مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی حل شد
با ورود سازمان بازرسی کل کشور و ارسال نامه به سازمان تامین اجتماعی، مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی حل شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، امسال با اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان حرف و حدیثهایی در رابطه با حذف این بیمه در رسانهها منتشر شد و عقد قرارداد از سوی سازمان تامین اجتماعی با شرکتهای بیمهای با تاخیر روبهرو شد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامهای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد. در این نامه، به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیهسازان حافظ اشاره و تاکید شد که با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.
بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ساعته به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و با هماهنگی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.
محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتوگو با میزان در رابطه با بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: قرارداد بیمه تکمیلی هر سال از اول آذرماه به مدت یک سال منعقد میشود. امسال به منظور عقد قرارداد با شرکتهای بیمهای، مناقصهها برگزار شد، اما شرکتهای تجاری در مناقصه مشارکت نکردند و فقط یک شرکت با قیمت بالا در مناقصه شرکت کرد.
وی افزود: با توجه به چالشهای موجود امکان عقد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان در زمان مقرر فراهم نشد، زیرا قیمت خدمات از سوی شرکتهای بیمهای بالا بود. در نهایت سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و نامه این سازمان برای حل مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان بسیار راهگشا بود. روز گذشته با حضور کانونهای بازنشستگان استانی و مدیرعامل تامین اجتماعی این مشکل حل و قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان منعقد شد.
اسدی ادامه داد: با توجه به نامه سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان از تاریخ یکم آذرماه اجرا شود.
وی با بیان اینکه دو قرارداد با شرکتهای بیمه بسته شد، افزود: براساس این قرارداد، در بسته اول تمام افرادی که سال گذشته بیمه تکمیلی بودند به صورت خودکار تحت پوشش این بسته قرار میگیرند و ۳ ماه مهلت دارند انصراف دهند و یا تغییر بسته دهند. در این بسته مبلغ ۷۲۰هزار تومان به عنوان حق بیمه تکمیلی تعیین شده است و نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۲۵درصد تعهدات اضافه شده است. از این میزان، ۴۷۰هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر میشود و ۲۵۰هزار تومان نیز به عنوان سهم سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: بسته دوم را هر بازنشستهای که مایل باشد میتواند انتخاب کند. مبلغ این بسته یکمیلیون و ۲۵۰هزار تومان است که سهم تامین اجتماعی ۲۵۰هزار تومان و سهم بازنشسته یکمیلیون تومان است.