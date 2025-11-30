دولت فقط تعطیلی را راهکار آلودگی هوا میداند
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن انتقاد از آلودگی هوا گفت: دولت به جای اقدام اساسی صرفاً به دنبال کلید تعطیلی است و تعطیلی را راهکار میداند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در نشست علنی روز یکشنبه (۹ آذرماه) تذکر شفاهی خود را با گرامیداشت هفته بسیج و سالروز شهادت آیتالله مدرس آغاز کرد و پس از آن با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها اظهار داشت: نفسهای تهران و بسیاری از کلانشهرها به شماره افتاده و آلودگی هوا به اوج رسیده است.
حجتالاسلام سلیمی افزود: دولت به جای اقدام اساسی صرفاً به دنبال کلید تعطیلی است و تعطیلی را راهکار میداند.
نماینده مردم تهران خطاب به رئیسجمهور متذکر شد: جنابعالی پزشک هستید، آیا فوت سالیانه ۵۸ هزار نفر بر اساس برخی از آمارهای رسمی، خسارت سالیانه ۱۸ میلیارد دلار و موج بلند بیماریهای سرطانی، جنابعالی را به خود نیاورده است؟
حجتالاسلام سلیمی تصریح کرد: چرا قانون خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد اجرائی نمیشود، چرا با کسانی که به سینه خود مدال نسوزاندن مازوت میزدند برخورد نمیشود و چرا واردات خودرو جانبازان تسهیل نمیشود؟
وی همچنین به شعار کوچکسازی دولت اشاره کرد و گفت: چرا برخی اجزای سازمانهای دولتی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع انسانی ریاست جمهوری، امروز به دنبال گسترش منابع انسانی هستند؟
قالیباف: امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم
خبر دیگر اینکه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در ابتدا وظیفه میدانم از بیانات رهبر حکیم انقلاب تشکر کنم که در جنگ شناختی همهجانبه دشمن، تصویری دقیق از صحنه پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه را ارائه کردند و برای اصلاح روایت جعلی ایران ضعیف شده توسط رسانههای غربی، پیام اقتدار صادر کردند تا هیچکس از دوست تا دشمن، دچار خطای محاسباتی نشود.
وی ادامه داد: همچنین خود و تمام نمایندگان را به رعایت این نصایح مشفقانه ولی امر مسلمین توصیه میکنم؛ همه در کنار هم قرار گیریم، دست در دست هم دهیم و اقتدار ایران عزیز را در گرو اتحاد بدانیم. امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم و به معنای واقعی کلمه بین خود خدای خود به عنوان یک وظیفه ملی، موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیسجمهور حقیقتاً دلسوز و پرتلاش و مجموعه دولت حمایت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: متأسفانه بحث آلودگی هوا بار دیگر اوج گرفته است؛ این اتفاقی است که هر ساله با ابعادی گستردهتر از سالهای گذشته روی میدهد. واقعیت این است که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاهمدت حل نمیشود.
وی افزود: در این زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت، گزارشی از میزان اجرائی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کند و در آن قصور و تقصیرهای دستگاههای مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند. قالیباف در ادامه، بیان کرد: همچنین اقدام دولت استرالیا در برچسبزنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهشدت محکوم میکنیم. سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم در غرب آسیا داشته است و ادعاهای واهی علیه این نیروی قدرتمند ایرانی و اسلامی، نفوذ آن را به چالش نمیکشد.
وی تاکید کرد: استرالیا اگر سعی میکند با این اقدام خطرناک به رژیم صهیونیستی باج دهد و اذهان عمومی را از جنایت نسلکشی در غزه منحرف کند، بداند که ننگ تلاش به نفع صهیونیستها در افکار عمومی ملتهای منطقه و مسلمان جهان ماندگار خواهد بود.
مجلس دوازدهم با همه ظرفیت در کنار دولت است
تا اهداف برنامه هفتم محقق شود
قالیباف اذعان کرد: فرا رسیدن سالروز شهادت نماینده شجاع و مجاهد صادق شهید آیتالله سیدحسن مدرس و روز مجلس را گرامی میدارم. گزارش اقدامات مجلس دوازدهم فرصتی مبسوط میطلبد و صرفاً در این مجال برای استحضار ملت شریف ایران عرض میکنم که مجلس دوازدهم رویکرد اولویتدار خود در عرصه داخلی را حل مسائل مردم بهخصوص در حوزه اقتصاد قرار داده است و برای این امر وظیفه خود را کمک به دولت در اجرائی کردن برنامه هفتم پیشرفت میداند.
وی ادامه داد: برنامه هفتم با رویکرد مسئلهمحوری تصویب شده است و برای حل مشکلات کشور احکام روشنی دارد که اجرای اولویتبندی شده آنها میتواند در کوتاهمدت و میانمدت آثار ملموسی بر زندگی جاری مردم بگذارد و در کنار آن مشکلات زیرساختی کشور بهخصوص در عرصه اقتصاد را روی ریل اصلاح بیندازد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این برنامه پیشرانهایی در نظر گرفته شده است که در صورت اجرا، ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده و افق ایران آینده را روشن و امیدبخش ترسیم میکند.
وی متذکر شد: مجلس دوازدهم با همه ظرفیت و توان ضمن مشورت و نظارت دلسوزانه، در کنار دولت است تا اهداف این برنامه محقق شود و مردم آثار اجرای آن را در کوتاهمدت و بلندمدت ببینند. البته مجلس دوازدهم در کنار این رویکرد کلی، به وظیفه خود در دیگر عرصهها نیز عمل کرده است که مهمترین آن حضور فعال، شجاعانه و مدبرانه در جنگ تحمیلی ۱۲روزه است که در زیر آتش جنگ قوانین مهم و اثرگذار در عرصه سیاست خارجی مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تصویب کرد و برای مسئولان اجرائی کشور تولید قدرت کرد.
رئیس مجلس گفت: میثاق مشترک امروز دولت و مجلس با مردم، برنامه هفتم پیشرفت است و امید داریم با برادری امروزی که میان مجلس و دولت است و با همراهی صادقانهای که ریاست جمهور داشتهاند، تراز جدیدی در تحقق احکام برنامه رقم بخورد.
۴۵ نماینده خواستار نظارت بر نحوه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای شدند
افزون بر اخبار بالا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم نظارت دقیق و مؤثر بر نحوه فعالیت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای تاکید کردند.