تصادف مرگبار عابر با کامیون به علت وحشت از سگ

یک قلاده سگ، عامل تصادف مرگبار و فوت عابر پیاده در بزرگراه لشگری شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: یک عابر پیاده هنگام مواجهه با یک قلاده سگ به عقب رفته و در برخورد با کامیون کِشنده جان خود را از دست داد.

سرهنگ مصطفی زینی‌وند افزود: حوالی ساعت ۱۱:۵۵ روز یکشنبه ۹ آذرماه در بزرگراه شهید لشگری مسیر غرب به شرق نرسیده به پل کاروانسرای سنگی یک دستگاه کامیون کِشنده با عابر پیاده برخورد می‌کند که بنابر اظهارات شهود و بازبینی تصاویر ضبط‌شده توسط دوربین‌های محل در مواجهه با یک قلاده سگ به طور ناگهانی اقدام به فرار کرده و به صورت عقب‌عقب وارد این بزرگراه می‌شود. متاسفانه عابر پیاده به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست می‌دهد.

گفتنی است، یک کودک چهارساله هم عصر روز نهم مهرماه در شوش، هدف حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفت. ۷ شهریورماه هم یک کودک ۱۱ساله مسجدسلیمانی در یک منطقه شهری مورد حمله سگ قرار گرفت که علی‌رغم اقدامات درمانی جان باخت.