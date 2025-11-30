وصیتی که به شهادت ختم شد (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم منصور عباسی ۹ فروردین ۱۳۳۶ در شهرستان هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری چشم به جهان گشود. با شروع نهضت امام خمینی و آغاز جنگ تحمیلی برادرش «آیت‌الله عباسی» به خدمت سربازی اعزام شد و دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت کرد و در آنجا به شهادت رسید. شهید آیت‌الله در وصیت‌نامه خود از برادر می‌خواهد که برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حراست از مرزهای میهن اسلامی‌مان به سپاهیان اسلام بپیوندد. که این وصیت سبب شد تا فصل جدیدی در زندگی او به‌وجود آید و وارد سپاه شهرکرد شد. با پوشیدن لباس سبز پاسداری حدود ۶۰ ماه در جبهه‌های جنگ در مناطق کردستان و خوزستان حضور داشت و در چندین عملیات شرکت جست و به افتخار جانبازی نایل آمد. وی در سال ۱۳۸۲ بازنشسته شد اما این بازنشستگی او را از فعالیت‌های اجتماعی باز نداشت؛ گفته بود: «من از سپاه بازنشسته شدم نه از پاسداری و حفظ ارزش‌های نظام.» شهید عباسی با شروع فتنه گروه‌های تکفیری و اشغال بخشی از کشور سوریه و تعرض به اماکن مذهبی مثل (حرم حضرت زینب(س)‌) در سوریه با اصرار فراوان به صورت داوطلبانه برای دفاع از حریم اهل بیت به کشور سوریه اعزام شد. و پس از سه بار حضور در خط مقدم دفاع از حرم، ظهر روز جمعه دهم آذرماه ۱۳۹۶ در شهر بوکمال سوریه بر اثر اصابت تیر مستقیم به سر، به خیل شهدا و برادر شهیدش پیوست.