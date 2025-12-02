سرویس خارجی-

معاینه پنهانی ترامپ و سکوت کاخ‌سفید درباره نتایج ‌ام‌آر‌آی انجام شده تردیدها درباره سلامت جسمی رئیس‌جمهور 79 ساله آمریکا را بار دیگر افزایش داده است.

در ماه‌های اخیر بحث‌ها درباره وضعیت جسمی و روانی دونالد ترامپ شدت گرفته است. همین هفته جاری «مایکل وولف»، نویسنده زندگی‌نامه «دونالد ترامپ»، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «دیلی بیست» خاطرنشان کرد: «ضعف‌هایی که ما در او می‌بینیم شامل ضعف سلامت جسمی، سلامت روان و همچنین تسلط او بر حزب جمهوری‌خواه است. به نظر من این احتمالا یک نقطه عطف را رقم می‌زند.» به عقیده این نویسنده‌، یکی از نشانه‌های افول سلامت ذهنی ترامپ چرخش‌های پی‌در‌پی ۱۸۰ درجه‌ای او از مواضعش چه در قبال دوستان و چه در قبال دشمنانش است که در ماه نوامبر(آبان- آذر) این موضوع بسیار برجسته شد.

از سوی دیگر براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی مخفی‌کاری درباره نتایج آزمایش‌ام‌آر‌آی ترامپ هم گمانه‌زنی‌ها درباره سلامتی وی را دوچندان کرده است. ترامپ شامگاه یکشنبه نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این زمینه که دقیقاً کدام بخش از بدنش توسط دستگاه ‌ام‌آرآی اسکن شده از کوره در رفت و گفت:

«مغزم نبوده است‌، چون من تست شناختی داده‌ام و با نمره کامل قبول شدم». ترامپ سپس به خبرنگار اشاره کرد و گفت: «من نمره عالی گرفتم، چیزی که تو هیچ‌وقت نمی‌تونی بگیری».

به گزارش ایرنا کاخ‌سفید نیز همچنان درباره علت این تصویربرداری و ناحیه اسکن شده توضیح روشنی ارائه نمی‌کند؛ موضوعی که پرسش‌ها درباره وضعیت سلامت رئیس‌جمهور ۷۹ ساله

آمریکا را افزایش داده است. «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ‌سفید ادعا کرده است که ترامپ «به عنوان بخشی از معاینه پزشکی معمول خود» در مرکز پزشکی نظامی ملی والتر رید «تصویربرداری پیشرفته» انجام داده و نتایج نشان می‌دهد که ترامپ همچنان در «سلامت جسمی استثنایی» است. با این وجود کاخ‌سفید از انتشار گزارش ‌ام‌آر‌ای خودداری کرده است.

بر‌اساس گزارش‌ها موضوع سلامتی ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری او نیز مطرح و شایعات زیادی در ارتباط با وضعیت سلامتی او منتشر شده بود اما تصاویر اخیر از او، یک کبودی آشکار بر روی دستش را نشان می‌دهد که باعث دامن‌زدن به شایعات در مورد سلامت او شده و توضیحات کاخ‌سفید افکار عمومی را قانع نکرده است و گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد. ترامپ در دسامبر ۲۰۲۴ (دی‌ماه ۱۴۰۳) در گفت‌وگو با نشریه تایم درباره کبودی دست راستش گفته بود که دلیل این کبودی تنها «دست دادن‌های بسیار زیاد» است! با این حال، در شبکه‌های اجتماعی همچنان شایعاتی مبنی بر اینکه ترامپ شاید از طریق تزریق معالجه می‌شود یا به طور مرتب آزمایش خون می‌دهد. سخنگوی ترامپ پیش از این، دلیل کبودی‌ها را دست دادن‌های مکرر و مصرف آسپرین عنوان کرده بود. کاخ‌سفید در ماه ژوئیه (تیرماه) اعلام کرده بود که ترامپ به «نارسایی وریدی مزمن» بیماری‌ بی‌خطر در رگ‌های پا که بیشتر در افراد مسن دیده می‌شود، مبتلا است. دکتر «شان باربابلا» پزشک ترامپ نیز اعلام کرده است، این علائم «با سوزش جزئی پوست ناشی از دست دادن مکرر و استفاده از آسپرین که به عنوان بخشی از یک رژیم استاندارد پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی مصرف می‌شود، مطابقت دارد. »

برخی گزارش‌های پزشکی نیز حاکی از آن است که ترامپ کلسترول بالا داشته و داروی آتورواستاتین (لیپیتور) مصرف می‌کند. وزن بالا و شاخص توده بدنی او در محدوده‌ چاقی خفیف قرار دارد که ریسک بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. گزارش‌های دیگر نیز حاکی از آن است که ترامپ، مشکل کلیه یا پروستات دارد و برای مدتی فیناستراید مصرف می‌کرد که معمولا برای ریزش مو یا بزرگ‌شدگی پروستات تجویز می‌شود. همچنین گزارش‌هایی از کلسیفیکاسیون عروق کرونر نیز در سال‌های قبل منتشر شده که نشانه‌ بیماری قلبی خفیف است.

مرگ ریاست‌جمهوری ترامپ

خبر دیگر از آمریکا این که استراتژیست حزب دموکرات با استناد به سقوط بی‌سابقه محبوبیت دونالد ترامپ و رسوایی‌های پی‌درپی در کابینه او، معتقد است قدرت رئیس‌جمهور آمریکا «لحظه‌به‌لحظه در حال فروکش کردن است» و دوران اثرگذاری او «عملاً به پایان رسیده است»

به گزارش ایسنا، «جیمز کارویل» اظهار داشت که دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» رو به پایان است و قدرت او «دقیقه‌به‌دقیقه در حال فروکش کردن است». او افزود: «می‌توان حس کرد که این قدرت در حال از بین رفتن است». براساس نظرسنجی تازه مؤسسه گالوپ که جمعه گذشته منتشر شد، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۶درصد سقوط کرده که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوست. کارویل در گفت‌وگویی با پادکست روزنامه «دیلی‌بیست»، گفت که «افکار عمومی به‌شدت علیه او چرخیده است» و مردم، رئیس‌جمهور ۷۹ ساله را مسئول مشکلات اقتصادی خود می‌دانند. او تأکید کرد که رسوایی‌های پیاپی در میان اعضای کابینه، فضائی از «بی‌نظمی» پیرامون دولت ترامپ ایجاد کرده است. کارویل با اشاره به «آمار فاجعه‌بار» محبوبیت ترامپ افزود: «نمی‌دانم چقدر پایین‌تر می‌شود رفت. فکر می‌کنم دوران مؤثر ریاست‌جمهوری او، از نظر انجام هر اقدام مهم، تمام شده است».