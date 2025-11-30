آینده ایران در گرو اقتصاد دیجیتال است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه در آستانه یک جهش دیجیتال قرار داریم، اذعان داشت: از همه دعوت میکنم این مسیر آیندهساز را با هم بسازیم. آینده اقتصاد ایران دیجیتال است و آن را از همین امروز آغاز میکنیم.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور روز یکشنبه (9 آذر) در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: در این همایش سه کلیدواژه مطرح است که میتوان گفت راهبرد اصلی و اساسی برنامههای توسعه، بهویژه برنامه هفتم را تشکیل میدهد. نخست، سرمایهگذاری است؛ موضوعی که در برنامه هفتم با دو ویژگی بارز یعنی اصلاحات ساختاری و دانشمحوری همراه شده است. با توجه به شاخصهای کمی برنامه، بهویژه هدف رشد اقتصادی هشت درصدی، دستیابی به این اهداف بدون یک سرمایهگذاری بسیار گسترده و هدفمند امکانپذیر نخواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: کلیدواژه دوم، تولید است. در دو دهه گذشته، راهبرد اصلی کشور بر تولید متکی، خودکفایی و خوداتکایی متمرکز بوده و برنامههای توسعه نیز حول این محور تنظیم شده است. اما بهتدریج حرکت ما از تولید صرف برای داخل، به سوی حضور در بازارهای منطقهای توسعه یافته است.
وی در ادامه تاکید کرد: در این مسیر، تولید محدود به سختافزار نمانده و با جهشهای علمی دو دهه گذشته، هم سختافزار و هم نرمافزار، بهویژه در حوزه فناوریهای نوظهور، مورد توجه قرار گرفته است. این همان راهبردی بود که با جدیت دنبال کردیم. نهایتاً کلیدواژه سوم، ICT است که قلب تپنده اقتصاد نوآوری
است.
عارف با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایهگذاری برای تولید»، تصریح کرد: موضوعی که همواره رهبر معظم انقلاب در آغاز هر سال بهعنوان اولویت و راهبرد دقیق و یکساله کشور تعیین میکنند، جهتگیری اصلی برنامهها را مشخص میسازد و از این جهت باید قدردان این ریلگذاری دقیق بود. این همایش نیز میتواند در راستای این راهبرد، به جمعبندی بسیار مؤثری برسد؛ نه تنها برای حوزه ICT، بلکه برای سایر بخشها.
معاون اول رئیسجمهور افزود: امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهتنها پیشران توسعه اقتصادی است، بلکه زیرساخت اصلی تحول در تمامی عرصههای زندگی به شمار میرود. از حکمرانی، تجارت، آموزش و صنعت گرفته تا سبک زندگی و امنیت ملی،ICT امروز قلب تپنده اقتصاد نوآوری است.
وی با تاکید بر اینکه ایران باید به یکی از بازیگران مهم عرصه هوش مصنوعی بدل شود، اظهار داشت: کشورهایی که به موقع بر روی هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردند جایگاه برتری در جهان دارند و متاسفانه ما در این بخش عقب هستیم. دولت چهاردهم از همان ابتدا و به استناد اسناد بالادستی با اولویت، ستاد توسعه هوش مصنوعی را در بالاترین سطح (ریاست رئیسجمهور و یا معاون اول) ایجاد کرد.
سرمایهگذاری در بخش ICT را
راهبرد ملی قرار دهیم
عارف گفت: با توجه به ظرفیت و پتانسیل علمی کشور، باید همین مسیر را با قدرت ادامه دهیم؛ اصلاح زیرساختها، بازنگری و روانسازی قوانین و مقررات، و در یک کلام قرار دادن سرمایهگذاری در بخش ICT بهعنوان یک اولویت ملی و حتی یک راهبرد ملی است و امروز ما آمادگی کامل داریم تا هر مانع یا مشکلی را که در مسیر سرمایهگذاری وجود دارد، بررسی و برطرف کنیم زیرا ICT در تمام حوزهها نقش تحولآفرین دارد.
معاون اول رئیسجمهور درادامه سخنان خود در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: آی.سی.تی یکی از امنترین، سودآورترین و راهبردیترین حوزههای سرمایهگذاری در کشور است و دولت آماده است که ضمن رفع موانع و اصلاح قوانین و مقررات، از پروژههای بزرگ و کوچک این بخش حمایت کند. امروز آینده را نه منابع زیرزمینی بلکه نوآوری، داده، ارتباطات و فناوری دیجیتال میسازد و باید با همکاری بخش صنعت، دانشگاه و سرمایهگذاران ایران را به هاب منطقهای فناوری اطلاعات تبدیل کنیم.
