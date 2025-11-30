فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۳۲۱
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۷
سرویس کیهان » اخبار
پخش سریالی درباره مقابله با ترورهای منافقین در دهه ۶۰

سریال «عملیات مهندسی» به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، از شنبه ۸ آذر ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه تماشا رفت. این مجموعه که محصول گروه تولیدات حادثه‌ای «سیما فیلم» است، با فیلمنامه‌ای از حسین تراب‌نژاد، روایتی واقع‌گرایانه از مبارزه با تشکیلات تروریستی منافقین در دهه ۶۰ ارائه می‌دهد؛ دورانی حساس از تاریخ معاصر ایران که بازخوانی آن برای نسل امروز اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این سریال حمید گودرزی، علی دهکردی، مرتضی امینی‌تبار، یوسف تیموری، مهدی ماهانی، مریم سعادت و جمعی از بازیگران دیگر نقش‌آفرینی کرده‌اند. «عملیات مهندسی» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ پخش و در ساعات ۲ و ۹ 
بازپخش می‌شود.

