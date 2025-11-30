اتصال هفت دستگاه سنجش کیفیت هوای شهرداری شيراز به سامانه پایش کیفی هوای کشور

شيراز- خبرنگار كيهان:

روح‌الله خوشبخت، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، از اتصال هفت دستگاه سنجش کیفیت هوای این شهرداری به سامانه پایش کیفی هوای کشور خبر داد و تأکید کرد: با این اقدام، داده‌های لحظه‌ای آلاینده‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد و امکان پایش یکپارچه و تصمیم‌گیری سریع‌تر فراهم می‌شود.

خوشبخت با اعلام این خبر افزود: اتصال برخط ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا به سامانه پایش کشور، گامی مهم در شفافیت اطلاعات، مدیریت علمی آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان است. معاون شهردار شیراز گفت: از این پس تمامی داده‌های ثبت‌شده توسط ایستگاه‌های سنجش هوای شیراز به‌صورت لحظه‌ای در سامانه کشوری نمایش داده می‌شود و این موضوع تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقدامات فوری در شرایط اضطرار آلودگی هوا را تسهیل می‌کند.