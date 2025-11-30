فارسی | العربي | English
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳
تفاهم همکاری آموزش ‌و پرورش و کمیته امداد برای حمایت دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم

تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش با کمیته امداد در راستای توسعه فرهنگ نیکوکاری در مدارس کشور و ارائه خدمات فرهنگی، حمایتی و تحصیلی دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم امضا شد.
به گزارش وزارت آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه همکاری آموزش‌وپرورش و کمیته امداد با موضوع توسعه فرهنگ کار خیر و نیکوکاری در مدارس کشور و ارائه خدمات فرهنگی، حمایتی و تحصیلی دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم و دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد کاهش نابرابری‌های اجتماعی، محرومیت‌زدایی، به‌ویژه فقر فرهنگی و بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی‌های موجود امضا شد.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش در آیین امضای این تفاهم‌نامه با بیان اینکه خدمت به دانش‌آموزان تحت پوشش، امر واجبی است، خاطرنشان کرد: مدیران کل آموزش‌وپرورش با مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) نشست‌های مشترک برگزار کنند و زمینه‌های همکاری‌ را گسترش داده و خدمت به دانش‌آموزان را تسهیل کنند.
در ادامه این آیین سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: حدود ۸۸۷هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که از این تعداد ۴۵۰هزار دانش‌آموز دختر و ۴۳۷هزار دانش‌آموز پسر هستند. وی افزود: بزرگ‌ترین حامیان کمیته امداد امام خمینی(ره) در آموزش‌وپرورش معلمان هستند؛ با مشارکت و همکاری معلمان دوهزار و ۶۰۰میلیارد تومان در طرح اکرام ایتام کمک شده است و از این بابت دست معلمان عزیز را می‌بوسم که کار بزرگ و ارزشمندی را انجام می‌دهند.

