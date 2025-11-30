بازیگر متواری: در ایران به همه چیز رسیدم در آمریکا همه چیز را از دست دادم
به گزارش خبرنگار کیهان، برزو ارجمند بازیگر سابق سینما که در اغتشاشات 1401 از ایران متواری شد و به آمریکا رفت و در آنجا به دشمنی با کشورش پرداخت در تازهترین مصاحبهاش گفته است: «در ایران معنی داشتم، آنجا بزرگ شدهام، در ایران به همه چیز رسیدم و اینجا همه چیز را از دست دادم. دیگر الان توان بیست سالگی را ندارم اما در اینجا [آمریکا] باید مثل یک آدم بیست ساله کار کنم. فشاری که همسرم در این سه-چهار ساله گذشته در آمریکا تحمل کرد خیلی وحشتناک بود و حتی گاهی بار زندگی از لحاظ مالی به دوش او بوده. در آمریکا کارهایی انجام دادهام که دلم نمیخواهد در موردشان حرف بزنم اما خب انجام دادم و حالا هم باورم نمیشود که من این کارها را انجام دادهام.»
وی در ادامه میگوید: «خیلی درب محکمی را به روی خودم بستم و زندگی را به زن و بچهام سخت کردم؛ از لحاظ مالی بسیار ضرر کردم. دلم برای ایران خیلی تنگ شده. اینجا در آمریکا احساس میکنم بیمعناترین آدم هستم. ۲۷ سال تجربه موفق در ایران داشتم؛ همه چیز آنجا [در ایران] به من معنا میداد و جایگاهم مشخص بود. اما وقتی به آمریکا آمدم، همه درها به رویم بسته شد. در ایران به همه چیز رسیده بودم، اما اینجا انگار همهچیز را از دست دادهام.»