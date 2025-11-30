از اسفند 1403 که قرارداد 17میلیارد دلاری به امضا رسیده، جز برگزاری چندین جلسه مطالعاتی و جمع‌بندی، هیچ اتفاق اجرائی در روند کاری فشارافزایی پارس جنوبی رقم نخورده است و روند اجرای مهم‌ترین پروژه صنعت نفت کشور در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین طرح صنعت نفت کشور شناخته می‌شود و حتی مسئولان متعددی از آن با عنوان «واجب‌تر از نان شب» یاد کرده‌اند.

با توجه به افت فشار این میدان مشترک در وهله فعلی و سال‌های آتی، خطری برای امنیت تأمین انرژی کشور وجود دارد که در این راستا راه‌اندازی تأسیسات فشارافزایی در قالب 14 سکو با ظرفیت برداشت روزانه دو میلیارد فوت‌مکعب گاز غنی در دستور شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است.

در همین راستا، قرارداد مطالعاتی مهندسی پایه و پایه پیشرفته طرح عظیم فشارافزایی اردیبهشت ماه 1402 در قالب 17 بسته کاری به شرکت‌های مشاور ایرانی و با همکاری مشاوران مجرب بین‌المللی واگذار شد.

قراردادهای مقدماتی اجرائی این طرح ملی (چهار تفاهم‌نامه یکصدمیلیون‌دلاری) هم 20 اسفندماه 1402 بین شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرمای پروژه و چهار شرکت ایرانی پتروپارس، اویک، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و مپنا به‌عنوان پیمانکاران اصلی به امضا رسید.

در ادامه یک‌سال بعد، یعنی 18 اسفند 1403، قرارداد طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و مدیران ارشد صنعت نفت به‌ عاملیت چهار شرکت داخلی به‌مبلغ 17 میلیارد دلار امضا شد.

طرح فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی- مهندسی، تأمین کالا، ساخت، انتقال، نصب و راه‌اندازی سکوهای فشارافزایی با هدف جبران افت فشار، حفظ تولید حداکثری گاز، کاهش ناترازی گاز و بنزین و جلوگیری از مهاجرت گاز به قطر از این میدان مشترک اجرا می‌شود.

این طرح با ساخت و نصب 420 هزار تن تجهیزات و سازه که دو برابر تجهیزات فعلی بخش فراساحل میدان پارس جنوبی است و احداث

600 کیلومتر خط لوله زیردریایی اجرا خواهد شد.

علاوه‌بر ایجاد حداقل 17 هزار فرصت شغلی مستقیم و 50 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم، زمینه ارتقای سطح دانش و توانمندی شرکت‌های ایرانی و حمایت از تولید داخل را فراهم خواهد کرد.

برآوردها نشان می‌دهد که برای اجرای این پروژه، حدود

17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد و درآمدزایی آن تا سال 1430 به

780 میلیارد دلار خواهد رسید. این قرارداد در هفت بخش و با مشارکت چهار شرکت و مجموعه فعال در صنعت نفت اجرا خواهد شد.

شرکت پتروپارس در‌هاب یکم و هفتم این پروژه در مجموع

چهار میلیارد و 798 میلیون و 100 هزار دلار، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در ‌هاب دو و پنج در مجموع چهار میلیارد و 767 میلیون و 800 دلار، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در‌هاب سه و شش در مجموع چهار میلیارد و 931 میلیون و 800 هزار دلار و شرکت نیرپارس از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا هم در ‌هاب چهار با سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 367 میلیون و 100 هزار دلار در اجرای این پروژه مشارکت خواهند داشت.

اما از اسفند 1403 که این قرارداد مهم به امضا رسیده است، جز برگزاری چندین جلسه مطالعاتی و جمع‌بندی، هیچ اتفاقی اجرائی در روند کاری فشارافزایی پارس جنوبی رقم نخورده است و روند اجرای مهم‌ترین پروژه صنعت نفت کشور در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.