مناظرهای که تحسین همگان را برانگیخت
در روزهای اخیر، مناظره علمیِ همراه با ادب و اخلاق حجتالاسلام حامد کاشانی با آقای اردستانی پیرامون ماجرای شهادت حضرت فاطمه(س) بازتابهای زیادی داشت.
بخشهایی از این مناظره را در ادامه ملاحظه میفرمایید و قطعههای تصویری آن را نیز میتوانید در کانالهای کیهان آنلاین در شبکههای اجتماعی دنبال نمایید.
چرا امیرالمؤمنین(ع) از حضرت زهرا(س) دفاع نکرد؟
حجتالاسلام حامد کاشانی، پژوهشگر حوزه دین و مذهب: پاسخ این پرسش که چرا امیرالمؤمنین علیهالسلام از حضرت زهرا سلاماللهعلیها دفاع نکرد، بر ابهامهای تاریخی درباره امکان و فرصت دفاع استوار است. گزارشها نشان میدهد هجوم به خانه بسیار سریع و ناگهانی بوده و ورود به درگیری به کشتهشدن امام حسن و امام حسین علیهماالسلام منتهی میشد؛ چنانکه حضرت در نهجالبلاغه به این نگرانی اشاره کرده است. در چنین شرایط اضطراری، عقل حکم میکند برای جلوگیری از خسارت بزرگتر، از رویارویی گسترده پرهیز شود؛ همانگونه که نمونههای تاریخی مشابه در زمان رسولالله(ص) نیز تأیید میکند.
اختلاف در جزئیات، اصل شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها را نفی نمیکند؟
حجتالاسلام حامد کاشانی: اختلاف روایتها درباره جزئیات، خدشهای به اصل مظلومیت علی(ع)، سقط حضرت محسن(ع) و شهادت حضرت زهرا(س) وارد نمیکند؛ همانگونه که تفاوت گزارشها درباره نحوه شهادت امام حسین(ع) باعث تردید در اصل وقوع حادثه نمیشود.
آیا مشاوره امام علی(ع) به خلفا به معنای تأیید حکومتشان بود؟
حجتالاسلام حامد کاشانی: مشورتهای امام علی(ع) با خلفا بهمعنای تأیید حکومت آنان نبود، بلکه ناظر به حفظ مصالح کلان اسلام و جلوگیری از آسیب به جامعه مسلمانان بود. با این حال، آن حضرت بهعنوان بزرگترین فرمانده و ژنرال نظامی تاریخ اسلام ـ با مهارت و نفوذی کمنظیر در جنگهای صدر اسلام ـ عمداً در هیچیک از جنگهای فتوحات شرکت نکرد تا روشن باشد که مشروعیت و اعتبار نظامی خود را در اختیار دستگاه خلافت قرار نداده است.
مرگ طبیعی یا شهادت حضرت زهرا(س)؟
حجتالاسلام حامد کاشانی: این ادعا که حضرت زهرا با مرگ طبیعی از دنیا رفتهاند، در چارچوب حکومتی که با مخالفان خود برخوردی خشونتآمیز و تا حد قتل داشت، قابل پذیرش نیست؛ شواهد تاریخی و دفن شبانه بهعنوان مؤید این احتمال مطرح میشوند.
چرا حضرت زهرا(س) پشت درِ خانه بودند؟
حجتالاسلام حامد کاشانی: سخن بر حرمت شناختهشده و مقامِ اثباتشده حضرت زهرا در جامعه است؛ ایشان برای منصرف کردن جمعیت، پشت در میروند. باید دید آیا این جریان تا آن حد هتاک است که حرمت ایشان را هتک کند؟ در گزارشها آمده که مهاجمان دو بار با شنیدن صدای ایشان بازمیگردند. سپس حمله صورت میگیرد و حضرت پشت در، در تلاش برای بازداشتن آنان آسیب میبینند.
