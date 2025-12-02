معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بیمه، گفت: قوانین بیمه شامل شرایط جنگی نمی‌شود در حالی که ما در یک منطقه جنگی قرار داریم و در کشور ما جنگ ۸ ساله و یک جنگ ۱۲ روزه و درگیری‌های مقطعی رخ داده است، پس چرا نباید موضوع جنگ در بیمه دیده شود؟ به خصوص که اراده فردی در زمینه جنگ وجود ندارد و یک تصمیم جمعی یا ملی ملاک است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (11 آذرماه) در سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با تبریک روز ۱۳ آذر روز بیمه، بیان کرد: نامگذاری روزها بهانه‌ای برای ارزیابی عملکردها، بررسی چالش‌ها و اصلاح روندهاست.

صنعت بیمه در ایران عمر ۹۰ ساله دارد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه به یک آسیب‌شناسی در زمینه عملکرد صنعت بیمه نیازمندیم، افزود: صنعت بیمه به صورت رسمی عمر ۹۰ ساله در کشورمان دارد اما اگر خواسته باشیم بیمه را به صورت وسیع‌تری تعبیر کنیم، باید اشاره کنیم که بیمه در ذات فرهنگ ایرانی اسلامی ما وجود دارد. عارف ادامه داد: بیمه یعنی اطمینان دادن نسبت به جبران آثار حوادث غیرقابل پیش‌بینی؛ ویژگی‌های خیرخواهانه هم در فرهنگ ما، همین تعبیر بیمه را دارد. ما یادمان نرفته است که در گذشته، تجار میثاق نانوشته‌ای داشتند که اگر یکی از همکاران آنها در آستانه ورشکستگی قرار می‌گرفت، سایرین پرداخت بدهی‌های او را تضمین می‌کردند تا آن تاجر دوباره احیا می‌شد. معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: باید در زمینه فرهنگ‌سازی و توجیه مردم در مورد اهمیت صنعت بیمه تلاش بیشتری کنیم تا به سمتی برویم که اجباری بودن از بیمه کنار گذاشته شده و کسی که می‌خواهد فعالیتی را شروع کند، بیمه را در اولویت قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ضریب نفوذ یکی از ملاک‌های پیشرفت در هر بخشی است، افزود: در برنامه ششم توسعه تکلیف شده بود که ضریب نفوذ بیمه باید به عدد ۷ برسد یعنی بنا بود به متوسط نرخ جهانی برسیم. با این حال در سال ۱۴۰۳ این عدد ۲,۳ بوده است که در سال ۱۴۰۳ فقط ۴ دهم درصد تحقق پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۲، این عدد ۱.۹ بوده است اما در برنامه هفتم توسعه عدد کمی برای ضریب نفوذ بیمه نیامده است.

ذات بیمه حمایتگری و مصونیت‌بخشی است

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بیمه در کشورمان صنعتی است که حداقل ۲۵۰ هزار کارمند و مسئول دارد و نوپا نیست. اهمیت بیمه از بانک و بازار سرمایه کمتر نیست بلکه بیشتر هم هست. صنعت بیمه می‌تواند هم تامین‌کننده مالی و هم مصونیت بخش باشد. ذات بیمه حمایتگری و مصونیت‌بخشی نسبت به اتفاقات پیش‌بینی نشده آینده است.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین بیمه، گفت: قوانین بیمه شامل شرایط جنگی نمی‌شود در حالی که ما در یک منطقه جنگی قرار داریم و در کشور ما جنگ ۸ ساله و یک جنگ ۱۲روزه و درگیری‌های مقطعی رخ داده است، پس چرا نباید موضوع جنگ در بیمه دیده شود؟ به خصوص که اراده فردی در زمینه جنگ وجود ندارد و یک تصمیم جمعی یا ملی ملاک است. شهروندی که در این شرایط دخالتی ندارد چرا نباید نسبت به جبران آسیب‌های جنگ اطمینان داشته باشد؟ معاون اول رئیس‌جمهور یادآور شد: نهادهای امدادی و حاکمیتی شاید نگاهی تصدی‌گری داشته‌اند. گاهی مدیری افتخار می‌کرده که مثلاً ۳۰ درصد از بودجه جاری یا عمرانی را برگردانده است یعنی بی‌عرضگی خود را به عنوان یک امتیاز تلقی کرده است. متاسفانه این مسئله را در صنعت بیمه هم شاهد هستیم. ممکن است به دلایلی موجه جلوه کند نه ناکارآمدی، هزینه یک بیمه در یک سال ۱۰ درصد از درآمدش بیشتر باشد.

عارف همچنین با طرح این پرسش که آیا بیمه باید صرفاً نگاه اقتصادی و سود و ضرر داشته باشد؟ اذعان کرد: بیمه مثل کارخانه خودروسازی نیست که همواره محاسبه سود و زیان داشته باشد. اگر عملکردها صحیح باشد، شاید زیان در یک بخش از بیمه هم موجب افتخار باشد البته نه در زمینه ناتوانی‌ها در بخش‌هایی مثل بازنشستگی.

وی همچنین عنوان کرد: شعار این همایش یعنی «بازآفرینی اعتماد، باز اندیشی نظارت و مسیر نوآورانه برای تنظیم‌گری» مسئله مهمی است. مردم باید به بیمه اطمینان کنند. بیمه صرفاً با مسائل اقتصادی رو‌به‌رو نیست و راهبرد اجتماعی و عدالت اجتماعی را نیز باید دنبال کند. از سویی استفاده از نوآوری‌های متناظر با فناوری‌های پیشرفته نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت بوده و نباید از آن غفلت کنیم.

عیادت دکتر عارف از سقاب اصفهانی

عارف همچنین از اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که بر اثر تألمات روحی ناشی از درگذشت همسر و مصدومیت فرزندانش در سانحه رانندگی در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.