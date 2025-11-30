سخنگوی سازمان مالیاتی، از آغاز اجرای شیوه جدید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در رستوران‌ها از یکم دی‌ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: براساس این طرح، همزمان با پرداخت 10 درصد مالیات ارزش افزوده مشتری به رستوران‌ها، هشت درصد آن به صورت علی‌الحساب کسر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مالیاتی، «مهدی موحدی بک‌نظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه از ابتدای دی‌ماه 1404 طرح جدید دریافت و واریز مالیات بر ارزش افزوده در تعدادی از رستوران‌های کشور به اجرا درمی‌آید، اظهار داشت:

بر این اساس، حدود 190 رستوران، عمدتاً از میان واحدهای زنجیره‌ای و پردرآمد که بیشتر آن‌ها در تهران فعالیت دارند، مشمول اجرای مرحله نخست این طرح خواهند بود.

وی تصریح کرد: طبق فرآیند جدید، رستوران‌ها هنگام دریافت وجه غذا از مشتری موظف‌اند رسید الکترونیکی صادر نموده و

10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز دریافت کنند.

موحدی بک‌نظر اظهار داشت: ضمن پرداخت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از این 10 درصد مالیات، هشت درصد بلافاصله و به‌صورت خودکار از طریق سوئیچ طراحی شده به حساب سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود و دو درصد باقیمانده در پایان دوره مالیاتی سه‌ماهه مالیات بر ارزش افزوده تسویه خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای این طرح با همکاری بانک مرکزی و از طریق اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مالیاتی کشور، افزود: اجرای این فرآیند هیچ‌گونه هزینه یا فشار مالی جدیدی به مشتریان وارد نمی‌کند و طبق سنوات قبل، مصرف‌کننده 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند؛ تنها نحوه و زمان واریز مالیات از سوی رستوران‌ها اصلاح شده است.