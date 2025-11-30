زنان جامعه ما شرافت دارند باید حجاب برتر الگوسازی شود

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید الگوهای مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، تصریح کرد، برای ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب بزند.

نشست بررسی «راهبردها و راهکارهای آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی؛ برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم و عفیفانه» شنبه (8آذر)، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.

پزشکیان در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای راهکارهای تخصصی، بین‌بخشی و قابل اجرا در موضوع زیست اجتماعی سالم و عفیفانه، اظهار داشت: در گام نخست باید از بروز هنجارشکنی در جامعه پیشگیری کنیم و این اقدام باید با حکمت و درایت پیش برود. کارشناسان و متولیان امر نیز لازم است با رویکردهای سیاسی، دینی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای دنبال کنند. در این حوزه لازم است از ظرفیت محلات و مساجد و علمای دینی نیز بهره‌مند شویم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در مسئله ترویج زیست عفیفانه نباید اقداماتی انجام شود که به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در کشور آسیب بزند، تصریح کرد: فعالیت‌ها باید بر پایه نگاه تخصصی صورت گیرد. بیان تبیینی و اقناعی، ابزارهای مؤثری برای عرضه مفاهیم اثرگذار هستند. از سوی دیگر، اقدامات نباید به‌گونه‌ای باشد که در سطح جامعه ایجاد عناد و لجاجت کند.

پزشکیان بدن‌نمایی و برهنگی را مغایر ‌شان زنان دانست و خاطرنشان کرد: زنان جامعه ما شأنیت و شرافت والایی دارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید الگوهای مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند، افزود: ورزشکاران، مدال‌آوران و چهره‌های فرهنگی، سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و می‌توان از جایگاه آنان برای معرفی الگوهای مناسب به جامعه و نسل جوان بهره گرفت. حجاب برتر باید به‌عنوان نمادی از خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت افراد مطرح و الگوسازی شود.

در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و نقطه‌نظرات خود در زمینه آسیب‌زدایی از عرصه‌های اجتماعی پرداختند.

طرح ایران برای فلسطین

بر اساس اعمال حق تعیین سرنوشت آنان است

همچنین رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد به‌مناسبت روز بین‌المللی همبستگی با فلسطین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راهکار اصولی حل مسئله فلسطین، پایان دادن به اشغال سازمان‌یافته سرزمین تاریخی ملت فلسطین، بازگشت آوارگان فلسطینی و اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آنان است. متن نامه به‌شرح زیر است:

« بسم الله الرّحمن الرّحیم

29 نوامبر، روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین و روز همبستگی جهان با شجاعت و پایداری، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی مردمی است که برای چند دهه با دستان خالی ایستاده‌اند، به همین دلیل، مایلم به‌نمایندگی از ملت و دولت کشورم حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین در راستای تحقق آرمان‌هایش را اعلام دارم.

این روز یادآور هشت دهه اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم غاصب اسرائیل و درد و رنج مستمر مردم فلسطین و ادامه ظلم و بی‌عدالتی در حق ملت مظلوم فلسطین است. امسال این روز را در شرایطی گرامی می‌داریم که جنایات این رژیم در حق ملت فلسطین و ساکنان غزه و مقابل چشم مردم جهان به وقوع پیوست و دولت‌های مدعی حقوق بشر چشم خود را بر این‌همه جنایت فرو بستند.

29 نوامبر، روز همبستگی با ملتی است که به‌واسطه تضییع حق تعیین سرنوشت خود برای تشکیل دولت فلسطین، همچنان درحال مبارزه مشروع برای دستیابی به این هدف والا و انسانی است. این روز، ضرورت انجام وظیفه اخلاقی - قانونی دولت‌ها و ملت‌های جهان در حمایت و دفاع از حقوق مردم فلسطین را یادآور می‌شود، علاوه ‌بر آن، ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با رژیم اسرائیل به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید صلح و امنیت در جامعه جهانی را به‌وضوح نشان می‌دهد، ازاین‌رو، اکنون زمان آن فرا رسیده تا کشورها و دولت‌ها کنار خواست افکار عمومی جهان، گام‌های جدی و مؤثری را برای توقف تجاوزات علیه مردم فلسطین بردارند.

جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تداوم حمایت‌های همه‌جانبه از آرمان مردم مظلوم فلسطین و ارج نهادن به ایستادگی و مقاومت مشروع جوانان فلسطینی علیه اشغال و تجاوز، جامعه جهانی را به مقابله با اقدامات رژیم اسرائیل که به‌صراحت، نافی حقوق بین‌الملل و نیز مفاد قطعنامه‌های متعدد بین‌المللی است، فرا‌می‌خواند.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راهکار اصولی حل مسئله فلسطین، پایان دادن به اشغال سازمان‌یافته سرزمین تاریخی ملت فلسطین، بازگشت آوارگان فلسطینی و اعمال حق تعیین سرنوشت توسط آنان است،

در همین راستا، طرح جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بازگشت آوارگان و برگزاری همه‌پرسی میان مردم اصیل فلسطین شامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بر اساس اصول دموکراتیک و حقوق بین‌الملل به‌طور رسمی در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و جایگزینی مناسب برای طرح‌های شکست‌خورده قبلی

است.

این طرح در پی آن است که «قضیه فلسطین» را از دیدگاه حقوقی و بر اساس اعمال «حق تعیین سرنوشت» و «حق بازگشت» کلیه آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود، حل‌وفصل کند.

ضمن اعلام همبستگی کامل خود با مردم فلسطین، بار دیگر بر مقاومت شجاعانه و دفاع قهرمانانه مردم و جوانان آزاده و سرافراز فلسطینی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی درود می‌فرستم و برای نصرت آنان و آزادی فلسطین دعا می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته»