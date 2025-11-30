# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

مهار سگ زرد

حسن رحیم‌پور: «مخبط بی‌افسار، هفتمین پروژه صلحش! را اینک در ونزوئلا کلید زده است. ملت ما تجربه مهار سگ زرد را در اوج‌ هاری‌اش دارد و خوب است اگر قلق‌گیری این وحشی را در اسرع‌وقت به ملت ونزوئلا هدیه کند.»

لاف ترامپ

علی خضریان: «ترامپ وقتی می‌خواست انتخاب شود گفت ۴۸ساعته جنگ اوکراین و روسیه را تمام می‌کنم. و در موضوع یمن تهدید کرده بود اگر حمله‌ای توسط یمنی‌ها انجام شود، آن را از سوی ایران می‌داند و بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ اما در نهایت ناچار شد با انصار‌الله توافق کند. رئیس‌جمهور آمریکا زیاد لاف می‌زند.»

یاران بهشتی

این تصویر از شهیدان جبهه مقاومت که با هوش مصنوعی ساخته شده، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

«وحدت» عامل اقتدار ملی

محمدامین میرزایی: «توصیه‌ای که رهبری مستمراً آن را مورد تاکید قرار می‌دهد، وحدت است؛ عاملی که اقتدار ملی را افزایش می‌دهد، فتنه‌ها را خنثی می‌کند و کشور را به موفقیت می‌رساند. «در برابر دشمن همه با هم باشید، همانند جنگ ۱۲روزه».»

واقعیت واکسن کرونا

احسان صالحی: «روحانی دوباره ماجرای واکسن کرونا را پیش‌کشیده و گفته عده‌ای می‌گفتند چرا می‌خواهید بخرید؟ اما آنچه باعث تأخیر در تهیه واکسن شد: اظهارات روحانی علیه واکسن چین و روابط منفی با چین بود. شهید رئیسی همان ابتدای کار در تماس با رئیس‌جمهور چین قفل را باز کرد و سیل واکسن به کشور سرازیر شد.»

نتیجه اعتماد به آمریکا

سیدمحمد حسینی: «نتیجه اعتماد به آمریکا! بعد از ۴ سال جنگ و ویرانی در اوکراین، کشته و زخمی‌شدن صدهاهزار و آوارگی میلیون‌ها نفر؛ حالا زلنسکی با طرح ۲۸ماده‌ای صلح ترامپ، باید فاتحه یک‌پنجم خاک کشورش و عضویت در ناتو را بخواند، نیروهای ارتش را به نصف کاهش دهد، انتخابات برگزار کند و به امید دیدار!»

توان فضائی ایران

بهار سعادت: «کاری با اینکه هفتمین فضاپیمای ایلان ماسک با این همه تجربه و تجهیزات چند روز پیش منفجر شد ندارم؛ ولی می‌دونستید ایران جزو ۱۰ کشور صاحب ماهواره‌بر مستقله یعنی بدون کمک هیچ قدرت خارجی از طراحی تا پرتاب رو خودش رفته جلو در صورتی که همین فناوری رو آمریکا با بودجه‌های نجومی و ده‌ها شرکت مثل SpaceX می‌سازه... ما با حداقل‌ها، کارِ حداکثر رو می‌کنیم.»