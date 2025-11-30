آمریکا و اسرائیل قادر به براندازی یا مهار هستهای و موشکی ایران نیستند
رئیس سابق میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل تصریح کرد اسرائیل در موضوع درگیری با ایران پس از جنگ 12 روزه به بنبست خورده و ایران هم توان و اراده بازسازی تأسیسات آسیبخورده را دارد.
دنی سیتیرینوویچ که اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل فعالیت میکند، در شبکه اینکس نوشت: داستان ایران واقعاً پیچیده و مشکلساز است و به ویژه شک و تردیدهایی درباره استراتژی کنونی اسرائیل ایجاد میکند.
«شرایط شروع» اسرائیل در نبرد با ایران رؤیایی بود. اسرائیل توانست رژیم ایران را غافلگیر کند (که فکر میکرد تا زمانی که مذاکرات با آمریکا ادامه دارد مصون است) و از این غافلگیری به طور کامل برای حملهای پیچیده و با کیفیت استفاده کرد که به شدت به برنامه غنیسازی، دانشمندانی که احتمالاً در زمینه تسلیحات فعالیت داشتند، و همچنین به سیستم موشکی ایران آسیب زد و سران ارشد امنیتی را از بین برد. این نبرد با ضربه آمریکایی به فردو همراه بود.
اما با وجود شرایط رؤیایی و دستاوردهای عملیاتی، حمله واقعی نشان داد که راهحل نظامی برای مشکل ایران وجود ندارد. ایران با سرعتی بیسابقه سیستم موشکی خود را بازسازی میکند و از تصاویر ماهوارهای مشخص است که ایران سایتهای غنیسازی خود را بازسازی میکند.
مشکل اصلی این است که ایران، توانایی مستقلی برای بازسازی این توانمندیهای ارزشمند دارد. دانش واقعاً قابل حذف نیست و انگیزه ایران برای بازسازی، در اوج است به دلیل درک اینکه درگیری با اسرائیل تقریباً اجتنابناپذیر است. بنابراین تا زمانی که توافق هستهای بین ایران و آمریکا حاصل نشود یا رژیم تغییر نکند (که هیچیک در افق دیده نمیشوند) ما به سمت تشدید بیشتر پیش میرویم و سؤال این است که هدف آن چیست، در حالی که واضح است که ایران در حال حاضر واقعاً اپوزیسیون متحد و هدفمند ندارد. با توجه به اظهارات مقامات ارشد ایران درباره اهمیت برنامه هستهای، میتوان تخمین زد که ایران دیر یا زود به غنیسازی باز خواهد گشت، در حالی که مواد غنیشده ۶۰٪ در اختیار دارد و به طور نظری میتواند از آن استفاده کند و ظرف چند ماه به ۹۰٪ غنیسازی برسد.
اسرائیل میلیاردها دلار برای ساخت قدرت اختصاص داده است، در حالی که واقعاً اپوزیسیونی برای دیدگاه کنونی وجود ندارد. اسرائیل با هر توافقی با ایران مخالفت میکند، اگرچه میتوان از این واقعیت که در حال حاضر در ایران غنیسازی انجام نمیشود استفاده کرد و به سمت توافقی پیش رفت که راه ایران به سمت بمب را مسدود کند. این کار آسان نخواهد بود و شامل رفع تحریمها خواهد بود، اما در مقابل، هزینه آن درگیری دیگری است که احتمالاً سختتر از نبرد قبلی خواهد بود. اما در حال حاضر حتی بحثی در اینباره وجود ندارد و ما محکوم به درگیریهای بیشتر در آینده نزدیک یا دور هستیم.
یادآور میشود سیتیرینوویچ چند روز قبل هم در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت: ایران در جذب اتباع اسرائیل بسیار پیشرفته عمل میکند. ایران از انتخابات در اسرائیل به عنوان ابزاری برای عمیقتر کردن شکاف در جامعه این رژیم استفاده میکند و اسرائیل در مقابل این تهدید ایران آماده نیست. ایران در چند سال گذشته، و حتی پیشتر از ۷ اکتبر، شروع به اجرای چندین عملیات تأثیرگذار بر جامعه اسرائیل کرده است، با هدف استراتژیک تضعیف ثبات سیاسی اسرائیل به عنوان ابزاری برای تضعیف جامعه اسرائیل. برای این منظور، تهران مجموعه گستردهای از نهادهای خیالی را در شبکههای اجتماعی متعددی اداره میکند که به عنوان ابزاری مؤثر برای انتشار اطلاعات نادرست عمل میکنند و هدف رژیم ایران را تأمین میکنند.
تجربه گذشته ثابت کرده است که ایران در توانایی جذب عناصر مختلف در اسرائیل برای جذب و انجام اقدامات به نمایندگی از خود، چه از طریق واسطه و چه بهطور مستقیم، بسیار پیشرفته شده است، در حالی که آشنایی عمیق خود با جامعه اسرائیل را نشان میدهد که جذب این عناصر را برای آن آسانتر میسازد. همانطور که در هفتههای اخیر آشکار شده است، سیستمهای نفوذ ایران به طور گسترده تخصیص داده میشود. ایرانیها در اینباره در سالهای اخیر بسیار پیشرفته شدهاند.