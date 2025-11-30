سوئیس در اندیشه اجباریکردن سربازی برای زنان
رأیدهندگان سوئیس در حال تصمیمگیری درباره ابتکاری هستند که زنان این کشور را همانند مردان ملزم به انجام خدمت ملی در حوزههای نظامی، حفاظت شهری یا سایر اشکال خدمات عمومی میکند.
به گزارش «ایسنا»، رأیدهندگان سوئیسی برای تصمیمگیری درباره اینکه آیا زنان نیز مانند مردان باید خدمت ملی در ارتش، تیمهای حفاظت شهری یا سایر اشکال خدمات را انجام دهند یا خیر، در رأیگیری شرکت میکنند. حامیان «ابتکار خدمت شهروندی» امیدوارند این طرح با ایجاد مشاغل بیشتر در حوزههایی همچون حفاظت محیطزیست، امنیت غذایی و مراقبت از سالمندان به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند. پارلمان سوئیس با اکثریت قاطع با این ابتکار مخالفت کرده است؛ عمدتاً به دلایل مالی و نگرانی از اینکه اجرای این طرح میتواند با خارج کردن دهها هزار جوان از نیروی کار، به اقتصاد ضربه بزند. به گفته دولت سوئیس، ممکن است خدمت اجباری برای زنان «گامی به سمت برابری جنسیتی» تلقی شود، اما این اقدام «بار اضافی» بر دوش بسیاری از زنان خواهد گذاشت.