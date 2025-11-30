به‌نظر می‌رسد حواشی فدراسیون سوارکاری تمامی ندارد و بازهم باید شاهد ابطال انتخابات باشیم.

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان انتخابات فدراسیون سوارکاری چهارشنبه هفته قبل، پنجم آذرماه برگزار و محمود حیدری برای ۴ سال به عنوان رئیس انتخاب شد، اما ظاهراً حواشی این فدراسیون تمامی ندارد و تعدادی از کاندیدا‌های حاضر در انتخاب به دلیل تخلفات صورت گرفته دنبال ابطال انتخابات هستند. بنا بر اعلام خبرگزاری میزان برخی کاندیداهای انتخابات فدراسیون سوارکاری معتقدند حیدری که در بررسی‌های اولیه صلاحیت مدیریتی‌اش تأیید نشده بود و نتوانسته بود شرط ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرائی مرتبط با ورزش را برآورده کند شرایط لازم و کافی را برای حضور در انتخابات نداشته است و ریاستش وجهه قانونی ندارد. تکیه این منتقدان به نامه‌نگاری‌های متعدد حیدری با مسئولان دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش است. درخواست حیدری در این نامه‌ها در اعتراض به رأی شورای تجدیدنظر کمیسیون تطبیق احراز شرایط داوطلبان ریاست فدراسیون‌های ورزشی رد شده است که موضوع مورد تأیید مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نیز قرار گرفته است. نامه‌های صادر شده به صراحت نشان می‌دهد درخواست حیدری در سال ۱۴۰۲ از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است و مشخص نیست پس از آن چگونه به سوابق مدیریتی‌اش اضافه شده است؛ موضوعی که محل ابهام است و این تضاد زمانی، اکنون به مهم‌ترین محور اعتراض‌ها تبدیل شده. از سوی دیگر منتقدان یک پرسش جدی مطرح می‌کنند؛ اینکه چطور حیدری روز ۲۱ آبان ماه صلاحیت مدیریتی‌اش در جلسه تجدید نظر مورد تأیید قرار نگرفته است، روز ۲۴ آبان مورد تأیید قرار گرفته است. با این شرایط به نظر می‌رسد با توجه به حجم شکایات و اسناد ارائه‌شده، احتمال دارد حتی کار به مرحله صدور حکم ریاست حیدری توسط وزارت ورزش هم نرسد چرا که شاکیان در حال تلاش برای دریافت حکم موقت توقف عملیات اجرائی انتخابات هستند؛ تصمیمی که در صورت صدور، مسیر را برای ابطال کامل انتخابات هموار می‌کند. انتخابات فدراسیون سوارکاری پیش از این نیز یک‌بار با شکایت مسعود خلیلی ابطال شده بود.