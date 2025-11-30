الجزیره: اگر جنگ با ایران 2 هفته دیگر ادامه مییافت اسرائیل فرو میپاشید
رادیوی دولتی اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد ایران به روند آمادهسازی خود برای یک درگیری احتمالی با اسرائیل سرعت بخشیده است.
این مقام امنیتی در مصاحبه با رادیو کان گفت: احتمال جنگ مجدد، موجب شده تا ایران، روند تجدید تسلیحات خود و نیروهای نیابتی در منطقه، از جمله حوثیهای یمن و حزبالله لبنان، را تسریع کنند. او افزود: ایران همچنین ارسال سلاح به کرانه باختری و سازمانهای ضد اسرائیلی فعال در سوریه را بهمنظور حمله به اسرائیل افزایش داده است.
مقام امنیتی اسرائیل در ادامه مصاحبه با رادیو کان به تحولات اخیر لبنان اشاره کرد و گفت: ایران دریافته که اسرائیل ممکن است پس از ۳۱ دسامبر، ضربالاجل خلع سلاح حزبالله، دست به اقدام علیه این گروه بزند. ایران همچنین وارد یک رقابت تسلیحاتی شده و این موضوع نگرانی مقامهای امنیتی اسرائیل را در پی داشته است.
چند روز قبل هم کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد: ایران بهمنظور بازسازی توان حزبالله و سایر گروههای همسو پس از حملات اسرائیل، انتقال سلاحهای پیشرفته به لبنان، یمن، عراق و حتی آفریقا را آغاز کرده است. ایران در موقعیتی حساس و راهبردی در برابر اسرائیل قرار دارد و مصمم است نفوذ منطقهای خود را حفظ و تواناییهای حزبالله و متحدانش را بازسازی کند. تهران افزون بر انتقال سلاح، بخشی از توان خود را به بازسازی تأسیسات، گسترش شبکههای جاسوسی و برنامهریزی برای انجام حملات در خارج از کشور اختصاص داده است.
از سوی دیگر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی خاطرنشان کرد: ایران به نسل جدیدی از موشکها با قابلیت نفوذ به عمق 10متر از بتن مسلح دست یافته است.
در همین حال، «فیصل القاسم» مجری شبکه الجزیره، با وجود سوابق ضدایرانی اذعان کرد: هیچ نقطهای در اسرائیل از موشکهای ایران در امان نماند. جریان ضدایرانی در میان افکار عمومی عرب این تصور را القا میکند که ایران تضعیف شده؛ اما خود اسرائیلیها با صراحت اعتراف میکنند که اگر جنگ با ایران فقط دو هفته دیگر، بله فقط دو هفته دیگر ادامه مییافت، اسرائیل از درون فرو میپاشید.
شبکه هندی تایمز ایکسپی هم گزارش داد: ارتش پهپادی ایران، اسرائیل را متحیر کرده است. خانواده پهپادهای مهاجر بیسروصدا توان نظامی ایران را دگرگون کرده است. سالها پهپادهای ایران را بهعنوان ابزارهایی ابتدائی و دستساز دستکم میگرفتند، اما دیگر نه. اسرائیل اکنون با چیزی روبهروست که هرگز انتظارش را نداشت؛ نیرویی از پهپادها که هر سال قدرتمندتر، هوشمندتر، و با هر ارتقا مرگبارتر میشود.
نشریه اکونومیست هم ضمن انتشار تحلیلی نوشت: اسرائیلیها میگویند جنگ انتقام ایران از اسرائیل حتمی است، و فقط زمان آن نامشخص است. آنها از غافلگیر شدن نگران هستند. در میان ناظران اسرائیلیِ مسائل ایران دو دیدگاه وجود دارد. برخی، مانند یک افسر اطلاعاتی، بر این باورند که ایران بهزودی خواهد کوشید برای تثبیت جایگاه خود، نوعی حمله غافلگیرانه انجام خواهد داد. گروه دیگر استدلال میکنند که ایران در تلاش است تواناییهای نظامیرا بازسازی کند. اما هر دو گروه توافق دارند که به احتمال زیاد ایران بهدنبال انتقامگیری خواهد بود. تنها پرسش این است که این اقدام زودتر رخ خواهد داد یا دیرتر؟ ایران در تلاش است حزبالله را دوباره مسلح کند. اسرائیل نگران است که ایران ممکن است گروههای نیابتی را در عراق وادارد که بهاسرائیل شلیک کنند. نگرانی دیگر احتمال حمله به سفارتخانههای اسرائیل است.
حسین آرین، تحلیلگر نظامی مقیم خارج هم که به بخشی از اپوزیسیون نزدیک است، گفته است: ایران به توان بازدارندگی قابل توجهی دست یافته است. در این جنگ، صرفاً اسرائیل نبود؛ آمریکا با تمام توان وارد آن شد و حملات موشکی ایران برای آنها کاملاً تکاندهنده بود، بهگونهای که اسرائیلیها اصلاً انتظارش را نداشتند. رسانههای چندشآوری مانند اینترنشنال و برخی اپوزیسیونها، حمله اسرائیل به ایران را محکوم نکرده و همچنان حرفهای نخنما شده اسرائیلیها را تکرار میکنند.