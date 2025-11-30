آغاز فروش ماشین انسانشویی
یک شرکت ژاپنی نخستین دستگاه «ماشین انسانشویی» جهان را با قابلیت شستوشوی بدن و پایش علائم حیاتی، به قیمت ۳۸۵هزار دلار به بازار عرضه کرد.
به گزارش ایرنا، وبگاه تِکاِکسپلور در گزارشی آورده است: شرکت ژاپنی سایِنس (Science) از عرضه تجاری یک ماشین انسانشویی خبر داده است که پیش از این، بازدیدکنندگان نمایشگاه جهانی اوساکا را شگفتزده کرده بود. به گفته سخنگوی این شرکت، کاربران درون این محفظه دراز میکشند، در آن را میبندند و در حالی که موسیقی پخش میشود، مانند لباس در ماشین لباسشویی شسته میشوند؛ البته بدون چرخش. نمونه اولیه این دستگاه که ماشین انسانشویی آینده نام دارد، در طول 6 ماه برگزاری نمایشگاه جهانی اوساکا که در اکتبر با استقبال بیش از ۲۷میلیون نفر به پایان رسید، با صفهای طولانی بازدیدکنندگان مواجه شد. این دستگاه نسخه ارتقاءیافته محصولی است که آخرینبار در سال ۱۹۷۰ میلادی و در نمایشگاه جهانی اوساکا به نمایش درآمده بود. ساچیکو مائِکورا سخنگوی شرکت ساینس به خبرگزاری فرانسه گفت: رئیس شرکت ما که در آن زمان یک پسر ۱۰ساله بود، از این ایده الهام گرفت. وی افزود: این دستگاه نهتنها بدن شما، بلکه روحتان را نیز شستوشو میدهد و در عین حال ضربان قلب و سایر علائم حیاتی کاربران را نیز کنترل میکند. پس از تماس یک شرکت گردشگری آمریکایی برای بررسی امکان تجاریسازی این دستگاه، شرکت ساینس تصمیم گرفت آن را به تولید انبوه برساند. یک هتل در اوساکا اولین دستگاه را خریداری کرده و در حال آمادهسازی برای ارائه این سرویس به مهمانان خود است. از دیگر مشتریان این دستگاه، یامادا دِنکی است که یکی از بزرگترین زنجیرههای خردهفروشی لوازم الکترونیکی در ژاپن محسوب میشود و امیدوار است این دستگاه مردم را به بازدید از فروشگاههایش جذب کند. مائکورا تأکید کرد: از آنجا که بخشی از جذابیت این دستگاه در کمیاببودن آن نهفته است، قصد داریم تنها حدود ۵۰ دستگاه تولید کنیم. براساس گزارش رسانههای محلی، قیمت هر دستگاه ۶۰میلیون یِن (معادل ۳۸۵هزار دلار) تعیین شده است.