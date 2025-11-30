حق با شماست!(گفت و شنود)
گفت: محمود سریعالقلم گفته است؛ افراد فقیر نباید در کشور حاکمیت داشته باشند(!).
گفتم: دیگه چی؟!
گفت: ایشان فرمودهاند؛ کسانی که مسئولیت میگیرند باید از میان ثروتمندان باشند. چون طبقه ضعیف بهدنبال رفع محرومیتهای گذشته خودشان هستند(!).
گفتم: خُب اگر فقر افراد فقیر در حاکمیت آنها دخالت دارد و دنبال رفع محرومیت خودشان هستند، با همین استدلال باید گفت طبقه ثروتمند هم اگر در حاکمیت باشند، دنبال افزایش ثروت خودشان خواهند بود و فقر و تنگدستی مردم را گسترش میدهند!
گفت: ای عوام! به یارو مأموریت دادهاند که از کلانسرمایهداران دفاع کند و آرزوی دشمنان را که به خاک سیاه نشاندن ملت است برآورده سازد.
گفتم: ولی معلوم میشود که حداقل بینش و سواد لازم را هم برای انجام این مأموریت ندارد.
گفت: معلوم نیست بر چه اساس و با چه معیاری او را عضو هیئت علمی دانشگاه کردهاند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! خریدار ماشین به بنگاهی گفت؛ این ماشین که کولرش خرابه و کار نمیکنه. بنگاهدار گفت؛ بله حق با شماست، درسته که کولرش کار نمیکنه ولی از حق نگذریم، بخاریش حسابی خنک میکنه!