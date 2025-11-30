واکاوی چـرخه جـدید تـروریسم از منظـر جنـگ ترکیبـی
عزیزالله محمدی(امتدادجو)
بیایید مناسبات و معادلات امروز جهان را به گونهای دیگر ببینیم! به گونهای که قرار است هر کس بر اساس حقیقت وجودی خود و بر مبنای نیاز جامعه بشری به او بتواند صاحب جایگاه شود. در این صورت، اَشکال روابط فردی و اجتماعی و سیاسی چگونه خواهد شد؟ آیا افراد و گروهها و حاکمیتهای صاحب نفوذ شناختهشده امروز(حاکمیت سلطه) در عرصه سیاسی و یا اجتماعی چه به صورت فردی و یا گروهی میتوانند تمام وجوه و ویژگیهای شخصیتی و اهداف و منافع خود را به صورت آشکار بیان کنند؟ آیا در صورت بروز حقایق وجودی همه افراد و گروههای مؤثر بر جامعه بشری، میتوانند به شکلی که امروز در سایه حاکمیت ریاکارانه استاندارهای بینالمللی ادامه حیات میدهند به بقای خود بیشتر از این بیندیشند. آیا مردم از هر نوع تفکری با شناخت و درک حقیقت، آنها را در راس موضوعات مرتبط با سرنوشت خود میپذیرند؟ جایگاه حقیقی آنها در گستره زمان حال و آینده چگونه و به کجا میتواند پیوند بخورد؟
مسلم است که حاکمان مزوّر امروز در جهان، اجازه بروز این حقیقتها و آشکار شدن چهره واقعی اندیشهها و اهداف خود را تحت عنوان قدرتهای سلطه بر کسی نمیدهند و هر کس که بخواهد تلاشی برای این آشکارسازی داشته باشد از منظر آنها به هر طریق ممکن باید کنار گذاشته شود.
طریق کنار گذاشتهشدن افراد حقیقتجو و حقیقتخواه چگونه است؟ جبهه سلطه با تمام امکانات و تجهیزات و مزدوران خود چه اقداماتی را انجام میدهد؟ گروهکهای در اختیار این جبهه با چه ویژگیهایی در جوامع مستقل و آزادیخواه رفتار میکنند؟ کدام افراد مورد هدف این گروهکها هستند و دایره امن آنها چگونه تعریف و تامین میشود؟
ایران، همواره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به دلایل متعدی که وجود داشت و به طور ذاتی با سلطهجویان عالم در تضاد قرار داشته و دارد؛ در معرض تهدید، ترور، جنگ و تحریم بوده که موضوع ترور با تغییر شکل و ماهیتهای مختلف هیچگاه حتی تا به امروز که قریب به نیمقرن از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد از فهرست اقدامات جبهه سلطه و گروهکهای مزدور آنها خارج نشده و مکرراً در هر دوره زمانی به تناسب اهداف تعیینشده، افراد مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و حتی مردم عادی را ترور میکنند که آخرین آن بازمیگردد به جنگ 12روزه و ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی و مردم عادی. فعلی که همواره در تاریخ وجودیت رژیم صهیونیستی به عنوان یک راهبرد از آن استفاده کرده و هر کجا که در منازعه و جنگ نتوانسته است اهداف خود را به پیش ببرد دست به ترورهای هدفمند در اشکال مختلف برده است.
وقایع اخیر جنگ 12روزه و ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی بهانه مجددی شد تا «مرکز مطالعات راهبردی ارتش» در ادامه سلسله نشستهای علمی- تخصصی و پژوهشی خود ضمن معرفی «شهدای ترور ارتش» به موضوع «ترور» از منظر کارشناسان این حوزه و از زاویه دید خانوادههای آنها و با افق آینده پژوهی در این خصوص بپردازد و به بازخوانی این موضوع از نگاه کارشناسان و دکتر سیدمحمدجواد هاشمینژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان (بنیاد خانواده شهدای ترور کشور) بنشیند که گزارش این نشست با مقدمه و تفسیری که امیر، سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس این مرکز ارائه داد؛ به شرح ذیل میآید:
امیر سرتیپ دکتر احمدرضا پوردستان، در ابتدا با اشاره به تهدیدات موجود عملیاتهای تروریستی در حدود مرزی به ویژه شرق کشور، حضور مهمانان و کارشناسان را مغتنم شمرد و با اشاره به ترور شهید والامقام شهید آیتالله عبداالکریم هاشمینژاد در سالهای آغازین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از زحمات بنیاد هابیلیان و دبیرکل این بیناد (دکتر سیدمحمدجواد هاشمینژاد) فرزند شهید آیتالله عبدالکریم هاشمینژاد تشکر کرد و اشاره کرد که تلاشهای این بنیاد توانست باب جدیدی را به روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باز کند و غبار مظلومیت را در حوزه تروریسم از چهره نظام پاک میکنند.
او همچنین ادامه داد: تشکر من از زبان همه عزیزان بهویژه مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است انشاءالله که این جلسه مشمول الطاف و ادعیه حضرت بقیهاللهالاعظم ارواحنالهالفدا قرار بگیرد و بتواند بسترساز یک حرکت عمیق و گسترده در مقابله با توطئههای دشمنان به ویژه در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چرا که ما در این حوزه کم کار کردیم و امیدواریم این جلسه بسترساز چنین حرکتی باشد.
چهره تازه تروریسم
واقعیت امر این است که ما امروز با چهره تازهای از تهدیدهای تروریستی مواجه هستیم؛ تهدیدهایی که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته تفاوت دارند. این تهدیدها به طور ذاتی میطلبند که متناسب با آنها ظرفیتهای دفاعی و تهاجمی لازم را در خود ایجاد کنیم؛ هدف همایش امروز صرفاً تحلیل یک پدیده نیست، بلکه بررسی و تحلیل دکترین تهاجمی دشمنان علیه بنیانهای نظم و توسعه کشور عزیزمان است؛ دکترینی که در بطن و ذات خود از تروریسم بهعنوان ابزاری کارآمد و چندمنظوره استفاده میکند.
معماری نوین تهدید و ابزار راهبردی
در معماری نوین تهدیدهای بینالمللی، پدیده تروریسم از یک کنش صرفاً تاکتیکی به یک ابزار راهبردی در چارچوب جنگ نیابتی تغییر ماهیت داده است؛ این ابزار یعنی تروریسم به دولتهای متخاصم و بازیگران فراملی اجازه میدهد با حفظ امکانپذیری موجه و کتمان واقعیت، بالاترین هزینههای اقتصادی، انسانی و سیستمی را با کمترین مخاطره به کشور هدف تحمیل کنند؛ هدف تروریسم نیابتی تضعیف ستونهای اصلی یک نظام سیاسی است؛ نحوه عملکرد این نوع تروریسم را بهصورت خلاصه عرض میکنم.
مراحل عملکردی تروریسم نوین
تروریسم نوین اولاً با هدف قراردادن زیرساختهای حیاتی و شهروندان عادی موجب تخریب اراده جمعی و اعتماد مردم به توانمندیهای نظام در تامین امنیت میشود و تلاش میکند به لحاظ امنیتی، نظام را ضعیف و ناکارآمد نشان دهند؛ ثانیاً، با تمرکز بر گسلهای اجتماعی و هویتی مانند اختلافهای قومی یا مذهبی تلاش میکنند که یکپارچگی ملی را خدشهدار کنند و همچنین از تنوع قومی و مذهبی بهعنوان یک قابلیت بحرانزا بهرهبرداری میکنند و دائماً به دنبال این هستند که ایجاد چالش کنند؛ این رویکرد هم در نهایت کشور را به تحمیل هزینههای نامتقارن دفاعی و انحراف منابع از مسیر توسعه و پیشرفت مجبور میکنند و کاری میکنند که پولها در غیر مسیر عمران و آبادی کشور هزینه شوند.
ایران، بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریسم
جمهوری اسلامی ایران به گواه تاریخ پرفرازونشیب 46سالهاش و تقدیم بیش از 23هزار شهیدی که آمارش توسط بنیاد هابیلیان تهیه و ارائه شده است، از بزرگترین قهرمانان مبارزه با تروریسم در جهان محسوب میشود؛ اگر ما قدری به عقب بازگردیم، مشاهده میکنیم که تاریخ انقلاب اسلامی از همان روزهای نخستین با ترورهای کور و بزدلانه گره خورده است.
ترورهای ساختارشکن دهه 1360 که توسط گروهکهایی مانند منافقین و فرقان انجام میشد، نهتنها مقامهای طراز اول نظام مانند شهیدان بهشتی، رجائی، مطهری، هاشمینژاد و باهنر را هدف قرار میدادند، بلکه با موجی از بمبگذاریها و انفجارها در خیابانها و اماکن عمومی به دنبال تخریب بنیانهای روانی جامعه بودند؛ من دقیقا روزهای دهه 1360 را به یاد دارم که تیمهای ترور با پوششهای مختلف در خیابانهای تهران میچرخیدند و هرکسی که محاسن داشت، عمامه داشت، اورکت کرهای به تن داشت، هر بقالی که در مغازهاش عکس امام(ره) را نصب کرده بود، پیدا کرده و به شهادت میرساندند.
ما در دهه 1360 شرایط وانفسایی را سپری کردیم؛ این میراث تلخ دهه 1360 در دهههای بعد با تروریسم دولتی علیه دانشمندان هستهای و همچنین حملههای سازمانیافته گروههای تکفیری در مرزهای شرقی و غربی تداوم یافت؛ شجاعتهای کارکنان نیروی زمینی در این عرصهها قابل تقدیر است؛ این تحرکات تروریستها بیانگر این واقعیت بود که تروریسم بهعنوان یک مؤلفه پایدار در استراتژی مهار برای جمهوری اسلامی ایران تعریف میشد.
پیامدها و سطح عملیات تروریسم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم منحوس صهیونیستی میگوید که ما همواره باید در کنار جمهوری اسلامی ایران یک حلقه آتش روشن داشته باشیم و جمهوری اسلامی ایران همواره باید به نوعی در شرق یا غرب درگیر باشد و نباید بگذاریم فکرش آزاد باشد.
امروز پیامدهای تروریسم از سطح عملیات بالاتر رفته و به حوزههای راهبردی و ساختاری سرایت پیدا کرده است؛ در حوزههای اقتصادی تروریسم بهعنوان یک سلاح اقتصادی غیرمستقیم عمل میکند؛ ناامنسازی محیطهای کلیدی توسعهای و نقاط استراتژیک مانند بنادر و مناطق آزاد همان چیزی که امروز ما در جنوبشرق کشور شاهد آن هستیم و حمله به مهندسان و تاسیسات را میبینیم، مانع از جذب سرمایه شده و در عمل توسعه اقتصادی را هدف قرار دادهاند.
تفاوت ماهیتی تروریسم سنتی
و تروریسم ترکیبی مدرن
در حوزه منطقهای و ژئوپلیتیک تروریسم موجب تشدید فضای رقابت امنیتی میان کشورها میشود و به جای همکاری و تعامل به توزیع بیثباتی کمک میکند؛ برای تحلیل دقیق تهدیدهای کنونی لازم است که تفاوت ماهیتی میان تروریسم سنتی و نوع جدید آن یعنی تروریسم در محیط جنگ ترکیبی کاملاً مشخص شود؛ تروریسم سنتی عمدتاً محدود به فضای فیزیکی است و هدف آن ایجاد رعب و وحشت است، اما تروریسم ترکیبی مدرن عملیات فیزیکی را با حوزههای سایبری، رسانهای، اطلاعاتی و شناختی ترکیب و هماهنگ میکند.
در این مدل هدف عملیاتی تروریسم ترکیبی تخریب زیرساختهای حیاتی کشور یا ایجاد شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی است که بیشترین دستاورد را برای عملیات شناختی دشمن فراهم کند؛ در حوزه عملکرد، مؤلفههای تروریسم ترکیبی کاملاً همگرا و همراستا هستند، یعنی عملیات فیزیکی برای ارائه دادههای خشن به ماشین جنگ شناختی بهصورت همافزا عمل میکند؛ آنها در حوزه ساختاری از ساختار سلسلهمراتبی به ساختار شبکهای غیرمتمرکز و سیال تغییر پیدا کردند و برای تامین منابع مالی از رمزارزها و پولشوییهای فرامرزی و پیوندهای عمیق با جنایتهای سازمان یافته و فرامرزی استفاده میکنند.
اینجاست که اهمیت برگزاری چنین نشستهای تخصصی درک میشود؛ مواجهه با این نوع تروریسم نیازمند اتخاذ راهبردی ترکیبی و جامع است که کارآمدتر و اثرگذارتر از واکنشهای سنتی انجام شود؛ مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز ویژه بر موضوعهای مرتبط با امنیت ملی و تمرکز خاص بر تهدیدشناسی، آیندهپژوهی و سناریونگاری نظامی چند موضوع را بهصورت همزمان دنبال میکند.
اقدامات و اهداف مرکز مطالعات راهبردی ارتش در جنگ ترکیبی
مرکز مطالعات راهبردی ارتش اولاً، با تشکیل چنین جلسهها و همایشهایی، فضای لازم را برای تبادل دانش میان نهادهای دانشی، پژوهشی و عملیاتی فراهم میکند؛ جلسههایی که نتیجه آن منجر به تدوین راهکارهای چندوجهی و خلاقانه برای تهدیدهای سیال میشود؛ ثانیا، برگزاری نشستهایی در سطح نخبگان و خبرگان و انعکاس نتایج آنها به فرهنگسازی در زمینه تهدیدهای نوین بهویژه جنگ شناختی کمک و حساسیت لازم را برای مسئولیتسازی اجتماعی فراهم میکند؛ ثالثاً، خروجیهای این هماندیشی که شامل تحلیلهای دقیق و سناریونویسیهای منطقی و مستدل هستند، بهعنوان توصیههای راهبردی به مسئولان و نهادهای عالی تصمیمگیر در سطح نیروهای مسلح و کشور ارائه میشود تا آنها بتوانند تصمیمهای درستی را بر این مبنا بگیرند؛ رابعاً، اجرا و برگزاری نشستهایعلمی و همایشهای اینچنینی بین مراکز علمی و نهادهای ارزشی انقلاب اسلامی مانند بنیاد هابیلیان منجر به همافزایی، اشتراک دانش و تبادل تجربیات میشود و فاصله بین نظریه و عمل را در حوزه امنیت ملی بسیار کم و کوتاه میکند.
انشاءالله این نشست بتواند نقطهعطفی برای آغاز حرکت گسترده و عمیق پژوهشی در مهار تهدیدهای ترکیبی و چندوجهی باشد و بحثها و سخنرانیها بسترسازی مسیر روشن و شفاف برای اتخاذ تصمیمهای هوشمندانه و مؤثر از سوی مسئولین تصمیمگیر باشد؛ ما مقطع حساس و حیاتی را طی میکنیم و به نظر میرسد دشمن استکباری در ادامه جنگ ترکیبی و بعد از جنگ تحمیلی 12روزه، روی عملیاتهای تروریستی تمرکز خاصی کرده و به دنبال تشدید آنهاست؛ ما بارقهها، نمونهها و حرکتهای این کار را در جایجای کشور و بهویژه در منطقه جنوبشرق کشور شاهدیم که لازم است تمرکز جدی روی این مسئله داشته باشیم؛ ما هرچند اعتقاد داریم که قرآن میفرماید که خداوند اراده کرده است که دین خودش را حفظ کند و ما چه وارد میدان شویم و چه نشویم، خداوند دین خود را حفظ میکند، اما بهعنوان سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وظیفه داریم با بصیرت، آگاهی و بهکارگیری همه ظرفیتهای در دسترس خود آماده دفاع و مهیای تهاجم باشیم؛ ما باید هم برای دفاع و هم برای تهاجم آماده باشیم و اطمینان داشته باشیم که اگر دین خدا را یاری کنیم، قطعا خداوند هم ما را یاری و پیروز خواهد کرد.
در پایان یادآور میشوم که انشاءالله تفاهمنامهای با بنیاد هابیلیان منعقد میکنیم تا راههای عملی همکاری را پیدا کنیم و بار دیگر از سیدمحمدجواد هاشمینژاد تشکر میکنم که بانی این جلسه بود و از مشهد مقدس تشریف آورد؛ انشاءالله که این جلسه مورد عنایت خاص آقا علی بن موسیالرضا(ع) قرار بگیرد و بتواند به آن اهداف و نتایجی که مدنظر است، دسترسی کامل پیدا کند:
سلطان سریر ارتضا ما را بس
فرزند علی مرتضی ما را بس
در روز جزا که مزد اعمال دهند
پاداش غلامی رضا ما را بس
انشاءالله که جز خادمان امام رضا محشور شویم و همین برای ما کافی است و همین مسیری است که انشاءالله ما را به بهشت رهنمون میشود.
تروریسم و بنیاد هابیلیان
پیشدرآمد سخنرانی دبیرکل بنیاد هابیلیان، پخش کلیپی از دوران حیات و پس از شهادت آیتالله هاشمینژاد بود که در آن سخنرانی امام خمینی(ره) درباره این شهید بزرگوار و صحبتهای اطرافیان و بستگان شهید نیز گنجانده شده بود.
دبیر نشست، پیش از آغاز سخنرانی دبیرکل بنیاد هابیلیان، گفت: شهادت آیتالله هاشمینژاد نمادی از مظلومیت عمیق ایران است؛ حضور امروز سیدمحمدجواد هاشمینژاد پیوند مقدس میان علم و عمل و تحلیل و تجربه را محکم میکند.
سیدمحمدجواد هاشمینژاد سخنرانی خود را با ابراز خرسندی و افتخار از توفیق حضور در نشست علمی- تخصصی واکاوی چرخه جدید تروریسم از منظر جنگ ترکیبی با تمرکز بر گروههای تروریستی شرق کشور آغاز و اظهار کرد: برای من باعث افتخار است که امروز این توفیق را یافتم که در جمع مهمانان عزیز ارتش جمهوری اسلامی ایران باشم؛ این افتخاری فراموشناشدنی است و از امیر سرافراز پوردستان و همکاران ارجمند ایشان تشکر میکنم که این لطف را کرده و زمینه برگزاری این جلسه را فراهم کردند.
در جمع اندیشمندان هستیم و آنها در موضوع مربوط به نشست جاری بسیار جلوتر از ما هستند؛ ما بهعنوان بازماندگان قربانیان تروریسم در مشهد حدود 20 سال پیش به ذهنمان رسید که جای حضور بازماندگان جنایتهای تروریستی در کشور خالی است، یعنی کاری که دنیا انجام میدهد و یکی از ظرفیتهای بزرگ در کشور جایشان خالی است؛ بازماندگان جنایتهای تروریستی سندهای زنده جنایتهای تروریستی هستند.
آمار و دائرهًْالمعارف شهدای ترور در ایران
کشور ما به دروغ و به جعل، یکی از متهمان حمایت از تروریسم در دنیا است، در حالی که مطابق آمارهایی که ما درآوردیم، آمار و فهرست بلندی از جنایتهای تروریستی داریم؛ ما در سال 1390 به 17هزار شهید ترور رسیدیم و براساس آمار جدید که تا پایان آبان سال گذشته را دربر میگیرد، 23هزار شهید ترور داریم؛ در دایرهًْالمعارف شهدای ترور کشور اسامی همه شهدای ترور با مشخصات کامل آمده است؛ بنیاد هابیلیان چیزی حدود 18هزار ساعت وقت گذاشت تا این آمار جدید از منابع مختلف کشور استخراج شود.
ارتش، هدف و قربانی تروریسم
ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اولیه گروهکهای تروریستی بود؛ این در حالی است که تروریستها تلاش میکنند بین نیروهای مسلح اختلاف بیندازند؛ در 26 بهمن 1357 یعنی 4 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک سرباز ارتش شهید شد که از نخستین اهداف گروههای تروریستی بود؛ این روند به همین ترتیب ادامه یافت.
دو امیر بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران هدف دشمنان تروریست بهویژه منافقین قرار گرفتند؛ منافقین به شکل ویژه تلاش وافری دارند تا در کشور بین گروهها و دستهجات مختلف ازجمله نیروهای مسلح ایجاد تفرقه و اختلاف کنند؛ گروهک منافقینِ به ظاهر مسلمانِ شیعه اما منحرف چرا باید 2 امیر ارتش را به شهادت برساند؟ این نشان میدهد که بیشترین ضربههایی که منافقین متحمل شدند، ازجمله ضربه جانانهای که امیر سرافراز شهید علی صیاد شیرازی در مرصاد به آنها وارد کرد، از نیروهای ارتش بود؛ اکنون هم ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق کشور ماموریت بسیار مهم و خطیری را در تقابل با تروریستها انجام میدهد که تلاش دارند امنیت کشور را به خطر بیندازند.
تناقض قطعنامههای حقوق بشری
چهل و اندی به عبارتی نزدیک 50 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذرد و ما حدود 70 قطعنامه ضدحقوق بشری به دروغ و به جعل گرفتیم که باعث و بانی آنها همین گروهکهای مسلح و جنایتکاران تروریستی بودند که 23هزار شهروند از همه طبقهها و قشرها را به شهادت رساندند؛ هیچ بخش و قشری از جامعه ما نیست که از این قصه ضربه ندیده باشد؛ نخستین توطئهای که علیه کشور ما انجام شد، توسط تروریسم بود؛ در دومین روز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 23 بهمن 1357 نخستین شهید ترور در کشور را داشتیم.
استکبار و رژیم صهیونیستی منشأ تروریسم
ما سال به سال وضعیت تروریستی همه استانهای کشور را تهیه میکنیم؛ در سال 1403 در کشور حدود 100 شهید ترور داشتیم؛ اگر قدرتهای جهانی و استکبار جهانی بهویژه غرب و رژیم صهیونیستی نباشند، ما در دنیا چیزی به نام تروریسم تقریباً نداریم، مگر برخی از حرکتهای جزئی؛ باعث و بانی همه اقدامهای تروریستی همینها هستند؛ هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، چندسال پیش در کتابش با عنوان «گزینههای سخت» به صراحت گفت که داعش و القاعده را ما خودمان ایجاد کردیم؛ نمونه فعلی را در سوریه میبینیم که اینها پس از آن همه حرفها که اسد برود، چه کسی را جایگزین کردند؛ همه آن ادعاها در آخر سبب به قدرت رسیدن کسی شد که آمریکا قبلتر ظاهراً 10هزار دلار برای سرش جایزه تعیین کرده بود؛ به محض مستقرشدن احمد الشرع الجولانی که اهداف آنها را پیش میبرد، نهتنها جایزه یادشده برای سرش منتفی شد، بلکه تمام تحریمها علیه سوریه برداشته شد.
نسبت عینی ترور با منافقین و جهان غرب
اتفاقی که باعث شد ما 20 سال پیش به فکر به میدان آمدن خانواده شهدا بیفتیم، همین قضیه بود؛ در آن زمان دیدیم و احساس کردیم که منافقینی که زیر چتر صدام بودند، در کنار صدام سربازان ایرانی که در حال دفاع از کشورشان بودند، به شهادت رساندند و به قول گزارشهای خود آمریکا ارتش خصوصی صدام بودند، به محض استقرار آمریکا در عراق از یونیفورمپوشها به کراواتزنها و پاپیونزنها تبدیل شدند و در پارلمانهای اروپا و کنگره آمریکا راه افتادند تا اعضای آنها را با پول جذب کنند؛ از طرف دیگر هم حمایت رژیم صهیونیستی را کسب کردند و میتینگهایی در کشورهای اروپایی برپا کردند که خود آن کشورها چنین میتینگهایی نداشتند.
کشور فرانسه از نخستین کشورهای باعث و بانی حمایت اروپا از منافقین و دیگر گروهکهای تروریستی هر ساله میتینگهایی را برای اینها ترتیب میداد که برای خودش چنین برنامههایی را برگزار نمیکرد؛ من در سفر به فرانسه شاهد چنین میتینگهایی بودم؛ همزمان در سالنی که میتینگ منافقین در حال برگزاری بود، در سالن دیگری تبلیغات انتخاباتی که منجر به پیروزی دوباره نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاستجمهوری شد، برگزار میشد؛ نصف تمهیدات امنیتی اندیشیدهشده برای منافقین برای سارکوزی در نظر گرفته نشده بود.
کاملاً مشخص میشود که اتفاقهای تروریستی داخل کشور ما نتیجه حمایتهای غربیهاست؛ اتفاق بینظیری در دنیاست که کشورهای اروپایی و آمریکا زمانی که گروهک منافقین را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده بودند، در عین حال از آنها حمایت میکردند؛ این گروهکهای تروریستی که در کشور ما مرتکب جنایتهای بیشماری شدند به شکل بیسابقهای در کشورهای یادشده دفاتر رسمی دارند.
23هزار شهید ترور ما توسط 35 گروهک تروریستی مسلح به شهادت رسیدند؛ همه این گروهکها در آمریکا و کشورهای اروپایی دفتر رسمی دارند؛ دفتر اصلی منافقین در کشور فرانسه است و اینها زنجیروار در کشورهای اروپایی دفتر دارند و دستشان برای هر اقدام خلاف قانونی در همان کشورها باز است؛ گزارش قانون اساسی کشور آلمان بهصورت مفصل به اقدامهای تبهکارانه و خلاف قانون منافقین در این کشور پرداخته است و نشان میدهد که این گروهک چگونه در آلمان پولشویی و قاچاق انسان میکرد؛ البته حتی یک نفر در این رابطه دستگیر نشد.
کشور فرانسه هم گزارش مفصلی در این رابطه دارد؛ وزارت خارجه آمریکا در سال 1997 گزارش مفصلی دارد که شامل ریشههای فکری اینها و دیگر مسائل میشود؛ فکر نمیکنم در داخل کشور ما چنین گزارش دقیقی از منافقین وجود داشته باشد؛ با وجود این، به منافقین در کنار کاخسفید یک دفتر رسمی دادهاند؛ این جای سؤال دارد.
برجستهترین سیاستمداران آمریکا و کشورهای اروپایی در میتینگهای منافقین شرکت میکنند؛ نسخهای که این کشورها از آزادی و دموکراسی و حقوق برابر برای کشور ما پیچیدند، از دریچه تروریسم میگذرد؛ آنها نمونه این کار را در سوریه انجام دادند؛ به قول خودشان آلترناتیو جمهوری اسلامی، منافقین هستند؛ به محض پایان یافتن دوره پیشین ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بلافاصله مایک پنس و مایک پمپئو معاون و وزیر خارجهاش در میتینگهای منافقین در آلبانی شرکت کردند که نشان میدهد ارتباط میان آنها کاملاً عمیق است؛ چنین ارتباطی چندروزه به وجود نمیآید.
حمایت رسمی از تروریسم یکی از ابزارهای اصلی و پیشبرنده سیاست خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی است؛ اینکه رهبر انقلاب اسلامی چند سال پیش فرمودند که نباید اجازه دهیم جای جلاد و شهید عوض شود، دقیقاً به خاطر همین قضیه است.
تلاش برای تطهیر منافقین
منافقین اصلیترین و جنایتکارترین گروهی است که در کشور ما عمل کرده است؛ در عین حال، تلاش میشود این گروه بهعنوان یک گروه آزادیخواه به مردم خودمان بهویژه قشر جوان و نوجوان با شعارهای زیبا معرفی شوند؛ منافقین قبل از انقلاب در زندانها حدود 30 نفر بودند، از زندان که آزاد شدند در سایه همین شعارهای زیبا بلافاصله به 30هزار نفر تبدیل شدند؛ اکنون همین اتفاق میافتد و آنها به سمت بحثهای حقوق بشر، حقوق زنان، برابری و بحثهایی که اصلاً به شاکله و سابقهشان نمیخورد، رفتهاند و متاسفانه نسل جوان ما چیزی که از اتفاقهایی که اینها در دهه 1360 برای کشور رقم زدند، نمیدانند.
محاکمه قانونی منافقین
ما بهعنوان بازماندگان جنایتهای منافقین تلاش داریم این اتفاق نیفتد؛ منافقین از ترور سران کشور شروع کردند تا به ترور مردم معمولی رسیدند و جنایتهای زیادی را در سراسر کشور مرتکب شدند؛ تلاش ما در چارچوب مستندسازی پیش میرود و از مراکز علمی و مطالعاتی در این مسیر بهعنوان پشتوانههای حرکتی که آغاز کردیم، استفاده میکنیم؛ ما تلاش کردیم کارهای عقبافتاده را در کشور دنبال کنیم. خوشبختانه ریاست قوه قضائیه کار محاکمه منافقین را بعد از چند دهه نیاز مبرم کشور، در دستورکار قرار داد و این محاکمه در حال انجام است؛ بنیاد هابیلیان به بیش از 30 تا 40 دانشگاه رفته است و با اساتید جلسه داشته است.
اکنون نیز در حضور مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ از آنجایی که ارتش شهدای زیادی در مواجهه با تروریسم دارد، امیدواریم بتوانیم بخشی را به این موضوع اختصاص دهیم؛ براساس آماری که داریم 2 امیر، 670 نفر از کادر ارتش و حدود 2هزار سرباز ارتش توسط گروهکهای تروریستی به شهادت رسیدهاند؛ اینها نباید مغفول بماند و باید به این موضوع هم در سطح جامعه و هم در دنیا پرداخته شود که ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از اصلیترین هدفهای گروهکهای تروریستی است، برخلاف آنچه تلاش دارند از اختلاف میان نیروهای مسلح ما جلوه دهند.
ما اعلام آمادگی میکنیم و برای ما باعث افتخار است که در آینده همکاریهایی را در این زمینه در بخشهای مطالعاتی و مراسم بزرگداشت بزرگان، مجموعهها و کادر ارتش داشته باشیم؛ موضوع این زمینه را دارد که مجلس بزرگداشت، نکوداشت و همایشی برای 670 کادر و 2هزار شهید ارتش در مبارزه با تروریسم برگزار شود تا جامعه ما ببیند که ارتش جمهوری اسلامی ایران قدمبهقدم با انقلاب اسلامی و مردمش همراه بوده و همواره در مواجهه با خطرهای گوناگون ازجمله تروریسم پیشگام و پیشقدم بوده است.
در ادامه این نشست کارشناسی، هر کدام از مهمانان و متخصصین از جمله دکتر بهرام زاهدی، استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دکتر مرتضی سیمیاری، از کارشناسان حوزه تروریسم به ارائه دیدگاهها و نظریات خود پرداختند.