کشف اجساد بیشتر در برجهای سوخته
مقامات محلی گزارش کردند شمار قربانیان حادثه آتشسوزی در برجهای مسکونیِ هنگکنگ افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، رسانههای داخلی هنگکنگ میگویند بهرغم احتمالات قبلی نسبت به پایان عملیات جستوجو، بازرسان همچنان در حال کشف اجساد بیشتر در برجهای مسکونی «وانگ فوک کورت» هستند، جایی که آتشسوزی روز چهارشنبه گذشته رخ داد. مقامات میگویند تاکنون ۱۴۶ جسد پیدا شده که نسبت به تعداد گزارششده قبلی یعنی ۱۲۸ جسد، افزایش یافته است. در همین حال، «شوک-یین تسانگ»، رئیس واحد تلفات پلیس هنگکنگ در پی ارائه اطلاعات بهروز شده، گفته است که ۱۰۰ نفر دیگر هنوز مفقود هستند. به گزارش اسکاینیوز، شعلههای آتش به هفت برج از هشت برج این مجتمع سرایت کرده و آتش تا صبح جمعه به طور کامل خاموش نشده بود. پلیس اعلام کرده که جستوجو در چهار ساختمان آسیبدیده را به پایان رسانده است. با این حال یک مقام شهری گفت انتظار میرود روند جستوجو سه تا چهار هفته طول بکشد.