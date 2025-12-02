ایستادگی ملت ایران در جنگ 12 روزه را با حل مشکلات مردم جبران میکنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما توانستیم از جنگ 12 روزه با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات مردم، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز سهشنبه (۱۱ آذرماه) در نشست خبری که در ساختمان شیخ فضلالله مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی برگزار شد، گفت: قرار بود این جلسه در خردادماه سال جاری برگزار شود اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه
شدیم.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران نشان دادند هسته سخت ایران، ۹۰ میلیون نفر است که در برابر دشمن متجاوز ایستاد و این ملت شایسته تقدیر هستند. ما توانستیم از این جنگ با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات آنها، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.
باید اولویت را حفظ قدرت خرید مردم قرار دهیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای پرسش و پاسخ به سؤال خبرنگاران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که راجع به ارزیابی طرح کالابرگ و اهداف تحقق طرح و نوع توزیع آن پرسید، گفت: چه فرقی بین کوپن گذشته و کالابرگ و پولی که به حساب مردم واگذار میشود وجود دارد؟ با ماده ۳۱ که در برنامه هفتم در رابطه با کالابرگ الکترونیک هست، بند چ تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۴ نیز در همین رابطه قانون مطرح شده و اینها چه فرقی با هم دارند؟ در کمک نقدی که میکنیم در حقیقت یک وجهی را به حساب مردم واریز میکنیم و این یک کمکهزینه است ولی این مشکل مردم را حل نمیکند زیرا واقعاً تورم بهگونهای است که ما اگر در کالاهای اساسی که نیاز واقعی مردم هست تورم در نظر بگیریم، درست است.
وی افزود: اگر امروز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد برای نیازهای بدن را تأمین کنیم موفق شدیم با تورم بالا این اهداف محقق نمیشود یک زمانی ۴۵ هزار تومان یارانه میدادیم و آن زمان ۴۵ دلار بود و امروز ۴۵ سنت شده است. وقتی میخواهیم به مردم کمک کنیم باید قدرت خرید مردم را در نظر بگیریم.
قالیباف همچنین بیان کرد: ما برای مابهالتفاوت خرید کالاها در قانون پیشبینی کردهایم. امسال بیش از ۸ میلیارد دلار با ارز ۲۸ و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به کالاهای اساسی اختصاص دادهایم، این به غیر از ریالی است که یارانه پرداخت میکنیم. اشکال کار ما این است که این ارز را در ابتدای زنجیره به کسانی میدهیم که واردکننده کالاهای اساسی و نهادهها است. اگر این را در صندوق برای کالابرگ قرار دهیم و آن را تبدیل به ریال کنیم، همینطور اجازه دهیم قیمت واردات در کالاها لحاظ شود و در انحصار ۴ و یا ۵ نفر نباشد، اساساً این ۲۸,۵۰۰ تومان یک رانت قانونی است. باید اجازه دهیم ۲۰۰ نفر با تعهدات ارزی واردات را انجام دهند و ضوابط بانک مرکزی را انجام دهند و یا به منشأ ارزی خارج از کشور واردکنندهها کاری نداشته باشیم. ولی رقابت در واردات زیاد خواهد شد.
رئیس مجلس با بیان اینکه ۳۵ درصد تولید مرغ و تخم مرغ کشورمان در سه استان شمالی انجام میشود، ادامه داد: میتوانیم واردات دان اینها را از کشورهای همسایه شمالی تأمین کنیم، حملونقل ریلی و بنادر در دسترس است. اینطور از بندرعباس به مازندران و اردبیل حملونقل انجام نمیدهیم. باید کاری کنیم مرغی که با عرض ۲۸,۵۰۰ تومان دان آن وارد میشود، به قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، حالا با اختصاص ارز قیمت مرغ ۱۷۰ هزار تومان است. درواقع با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور از طریق پلتفرم کالابرگ را اختصاص میدهیم و این بستر آماده است.
در مقابل زیادهخواهی واشنگتن
نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم
قالیباف با اشاره به وضعیت مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، زیادهخواهی واشنگتن را علت اصلی عدم ازسرگیری این روند دانست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا نه قصد مذاکره واقعی دارد و نه به دنبال توافقی منصفانه است، خاطرنشان کرد: آمریکاییها میخواهند خواست خود را تحمیل و ما را تسلیم کنند، اما ما در جنگ ۱۲روزه نشان دادیم که نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم.
وی با اشاره به اینکه حملات ۲۳ خرداد در حالی انجام شد که تیم مذاکرهکننده ایران پشت میز گفتوگو حضور داشت، افزود: ۲۵ خرداد نیز قرار بود مذاکرات در عمان ادامه پیدا کند و این نشان میدهد که اهل تعامل و گفتوگوییم، اما در شرایط برابر؛ در حالی که طرف آمریکایی در عمل به جای مذاکره، دنبال جنگ بود.
رئیس مجلس ادامه داد: پس از جنگ و مشاهده قدرت ایران، آمریکاییها اکنون بحث محدودسازی توان موشکی را مطرح میکنند و میگویند برد موشکها
۳۰۰ کیلومتر شود؛ در حالی که خودشان در سوریه و عراق تجاوز میکنند و قوانین بینالمللی را نقض کردهاند و به دنبال این هستند که با نقض حریم سوریه و عراق به خاک کشور ما نیز تجاوز کنند در حالی که برد موشکهای ما فقط ۳۰۰ کیلومتر باشد.
قالیباف با تأکید بر اینکه ایران با اتکا به لطف الهی و اقتدار میدانی، مسیر خود را ادامه میدهد، افزود: اگر قرار بر مذاکره باشد، تنها در شرایط واقعی و برابر خواهد بود. شکل مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم موضوع بعدی است؛ اصل این است که طرف مقابل باید واقعیت یک گفتوگوی واقعی را بپذیرد. وی عنوان داشت: آمریکاییها در مذاکرات اخیر نشان دادند که توطئهگرند و صداقت ندارند و این رفتار آنها برای همه آشکار شده است.
استیضاح نباید هیجانی باشد
هدف، بهبود امور مردم است
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرآیند استیضاح «یکشبه» شکل نمیگیرد و بر اساس شاخصها و طی مراحل دقیق کارشناسی انجام میشود؛ استیضاح مسیر طولانی دارد؛ از زمان مطرح شدن در کمیسیون تا جلسات رسمی گفتوگو و ارائه دفاعیات وزیر. هم موافقان و هم مخالفان صحبت میکنند و موضوع بدون شاخص و علت وارد صحن نمیشود.
قالیباف تأکید کرد: هماهنگیهای فعلی میان دولت و مجلس میتواند زمینه استفاده گستردهتر از این روشها را فراهم کند و افزود: به حول و قوه الهی، ما استیضاح را از سر هیجان یا دلایل سیاسی دنبال نمیکنیم. اما اگر به نقطهای برسیم که چارهای جز استیضاح برای بهبود امور مردم نباشد، این حق قانونی مجلس است.
دولت میتواند ۳۰۰ هزار هکتار زمین رایگان
به افراد فاقد مسکن بدهد
رئیس دستگاه تقنینی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که راجع به گره کور خانهدار شدن مردم و اقدامی که باید انجام شود پرسید، گفت: یک مسئله ما این بوده برای آنهایی که خانههایشان را احتکار میکردند قانونی نداشتیم. موضوع این بود که طبق قانون اگر ۱۸ ماه خانه پس از دریافت پایان کار خالی بماند مالیات به صورت تصاعدی از آن گرفته شود؛ همینطور در موضوع اجاره، قانون وضع کردیم. همینطور قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردیم و در برنامه هفتم توسعه نیز حلقه کامل خانهدار شدن مردم را مشخص کردیم.
به گزارش مهر، رئیس مجلس با بیان اینکه زمین بزرگترین دارایی دولت است، ادامه داد: زمین در جغرافیای متفاوت بین ۴۵ تا ۵۵ و در برخی از مناطق تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را در هر متر مربع قیمت تمام شده به خود اختصاص میدهد. چرا کسی که خانه ملکی ندارد و بند جیم آن قرمز نشده است مشمول دریافت زمین نباشد، دولت مکلف است بر اساس ماده ۵۰ قانون آمایش سرزمین، دو دهم درصد زمینها یعنی حدود ۳۰۰ هزار هکتار را به مجموعههای شهری اضافه کند و به صورت ۹۹ ساله و یا رایگان واگذار کند.
گفتنی است، پس از پایان پاسخ رئیس مجلس به سؤالات خبرنگاران، جوایز دومین جشنواره رسانهای بهارستان تقدیم برگزیدههای این جشنواره شد.