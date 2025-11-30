در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه خبر است؟

انتصابات وزارت کار نشان می‌دهد زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به حیاط خلوت افراد و جریان‌های ز‌اویه‌دار با انقلاب تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار کیهان، انتصابات دولت چهاردهم به جایی رسیده که اعتبار دولت را کاملا زیر سؤال برده است. از همان نخستین روزهای تشکیل دولت، بسیاری از افراد زاویه‌دار با انقلاب به اسم وفاق وارد دولت شدند و پست‌های کلیدی گرفته‌اند.

الیاس حضرتی که به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب شد یکی از افرادی است که سابقه نه چندان مطلوبی در ارتباط مالی با اختلاسگران و مجرمین مالی همچون شهرام جزایری و همچنین ارتباط و حمایت از فتنه‌گران دارد.

او همان کسی است که علی‌رغم حضور در دولت، در روزهای گذشته از طریق رسانه شخصی خود یعنی روزنامه زنجیره‌ای اعتماد، به شایعه‌پراکنی درخصوص میانجی‌گری عربستان بین تهران و واشنگتن و تحریف نامه رئیس‌جمهور پرداخت.

این قبیل انتصابات در دولت چهاردهم فراوان است، اما در این بین مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره حضور احمد میدری به حیاط خلوت افراد مسئله‌دار، دارای سوءسابقه و ضدانقلاب تبدیل شده است.

در یکی از نخستین حکم‌های مسئولیتی که احمد میدری امضا کرد، محمدرضا (میثم) سعیدی به عنوان مدیرعامل شستا انتخاب شد؛ فردی که همکار میدری در مجلس ششم و از امضاکنندگان نامه موسوم به جام زهر و متحصنین بوده است. او به اعتبار بده بستان‌های سیاسی در دولت روحانی، مدیریت‌هایی را در پتروشیمی جم و شرکت تاپیکو و همچنین سازمان منطقه آزاد کیش در اختیار داشته است.

این موارد تنها گوشه‌ای از فرش قرمز وزارت کار برای افراد بدسابقه است. اخیرا اسنادی درباره علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت افشا شد که نشان می‌داد همزمان با حضور در دولت، در پتروشیمی جم- از زیرمجموعه‌های وزارت کار- استخدام شده و حقوق

200 میلیون تومانی دریافت کرده است.

احمدنیا همان فردی است که علی‌رغم سابقه ادمینی یک کانال تلگرامی و کاسبی و باج‌گیری خبری و همچنین با سابقه حکم 5 سال زندان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در سال 1396، به اسم وفاق سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم شد.

جالب اینکه احمدنیا چند ماه قبل در مراسمی که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) برگزار کرده بود، نطق غرایی درباره ضرورت برخورد با باج‌نیوز‌ها ایراد کرد!

استعفای اجباری

در تازه‌ترین مورد، انتخاب بهمن برزگر به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، بازوی کلیدی صندوق بازنشستگی کشوری و از دیگر زیرمجموعه‌های وزارت کار، با واکنش‌های گسترده در محافل اقتصادی و اجتماعی مواجه شد. در صفحه منتسب به این فرد در فضای مجازی، مواضعی آشکار در مخالف با نظام جمهوری اسلامی و حمایت از اقدامات مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، بهمن برزگر از چهره‌های پرحاشیه فضای مجازی، با موافقت و چراغ سبز میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده بود. این در حالی است که حکم او حدود ده روز پیش صادر شده و بی‌هیاهو در حال اجرا بوده است ولی به نظر می‌رسد این فرد حالا از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

گعده حمایت از ضدانقلاب

در همین رابطه، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار شفاف‌سازی وزیر کار درباره چنین انتصاب بحث‌‌برانگیزی شده و تأکید کرده بود: آقای وزیر، مجموعه وزارتخانه را به کلونی و گعده حمایت از ضدانقلاب تبدیل کرده است. فرد منصوب‌ در آتیه صبا، در اغتشاشات ۱۴۰۱ فاز پسر شجاع برداشته بود؛ انگار توهم سقوط جمهوری اسلامی را در سر داشت و با هشتگ‌های بی‌عرضگی نهادینه‌ شده و زن‌ستیزی نهادینه‌ شده عملاً خوراک رسانه‌های معاند را تأمین می‌کرد.

این نماینده مجلس گفت: در پی تماس تلفنی با آقای ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، مطلع شدم که بهمن برزگر روز شنبه به‌ دلیل همین انتقادات و سابقه‌اش از این سمت استعفا داده است.

خضریان با بیان اینکه پس از مطرح شدن انتقادات درباره انتصاب بهمن برزگر در شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، وی ناچار به استعفا شده است؛ توضیح داد: ابهامات موجود در روند تأیید اولیه این انتصاب و نحوه استعلام انجام‌ شده اکنون در حال بررسی است.

ابهام بزرگ درباره استعلام برای انتصاب

خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: از سرپرست صندوق پرسید که چرا فردی با چنین سوابق جنجالی برای مدیرعاملی آتیه صبا انتخاب و تأیید شده است؟ پاسخ ازوجی، پرده جدیدی از ابهامات را گشود: «برای استعلام وضعیت برزگر، طی یک تماس تلفنی با فردی به نام صابری- مدیر حراست صندوق بازنشستگی کشوری- وضعیتش را پرسیدم و او هم تلفنی گفت مشکلی ندارد.»

وی با انتقاد از عملکرد مدیر حراست صندوق بازنشستگی این پرسش جدی را مطرح کرد: که آیا این مدیر حراست بدون استعلام رسمی از وزارت اطلاعات، تأیید داده است؟ اگر چنین باشد، خطای بزرگی کرده است و اگر مدعی است که از وزارت اطلاعات تلفنی استعلام گرفته، باز هم محل سؤال است؛ چون فرآیند استعلام وزارت اطلاعات امری اداری، زمان‌بر و دارای مراحل مشخص است، نه کاری که ظرف چند دقیقه تلفنی انجام شود. لذا باید مشخص شود چگونه مدیر حراست صندوق بازنشستگی در عرض چند دقیقه خودش تأیید داده است؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: این نوع تأیید غیررسمی و شتاب‌زده از سوی یک مدیر حراست سبب شده هزینه چنین انتصاب و برکناری‌، بر دوش کلیت صندوق بازنشستگی، ارکان دولت و اعتماد بازنشستگان بیفتد؛ اعتمادی که هر بار با چنین تصمیماتی مخدوش‌تر می‌شود.