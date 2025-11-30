فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۳۰۴
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید مدافع حرم منصور عباسی

وصیتی که به شهادت ختم شد (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم منصور عباسی ۹ فروردین ۱۳۳۶ در شهرستان هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری چشم به جهان گشود. با شروع نهضت امام خمینی و آغاز جنگ تحمیلی برادرش «آیت‌الله عباسی» به خدمت سربازی اعزام شد و دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت کرد و در آنجا به شهادت رسید. شهید آیت‌الله در وصیت‌نامه خود از برادر می‌خواهد که برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حراست از مرزهای میهن اسلامی‌مان به سپاهیان اسلام بپیوندد. که این وصیت سبب شد تا فصل جدیدی در زندگی او به‌وجود آید و وارد سپاه شهرکرد شد. با پوشیدن لباس سبز پاسداری حدود ۶۰ ماه در جبهه‌های جنگ در مناطق کردستان و خوزستان حضور داشت و در چندین عملیات شرکت جست و به افتخار جانبازی نایل آمد. وی در سال ۱۳۸۲ بازنشسته شد اما این بازنشستگی او را از فعالیت‌های اجتماعی باز نداشت؛ گفته بود: «من از سپاه بازنشسته شدم نه از پاسداری و حفظ ارزش‌های نظام.» شهید عباسی با شروع فتنه گروه‌های تکفیری و اشغال بخشی از کشور سوریه و تعرض به اماکن مذهبی مثل (حرم حضرت زینب(س)‌) در سوریه با اصرار فراوان به صورت داوطلبانه برای دفاع از حریم اهل بیت به کشور سوریه اعزام شد. و پس از سه بار حضور در خط مقدم دفاع از حرم، ظهر روز جمعه دهم آذرماه ۱۳۹۶ در شهر بوکمال سوریه بر اثر اصابت تیر مستقیم به سر، به خیل شهدا و برادر شهیدش پیوست.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

حق با شماست!(گفت و شنود)

درگذشت فرزند نماینده مجلس که به صورت گمنام پیک موتوری بود

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه خبر است؟

درگذشت همسر معاون جدید رئیس‌جمهور در سانحه رانندگی

اخبار ویژه

یک‌صدا در برابر دشمن؛ راهی که مدرس نشان داد(یادداشت روز)

اشرافیت فقر نچشیده چگونه می‌تواند خدمتگزار باشد آقای سریع‌القلم؟

زنان جامعه ما شرافت دارند باید حجاب برتر الگوسازی شود

ترامپ طی یک سال فقرا را به خاک سیاه نشاند جیب قشر متوسط را خالی کرد

مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی حل شد