رئیس فدراسیون ووشو: از طریق فضای مجازی متوجه استعفای منصوریان شدم

رئیس فدراسیون ووشو گفت: از طریق فضای مجازی متوجه استعفای منصوریان از سرمربیگری تیم ملی ووشو شدم، او باید درباره این موضوع بیشتر بررسی کند و بهترین تصمیم را بگیرد.

صدیقی در تازه‌ترین صحبت‌های خود با خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤال که دلیل استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری تیم ملی چه بود، گفت: من هم از طریق فضای مجازی متوجه استعفای او شدم. منصوریان باید درباره این موضوع بیشتر بررسی کند و بهترین تصمیم را بگیرد. او در این مدت زحمات زیادی برای ووشو کشیده است. رئیس فدراسیون ووشو در ادامه، در پاسخ به این سؤال که آیا قبول دارید، نتایج ریاض باعث شده انتظارها از شما در بازی‌های آسیایی ناگویا بیشتر شود، گفت: بله، باتوجه ‌به نتایج کسب‌شده، مسئولیت ما برای حضور در ناگویا بیشتر و سنگین‌تر شده است. اگر بتوانیم نتایج دوره قبل را تکرار کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم. رقبا بسیار جدی هستند و کشورهای مختلف روی این رشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما تلاش می‌کنیم با حداقل امکانات بیشترین نتیجه را به دست بیاوریم.