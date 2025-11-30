دورکاری ادارات شهرستانهای تهران در روزهای پنجشنبه؛ تا اطلاع ثانوی
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران گفت: با موافقت استاندار، فعالیت کارکنان دستگاههای اجرائی در شهرستانهای استان تهران از این هفته و تا اطلاع ثانوی در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری انجام میشود.
به گزارش استانداری تهران، مشیرالحق عابدی از موافقت محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اجرای طرح دورکاری کارکنان دستگاههای اجرائی در شهرستانهای استان در روزهای پنجشنبه خبر داد و با اشاره به سیاستهای عمومی دولت در زمینه انسجام اداری و مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: بر پایه تصمیم مدیریت استان، همه ادارات و دستگاههای اجرائی شهرستانهای استان تهران- به استثنای واحدهای عملیاتی دستگاههای بهداشتی، درمانی، امدادی و خدماتی و همچنین شعب منتخب بانکها- موظف هستند فعالیت روزهای پنجشنبه را بهصورت دورکاری انجام دهند.
عابدی افزود: این تصمیم مطابق مصوبه ششمین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در تاریخ هشتم آذرماه ۱۴۰۴ و با موافقت استاندار تهران گرفته شده است.
وی ادامه داد: کاهش ترددهای غیرضرور، کاهش مواجهه کارمندان با آلودگی هوا، نزولیشدن میزان انتشار آلایندهها، کاهش ترافیک اداری، صرفهجویی در مصرف انرژی و کمک مؤثر به بهبود شرایط آلودگی هوای استان از اهداف اجرای این طرح به شمار میرود.