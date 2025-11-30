هرج و مرج در فرودگاههای جهان به دلیل نقص در هواپیماهای ایرباس
هزاران پرواز در سراسر جهان بهدلیل یک نقص نرمافزاری در خانواده هواپیماهای «ایرباس A۳۲۰» زمینگیر شدند.
پس از وقوع یک کاهش ارتفاع ناگهانی در پرواز شرکت «جتبلو» در ۳۰ اکتبر (۸ آبان)
که به آسیبدیدگی دستکم ۱۵ مسافر انجامید، بررسیهای شرکت «ایرباس» و نهادهای ایمنی پرواز اروپا به کشف نقصی مهم در نرمافزار یکی از رایانههای حیاتی هواپیماهای ایرباس سری «A۳۲۰» انجامید؛ نقصی که بنابر ارزیابیها میتوانست تحت شرایط خاصِ تابش شدید خورشیدی، دادههای حیاتی سامانههای کنترل پرواز را مختل کند. به دنبال این نقص آژانسهای هوانوردی در اروپا و آمریکا دستور توقف پروازهای این سری از هواپیماهای ایرباس را صادر کردند. به گزارش ایرنا به نقل از رسانههای آمریکایی این دستور سبب شد حدود ۶ هزار هواپیما از ناوگان جهانی ایرباس در بیش از ۶۵ کشور، برای انجام بهروزرسانی فوری نرمافزاری یا تعویض سختافزار زمینگیر شوند. این اختلال ناگهانی، که در شلوغترین روزهای سفر در آمریکا و برخی کشورهای آسیایی رخ داد، یکی از گستردهترین بحرانهای فنی سالهای اخیر در صنعت هوانوردی را رقم زد.
شرکت ایرباس اعلام کرده است که مشکل ایجادشده در هواپیماهای خانواده A۳۲۰ ناشی از نقص در نسخه جدید نرمافزار (ELAC) بوده است؛ نرمافزاری که وظیفه کنترل سطوح پروازی و شهپر هواپیما را برعهده دارد. بررسیها نشان دادهاند که تابش شدید خورشیدی در ارتفاع بالا میتواند دادههای حیاتی این سیستم را مختل کرده و عملکرد سامانههای کنترل پرواز را با خطر مواجه کند. براساس اعلام ایرباس و نهادهای ایمنی، بیشتر هواپیماهای متاثر تنها نیازمند بازگشت سریع به نسخه پیشین نرمافزار هستند و این فرآیند به طور معمول دو تا سه ساعت زمان میبرد. با این حال، حدود ۹۰۰ هواپیمای قدیمیتر نیاز به تعویض کامل رایانه ELAC دارند که انجام آن زمان بیشتری میطلبد و ممکن است تاثیر کوتاهمدتی بر برنامه پروازها باقی بگذارد. براساس این گزارش با وجود ابعاد گسترده اختلال، تلاش شبانهروزی خطوط هوائی موجب شد پروازها بهتدریج به شرایط عادی بازگردند؛ هرچند پیامدهای مدیریتی، فنی و عملیاتی این رویداد همچنان مورد بحث کارشناسان صنعت هوانوردی است. کارشناسان میگویند از آنجا که هواپیماهای خانواده A۳۲۰ پرفروشترین هواپیماهای ایرباس هستند، صنعت انتظار دارد این شرکت جزئیات بیشتری از دلیل فنی خطا و احتمال تکرار ارائه کند.