدان انقلاب این پیام را دارد که تهاجم فرهنگی و تلاشهای دشمن برای زدودن حیا و عفت که موجب فروپاشی خانوادهها از درون میشود، خطری به مراتب بیشتر از تهاجم نظامی برای کشور دارد.
گلستانه
* در جواب حرف نسنجیده سریعالقلم مشاور سابق روحانی که گفته افراد طبقه پایین نباید وارد مسئولیتهای اقتصادی و سیاسی کشور بشوند بنویسید اتفاقا بزرگترین اختلاسها و فسادهای مالی جهان توسط «طبقات بالا» انجام شده است، نه پایین. بیفرهنگی و بیاخلاقی هرجا ممکن است دیده شود. حتی در میان تحصیلکردگان.در ضمن خیانت (در معنای اخلاقی) به جایگاهی طبقاتی محدود نیست. به زمینههای شخصی، روانی و اجتماعی مربوط است.
مجدآبادی
*مسئله بنزین نیازمند بستهای چندبعدی است که تولید و عرضه را سامان دهد، مصرف را مدیریت کند و زیرساختها را ارتقا دهد.امید داریم مصوبه دولت درباره بازطراحی سهمیهها اهدافی چون مدیریت مصرف، کاهش قاچاق، ارتقای عدالت توزیعی را تحقق ببخشد.
صدرنژاد
* اردوهای روایت پیشرفت که توسط سازمان بسیج برگزار میگردد، موجب افزایش امید و تقویت سرمایه اجتماعی در بین شرکتکنندگان میشود. بر اساس بررسیهای انجام شده، نقش این اردوها در تغییر نگرش افراد نسبت به توانمندیهای کشور کاملاً مشهود است و بیش از هشتاد درصد شرکتکنندگان آینده کشور را امیدوارکننده میبینند.
صدرحقیقی
* آقای رحمانی فضلی، مگر سفیر ایران در چین نیست؟ پس چگونه چند روز یک بار در تهران به حضور حسن روحانی که هیچ مسئولیتی به عهده ندارد میرسد؟به نظرتان اگر ایشان سفیر ایران در انگلیس بود باز هم برای دیدن روحانی با سر به تهران میآمد؟معلوم میشود چین به اندازه کشورهای غربی برای این جماعت اهمیت ندارد که مرتب محل ماموریت خود را ترک میکنند.
ایمانزاده
*دلیل تاکید چندباره رهبری به شکست دشمن در جنگ 12روزه به خاطر این است که پس از پیروزی در جنگ سخت، آنچه اهمیت حیاتی دارد، پیروزی در جنگِ روایتهاست. روایت، مختص یک فصل یا محفل نیست.باید آن را پیوسته تکرار کرد تا ملکهیِ ذهنها شود. سیدِ زعیم و حکیم ما، پس از فرماندهی در جنگ سخت، خودش میداندار روایت شده است.
هجرتی
*مشاور پیشین سازمان محیط زیست از روی عقدهگشایی گفته با پول 10 تا موشک میتوانند مازوتها را استاندارد کنند ولی نمیکنند. این همه هزینه اضافی و اسراف توی مملکت هست این جماعت غربگرا چسبیدن به موشکهایی که تا همین چند ماه معلوم شد اگر نبود آمریکا و اسرائیل چه بلایی سرمردم کشورمان میآوردند.
ترکاشوند
*با روشن شدن جزئیات نامه دونالد ترامپ به رهبر معظم انقلاب که در سال ۱۳۹۸ توسط نخستوزیر فقید ژاپن منتقل شد، معلوم گردیده ترامپ در نامهاش نوشته ما قصد جنگ با ایران یا تغییر رژیم را نداریم، اما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هستهای دست یابد. در پاسخ، رهبر معظم انقلاب فرموده بودند نمیتوانند نظام را ساقط کنند و ما هم به دنبال سلاح هستهای نیستیم.اما بعد جنگ 12روزه که اتفاق افتاد برهمگان ثابت شد آمریکاییها دروغگویانی بیش نیستند.
حجازی
* به بهانه برگزاری همایش «نفسهای سوخته» جانبازان شیمیایی عرض میکنم صدای سرفه جانبازان شیمیایی سند اوج مظلومیت ملت ایران است. متاسفانه نظام حقوقی بینالمللی در قبال این جنایات ناکارآمد بوده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه دارد کار مستندسازی و پیگیری حقوقی بدون تأخیر این پرونده در دادگاههای بینالمللی را برعهده بگیرد و به سرانجام برساند.
رضائیان
* افزایش قیمت بنزین از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان هیچ مشکلی را حل نمیکند.تنها یک مسکن بسیار کوتاه مدت برای بودجه دولت است که آن هم با افزایش سرسامآور تورم ناچیز میشود. وقتی میتوان طرحی جامع اجرا نمود که همه نفع ببرند و هیچکس ضرر نکند چرا انجام داده نشود.
مقدسزاده
* بر اساس مطالعه جدید مؤسسه «ایفوپ»، جوانان مسلمان فرانسه شریعت اسلامی را بر قوانین جمهوری ترجیح میدهند. این تحقیق نشان میدهد حضور در مساجد این کشور از ۷ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و ۴۲ درصد از جوانان با اسلامگرایی ابراز همبستگی میکنند. مدیر این پژوهش همچنین اعلام کرده این روند احتمالاً غیرقابل برگشت است.
سراجالدین
*مطابق گزارشهای میدانی، رژیم صهیونیستی بهجای صدور مجوز برای ورود چادر و اقلام ضروری انسانی، هزاران دستگاه گوشی آیفون به غزه وارد کرده است. با اشاره به تجربه مشابه ماجرای «پیجرها» در لبنان هیچ بعید نیست هدف از این اقدام، اجرای سناریوی نظارتی یا حتی امنیتی تازه علیه مردم غزه باشد.
سرهنگنژاد
* تا وقتی در نظام ما مسئولیت همراه مصونیت باشد و افراد به دلیل ترک فعلها محاکمه نشوند مشکلات کمتر که نمیشود هیچ بیشتر هم میشود.اگر هویدا اول انقلاب توسط خلخالی محاکمه و اعدام نمیشد امروز نه تنها مصونیت داشت بلکه برای خودش حزبی تشکیل داده بود.
حکمتآرا
*با توجه به رشد منفی جمعیت و آمار پایین ازدواج در روسیه، دولت این کشور با طرحهای مختلف هم تشویقی و هم تنبیهی به دنبال ترغیب جوانان و به خصوص پسرها به ازدواج و تشکیل خانواده است. یکی از طرحهای تنبیهی این کشور این است که اگر مردی بدون هیچ دلیلی به سمت آشنایی با دختر و ارتباط به قصد تشکیل خانواده نرود، به ارتش فرستاده خواهد شد یا باید تن به کار اجباری دهد.
نوبخت
*بر اساس آمار تعداد ۲۴ میلیون جوان زیر ۲۰ سال مجرد اعم از دختر و پسر در کشور داریم.یکی از دلایل مهم افزایش تجرد در میان دختران روستایی، مهاجرت پسران روستایی به شهرهاست.امیدواریم مسئولان امر این هشدار و آژیر خطر را جدی بگیرند.
تمدن
*شاهد رشد چشمگیر صنعت هستهای در حوزههای سوخت، کشاورزی، پزشکی و صنعتی هستیم بهطوریکه این صنعت گرههای فراوانی از زندگی مردم باز کرده و موجبات رشد اقتصاد ملی را فراهم کرده است.میطلبد که برای بهکارگیری توانمندی نخبگان و دانشجویان در این صنعت نسبت به ایجاد مراکز ارتباطی با دانشگاهها اهتمام ویژه صورت بگیرد و گامهای بلندی برداشته بشود.
ملیحی
* درگیر شدن نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی با مردم سوریه در جنوب این کشور نشان داد اگر تجاوزات اسرائیل به همین شکل ادامه یابد و نیروهای اشغالگر از مناطق تازه تصرفشده عقبنشینی نکنند، این وضعیت نهتنها به ظهور مقاومت مردمی قطعی در سوریه منجر خواهد شد، بلکه کابوس تازهای برای اسرائیل رقم خواهد زد.
دانشگر
* خداوند در پاسخ به دشمنان که پیامبر(ص) را «ابتر» خواندند، سوره کوثر را نازل کرد و حضرت فاطمه زهرا(س) را مظهر این «خیر کثیر» و برکت بیپایان معرفی نمود. انقلاب اسلامی نیز در حقیقت، جلوهای از کوثر است. همانگونه که حضرت زهرا(س) امت را رشد داد و برکاتش جاری شد، این انقلاب نیز مردمی را بیدار کرد، به آنان هویت و عزت بخشید و حرکتی جریانساز در تاریخ معاصر ایجاد نمود.
میرزمانی