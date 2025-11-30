فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۳۷۳
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حق با شماست!(گفت و شنود)

گفت: محمود سریع‌القلم گفته است؛ افراد فقیر نباید در کشور حاکمیت داشته باشند‌(!).
گفتم: دیگه چی؟!
گفت: ایشان فرموده‌اند؛ کسانی که مسئولیت می‌گیرند باید از میان ثروتمندان باشند. چون طبقه ضعیف به‌دنبال رفع محرومیت‌های گذشته خودشان هستند‌(!).
گفتم: خُب اگر فقر افراد فقیر در حاکمیت آنها دخالت دارد و دنبال رفع محرومیت خودشان هستند، با همین استدلال باید گفت طبقه ثروتمند هم اگر در حاکمیت باشند، دنبال افزایش ثروت خودشان خواهند بود و فقر و تنگدستی مردم را گسترش می‌دهند! 
گفت: ای عوام! به یارو مأموریت داده‌اند که از کلان‌سرمایه‌داران دفاع کند و آرزوی دشمنان را که به خاک سیاه نشاندن ملت است برآورده سازد.
گفتم: ولی معلوم می‌شود که حد‌اقل بینش و سواد لازم را هم برای انجام این مأموریت ندارد.
گفت: معلوم نیست بر چه اساس و با چه معیاری او را عضو هیئت علمی دانشگاه کرده‌اند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟! خریدار ماشین به بنگاهی گفت؛ این ماشین که کولرش خرابه و کار نمی‌کنه. بنگاهدار گفت؛ بله حق با شماست، درسته که کولرش کار نمی‌کنه ولی از حق نگذریم، بخاریش حسابی خنک می‌کنه!

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

حق با شماست!(گفت و شنود)

درگذشت فرزند نماینده مجلس که به صورت گمنام پیک موتوری بود

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه خبر است؟

درگذشت همسر معاون جدید رئیس‌جمهور در سانحه رانندگی

اخبار ویژه

یک‌صدا در برابر دشمن؛ راهی که مدرس نشان داد(یادداشت روز)

اشرافیت فقر نچشیده چگونه می‌تواند خدمتگزار باشد آقای سریع‌القلم؟

زنان جامعه ما شرافت دارند باید حجاب برتر الگوسازی شود

ترامپ طی یک سال فقرا را به خاک سیاه نشاند جیب قشر متوسط را خالی کرد

مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی حل شد