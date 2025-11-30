جایزه اصلی جشنواره ‌تانزانایت ‌تانزانیا به «افسانه سپهر» رسید

انیمیشن بلند «افسانه سپهر» موفق شد مهم‌ترین جایزه چهارمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن «تانزانایت» را از آن خود کند. به گزارش ایلنا، این جشنواره که معتبرترین رویداد تخصصی انیمیشن در‌تانزانیا محسوب می‌شود، شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. «افسانه سپهر» ساخته مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی و به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی، در رقابت با آثاری از چین، آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان، جایزه اصلی بخش «انیمیشن‌های بلند» را کسب کرد.

تندیس این اثر به نمایندگی از سازندگان، به آقای معارفی، رایزن فرهنگی ایران در‌تانزانیا اهدا شد. او ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، این موفقیت را افتخاری برای صنعت انیمیشن ایران دانست و ابراز امیدواری کرد همکاری‌های مشترک میان هنرمندان ایرانی و ‌تانزانیایی گسترش یابد. پس از مراسم، نسخه انگلیسی «افسانه سپهر» به‌عنوان نمایش ویژه جشنواره برای مخاطبان محلی اکران شد.