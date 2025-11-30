نوشداروی پس از مرگ فرهنگ در نمایش خانگی؟!
رسول شمالی ورزنده
گسترش افسارگسیخته فضای مجازی و فنآوریهای اینترنتی، زمینهساز ظهور و تکثیر قارچگونه «سکوهای تولید محتوای سمعی و بصری» شده است.
در این بستر، هر شخص حقیقی و حقوقی، با راهاندازی یک سکوی به ظاهر رسمی، به تولید و انتشار انواع محتوا مشغول است. اگرچه مدتی پس از این گسترش، نهادی تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ساترا) برای نظارت و کنترل این سکوها ایجاد شد، اما متأسفانه شواهد نشان میدهد که برخی از این سکوها، مصرانه مسیر خودخواسته و هنجارشکنانه خود را ادامه میدهند.
با وجود اخطارهای مکرر «ساترا» و حتی توقف پخش برخی آثار متخلف، این سکوها بار دیگر با اصرار بر همان رویه سابق، تیشه به ریشه فرهنگ و اخلاق جامعه میزنند. بهنظر میرسد تنبیهات و جریمههایی که از سوی نهاد ناظر اعمال میشود، برای متوقف کردن این آشفتهبازار تولید محتوای سخیف کافی نیست و ضرر و زیان آن مستقیماً متوجه جامعه اسلامی ما میگردد. این تنبیهات بیشتر شبیه نوشداروی بعد از مرگ سهراب عمل میکنند.
آثار پوچ، بیمحتوا، خلاف شرع، خلاف عرف و غیراخلاقی برخی از این سکوها، تأثیری مخرب و عمیق بر اقشار مختلف جامعه، بهویژه کودکان، نوجوانان و جوانان دارد؛ تأثیری که زدودن آن از بدنه اجتماع به سادگی ممکن نیست. نهاد مسئول نظارت، یعنی «ساترا»، باید با دقتی مضاعف و قاطعیت بیشتری وارد میدان عمل شود و سختگیریهای جدی را در دستور کار خود قرار دهد.
یکی از نکات بسیار مهم، نظارت بر عناصر تولید محتوا است. اهداف این اشخاص از ساخت محتواهای ناهنجار و غیراخلاقی برای جامعه باید روشن، بررسی و تحقیق شود. حتی ضروری است که این عوامل نفوذی شناسایی شوند تا مشخص گردد از چه مسیری خط میگیرند و بهواقع چه هدفهای شومی را دنبال
میکنند. در این میان، «ساترا» وظیفه بسیار سنگینی را بر دوش دارد و نباید با سکوهایی که تولید محتوای مستهجن و غیراخلاقی میکنند، مماشات و مدارا کند. برخورد قاطع و قانونی با این نوع از سکوها در فضای مجازی، ضرورتی اجتنابناپذیر است تا این جریانها به خود اجازه ندهند که به دنبال محتواهای ناسالم و ابتذالآمیز بروند.
جامعه انقلابی و اسلامی ما هرگز زیر بار بیفرهنگی و ابتذال نخواهد رفت. مردم متدین و انقلابی ما، تا جایی تاب و تحمل دارند که به ارزشهای اسلامی و فرهنگ دینی ما لطمهای وارد نشود. اگر برخی از این سکوها باز هم اصرار به تولید مجموعهها و فیلمهای غیراخلاقی و مستهجن بورزند، قطعاً با اعتراض و قهر مردم مواجه میشوند. همچنانکه امروز هم به خاطر آلودگی محتوا، بسیاری از مردم حاضر به پیگیری اغلب سریالها و محصولات سکوهای نمایش خانگی نیستند.
مدیران و مسئولان «ساترا» باید آگاه باشند که در این عرصه، وظیفه دارند بهطور انقلابی و بسیجی عمل کنند. در این مسیر، حمایت و پشتیبانی مردم انقلابی و ولایتمدار ما را قطعاً به همراه دارند و به هیچ وجه نباید در این زمینه کوتاهی کنند.
امروز عرصه فرهنگی و هنری، به مثابه یک جبهه نرم رسانهای تلقی میشود که دشمنان انقلاب اسلامی مسیر نبرد را از نظامی به فرهنگی تغییر دادهاند و حتی با عوامل نفوذی خود در دستگاههای فرهنگی کشور، قصد دارند از داخل بر ما مستولی شوند.
بنابراین، «ساترا» وظیفهای بسیار حساس و خطیر دارد و باید با تمام توان در مقابل هنجارشکنیهای هنری و فرهنگی بایستد و اجازه ندهد که برخی از این سکوها که یقیناً با اهداف از پیش طراحی شده و آگاهانه برای به انحراف کشیدن جامعه دست به هر کاری میزنند، در این فضا جولان دهند.
امیدواریم که نظارت «ساترا» بر سکوهای تولید محتوا در فضای مجازی، دقیقتر و بدون اغماض باشد و آن دسته از سکوهایی که تولید محتوای غیراخلاقی و بیارزش میکنند، یا از طریق جریمههای سنگین و مجازاتهای قانونی، به تغییرات ساختاری در محتوا و تولید تن داده و اصلاح شوند، و یا در غیر این صورت، از حضور در فضای مجازی محروم و ممنوعالفعالیت گردند.